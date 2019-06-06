Украина. Ярош пригрозил Зеленскому неподчинением силовиков

14:39 07.06.2019

Депутат Верховной рады, бывший лидер "Правого сектора*" (запрещен в России) Дмитрий Ярош заявил, что военнослужащие в Донбассе должны следовать уставу ВСУ и конституции Украины, а не приказам президента Владимира Зеленского, и открывать огонь в ответ на обстрелы.



Ярош прокомментировал инициативу представителя Украины на Минских переговорах о "неоткрытии огня в ответ" на линии фронта.



"Они (Зеленский и Кучма), конечно, люди гражданские, и не знают, что жизнь военнослужащих четко регламентирована конституцией и уставами вооруженных сил Украины. А там, в этих законах, есть некоторые пункты, обязывающие людей с оружием защищать свою родину всеми доступными методами и средствами, открывать огонь и не выполнять преступных приказов", – написал Ярош в своем Facebook.



Он обратился к Зеленскому с просьбой "не делать необдуманных шагов и не отдавать незаконных приказов", которые "все равно не будут выполняться".



Ранее глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович также раскритиковал Кучму за предложение не открывать ответный огонь в Донбассе.



В конце мая Ярош также заявил, что Зеленский в случае предательства украинцев потеряет не популярность и не должность, а жизнь.



* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"



Сергей Гурьянов