Huawei построит в России сеть 5G

14:09 07.06.2019

Китайский гигант Huawei заключил контракт с российской МТС на строительство в РФ сети 5G в следующем году. Об этом пишет газета Guardian.



По информации Guardian, контракт на строительство в России сети 5G заключили китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. Произошло это на полях проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума (ПМЭФ).



Владимир Путин несколько раз назвал Си Цзиньпина "близким другом" и напомнил, что за последние шесть лет они встречались около 30 раз. Текущий визит китайского лидера в Россию является восьмым с 2012 года.



По словам представителя МТС, пилотный запуск сети 5G в РФ состоится в 2019-2020 годах. Глава Huawei Гуо Пинг сообщил, что он "очень счастлив" заключить контракт в такой стратегически важной области, как 5G.



В мае власти США внесли Huawei в санкционный список, что ограничило возможность китайского гиганта закупать оборудование, программное обеспечение и услуги у американских компаний. Это стало следствием опасений того, что Huawei тесно связан с китайским правительством.