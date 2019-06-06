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|Умер известный таджикский журналист и экс-ОТОшник Султон Хамад
08:10 07.06.2019
В Душанбе ушел из жизни известный журналист Султон Хамад
Таджикский журналист и эксперт по вопросам безопасности Султон Хамад скончался сегодня в Душанбе на 68-м году жизни.
Родные сообщили Радио Озоди, что Султон Хамад ушел из жизни утром 6 июня в кругу семьи. Его сын Ахмад сказал, что у отца была онкология и в последние 8 месяцев болезнь обострилась.
Известный таджикский журналист в конце 90-х годов был советником руководителя Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) и принимал участие в мирных переговорах между правительством и ОТО.
Султон Хамад в 1992-1997 годах вместе с десятками тысяч таджикских беженцев перебрался в Афганистан. В 2004 году как журналист Радио Озоди он вновь поехал в эту страну и проработал там около года. За это время он подготовил большое количество репортажей и интервью с первыми лицами и политиками Афганистана – президентом Бурханиддином Раббани, Национальным героем Ахмадшахом Масудом и его соратниками Мухаммадфахимом Касимом, Абдулла Абдулла и другими.
В феврале 2005 года Султон Хамад внес свою лепту в освобождении двух таджикских пограничников, захваченных афганскими контрабандистами. В апреле того же года благодаря его участию успешно прошел трехдневный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Афганистан. Он лично присутствовал на церемонии награждения Эмомали Рахмона орденом "Национальный герой Афганистана – Ахмадшах Масуд" со стороны афганского короля Мухаммеда Заир-шаха. Это был символ благодарности всего афганского народа.
После деятельности в Афганистане Султон Хамад вернулся в Душанбе, был комментатором и экспертом Радио Озоди, позже основал информационно-культурный портал "Рузгор", занимался вопросами культуры.
Его первая книга, посвященная жизни и творчеству знаменитого певца Востока Ахмаду Зохиру, была опубликована на сайте Радио Озоди.
6.06.19