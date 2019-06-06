 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кассирша башкирского банка с семьей и кассой сбежала в... Казахстан?
14:02 07.06.2019

Вот уже несколько дней в Рунете обсуждают громкую историю из башкирского города Салават, напоминающую авантюрный детектив. Там старший кассир крупного банка, 36-летняя Луиза Хайруллина, похитила из отделения, где она проработала пять лет, 25 миллионов рублей и исчезла вместе с мужем и двумя дочерьми восьми и 11 лет. Сейчас семью ищут по всей России, а самих Хайруллиных уже окрестили "семейством Оушенов".

За кражу женщине грозит десять лет тюрьмы. Тому, кто сообщит, где находятся беглецы, объявлено вознаграждение в миллион рублей. При этом, как пишут российские СМИ, для многих пользователей соцсетей кассирша стала народной героиней - Луизе завидуют, дают советы и желают счастья.

Тема ограбления банка вторую неделю не сходит с первых полос федеральных и республиканских изданий.




Недавно в Instagram появился аккаунт с именем Луизы Хайруллиной. На страничке размещен всего один пост. В нем кассирша "Россельхозбанка" или человек, выдающий себя за Луизу Хайруллину, просит не искать ее и благодарит всех за поддержку.

"Добрый день всем тем, кому интересна наша судьба. В первую очередь попрошу не писать гадостей под фото, ибо пришлось почистить все фотографии. У нас все хорошо. Сказать, где мы, я не могу. Всем спасибо за поддержку", - сообщается в профиле. Пост опубликован под фотографией с видами крупного города.

Журналисты портала Bash.News определили, что фото сделано в столице Казахстана - Нур-Султане: "Высотки с причудливой золотистой линией - часть жилого комплекса "Гранд Алатау", который находится в историческом центре города на берегу реки Есиль".

Издание отмечает, что, по одной из версий, женщина могла скрыться в Казахстане, так как ее муж родом из Таджикистана, а до российско-казахстанской границы от Салавата 500 километров, это от силы 5-6 часов пути.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559905320
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