В Кыргызстане живую змею засунули в ноздрю живого коня. Зачем?!

15:33 07.06.2019

В Кыргызстане живую змею засунули в ноздрю коня: Мнения о появившемся видео



В социальных сетях распространили видео, на котором парень засовывает в ноздрю лошади живую змею. Автор видео озвучивает, что это делается якобы в лечебных целях.



О необычных методах лечения узнал корреспондент Turmush.



По словам 48-летнего жителя села Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района Мыктыбека Токтосунова, с 6 класса он ездит верхом на лошадях. Как говорит он, он не по наслышке знает о лошадях, но с таким методом лечения не знаком. "На протяжении многих лет езжу верхом на лошадях, но такого в жизни не видел. Хотя слышал когда-то, что мертвую змею сушат, измельчают и дают лошади, смешав с кормом. Это полезно для желудка: лечит всякие болезни и создает условия для набора веса. Даже сам так пробовал. Но вот живую змею засовывать в ноздри животного неправильно. Возможно, это старинный метод лечения, но сейчас же продают много разных лекарств", - говорит М.Токтосунов.



Как отмечает 30-летний житель села Темир Иссык-Кульского района Нурлан Молдакунов, на протяжении 11 лет держит беркутов и хорошо преуспел в этом. Кроме того, он занимается разведением лошадей. По появившемуся видео он сказал, что это один из способов лечения. "Много лет назад видел такое своими глазами. С давних лет пользовались таким методом лечения. В нашем селе также прибегали к таким мерам. Если отрезать голову змеи и засунуть в ноздри, то она проползет в желудок. Наверное, если засунуть через рот, то конь начнет жевать и впоследствии может выплюнуть ее, поэтому пускают через ноздри. Дошедшая до желудка змея переваривается, но не знаю, чем именно полезен этот метод. После такой процедуры животное потеет до кончиков ушей, а потом выздоравливает. Истощенные, не поддающиеся лечению лошади, от такой методики идут на поправку", - говорит Н.Молдакунов.



По словам Мирлана Сражидинова, некоторые говорят, что если пустить в ноздри живую змею, то лошадь хорошо наберет в весе. "Сколько бы в весе не набрало животное, такой метод лечения я бы не использовал", - говорит М.Сражидинов.



Как сообщил 27-летний ветеринарный врач из Сокулукского района Азамат Көчөрбаев, каждый год он лечит более сотни животных. "Это неправильное явление и оно никак не соответствует этике лечения. Это совершенно дикий метод лечения. В современном мире полно всяких лекарств. Без труда можно лечить", - говорит А.Көчөрбаев.





