Милота. Дарига Назарбаева приколола Нурсултану Назарбаеву почетный значок

14:31 07.06.2019

Председатель Сената Дарига Назарбаева вручила Нурсултану Назарбаеву удостоверение и знак почетного сенатора.



"Сегодня в истории Сената еще один особенный день. На прошедшем заседании Сената депутаты единогласно приняли историческое решение по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева о присвоении Лидеру нации Нурсултану Абишевичу статуса "Почетный сенатор". Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич, решение о присвоении статуса "Почетный сенатор" - это признание вашего труда в создании фундамента нашей государственности, определении пути стратегического развития страны, признанной во всем мире. За ваш созидательный вклад и профессионализм в формировании двухпалатного парламента примите этот знак огромного уважения сенаторов к вам", - сказала Дарига Назарбаева.



Напомним, Нурсултану Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора. Данное предложение внес Касым-Жомарт Токаев во время своей инаугурации. Статус почетного сенатора дает возможность участвовать в заседаниях палаты, в принятии каких-либо решений, вносить свои предложения. Однако специальный статус не дает права участвовать в голосованиях Сената.