Дарига Назарбаева: "В скором времени мы столкнемся с большой дырой в бюджете". Кто прогрыз?...

14:50 07.06.2019

В Казахстане значительно выросли расходы на социальную часть бюджета.



Спикер Сената РК Дарига Назарбаева в ходе обсуждения отчета правительства об исполнении бюджета за 2018 год отметила важность умения рассчитывать все расходы и доходы, так как все мировые аналитики предсказывают в целом падение в мировой экономике и возможности нового кризиса к концу лета, началу осени.



- Сейчас перед страной стоят новые вызовы. Все мировые аналитики предсказывают в целом падение в мировой экономике и возможно новый кризис, который наступит к концу лета, к осени. Видим, что дешевеет цена на сырьевые ресурсы. При этом у нас значительно выросли расходы на социальную часть бюджета. Получается, что в скором времени мы столкнемся с большой дырой в бюджете. Как ее закрывать, какие ресурсы, какие источники использовать - вот сверхзадача, которая стоит на сегодняшний день перед всеми нами. Мы готовы совместно с вами искать эти пути решения и помогать, для того чтобы находить оптимальные пути и для преодоления этих вопросов и недостатков, - сказала Дарига Нурсултановна.



Она отметила, что увеличилось количество судебных процессов в сфере госзакупок.



- Мы видим увеличение количества судебных процессов по недобросовестным поставщикам, они тянутся годами и на эти судебные процессы тоже из бюджета тратим средства. Кроме того, проигравшие на конкурсе лица направляют обращения в правоохранительные органы по оспариванию результатов госзакупок, что затягивает процесс реализации бюджетных программ. Это тоже из года в год тянущаяся история, мы с вами ее прекрасно знаем, поэтому эта проблема требует изучения и принятия решений. Отрегулировать взаимоотношения между госорганами при организации конкурсов, отрегулировать вовлечение правоохранительных органов во все эти конкурсные и тендерные процедуры и ответы на жалобы. Потому что в конечном итоге теряем все мы, теряет наша экономика. Недополучают средства наши регионы и не строятся те социальные объекты, которые необходимы сегодня нашему Казахстану, - сказала спикер сената.



В целом, она отметила, что разбор отчетов правительства и счетного комитета был хорошим и обстоятельным.