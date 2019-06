Французский адвокат Гульнары Каримовой заявил, что ей отказывают в лечении в тюрьме

14:44 07.06.2019

Продолжение: Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой назвал своих узбекских коллег "безмолвными" Предыстория: Власти Узбекистана оказывают психологическое и физическое давление на Гульнару Каримову, - адвокат

CA-NEWS (UZ) - Швейцарский адвокат Грегуар Манжа, представляющий интересы дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, в конце мая на своей странице в Twitter’е сообщил, что его подзащитной отказывают в лечении.



#Karimova #Uzbekistan Great concern. Most recent information:

1) Karimova is denied medical treatments;

2) she has been taken out of the prison’s medical block right after our last visit to her;

3) she is further denied access to doctors and under constant psychological pressure.



18:08 - 30 мая 2019 г.

По словам адвоката, Гульнара "была вывезена из медицинского блока тюрьмы сразу после его последнего визита к ней".



Кроме того, как заявил Грегуар Манжа, "ей в дальнейшем отказывают в доступе к врачам и, что она находится под постоянным психологическим давлением".



Грегуар Манжа отметил, что "сильно переживает за здоровье Гульнары Каримовой".



Напомним, что в начале марта Генпрокуратура республики сообщила, что Гульнара Каримова была отправлена в колонию из-под домашнего ареста по решению суда, которое было принято 5 марта 2019 года. Сообщалось, что причиной принятия такого решения стало "злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания".



В 2015 году в отношении Каримовой в Швеции, Швейцарии и США завели уголовные дела, обвинив ее в присвоении около миллиарда долларов. Речь прежде всего шла о взятках, которые дочь покойного Ислама Каримова получала от крупных телекоммуникационных компаний для их вхождения на рынок мобильной связи Узбекистана.



В Узбекистане Каримову также обвинили в финансовых злоупотреблениях на сумму около 53 миллионов долларов США. В декабре 2017 года Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.



Позже Ташкентский областной суд заменил этот приговор на 5 лет ограничения свободы (домашний арест).