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|КырДепутат Рысалиев госпитализирован после допроса
20:57 07.06.2019
, Аида ДЖУМАШОВА
Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в тяжелом состоянии
Состояние депутата парламента Зарылбека Рысалиева стабильно тяжелое. Об этом 24.kg сообщили в Клинической больнице аппарата президента.
Уточняется, что Зарылбек Рысалиев ранее перенес два инсульта, страдает гипертонической болезнью, а также сахарным диабетом.
"Состояние пациента тяжелое. Ему сделали МРТ. Точный диагноз - третий инсульт или прединсультное состояние - покажет результат МРТ", - сообщили редакции.
Сегодня Зарылбека Рысалиева вызвали на допрос в следственное управление МВД в рамках уголовного дела по незаконному освобождению Азиза Батукаева. После допроса депутату стало плохо и его госпитализировали.
Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.
В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1.