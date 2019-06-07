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Россия и Китай лишь создают видимость дружбы, - "Форбс"
21:05 07.06.2019

Автор не верит в дружбу между Китаем и Россией. Китаю нужны от России, по его мнению, только поставки энергоресурсов и возможность использовать Северный морской путь. Он констатирует, что Россия в обозримой перспективе не сможет заменить Китаю Европу и США. Но и для России ЕС - более важный рынок, чем Китай. Так что никакого "антиамериканского альянса" они не сформируют.

Не обманывайтесь на этот счет. Это все лишь постановка для Запада.

Россия и Китай только выглядят так, как будто недавно стали лучшими друзьями. В среду, когда Си Цзиньпин посетил Владимира Путина, в Москве и Пекине рассказывали об этом так, будто обе стороны никогда не были ближе. На этот раз они по-настоящему готовы принять вызов западных стран. Они стали белыми воронами незаслуженно. Они сыты по горло этой ерундой и создают реальный многополярный центр власти, в котором будут выступать как парная команда.

"Позиции России и Китая по ключевым глобальным вопросам схожи или совпадают, как говорят дипломаты", - процитировало сегодня Владимира Путина российское информационное агентство ТАСС. "Отношения между Россией и Китаем достигли без преувеличения беспрецедентного уровня", - сказал Путин, несомненно, подливая масла в огонь слухов, что вторая экономика мира, до сих пор почти полностью зависевшая от торговли с США, двигается в сферу влияния Москвы.

Но это вызывает большие сомнения.

Россия и Китай - не лучшие друзья. И Россия не сможет заменить Китаю Европу и США. Ни сегодня, ни даже через год. Не через пять лет. Наверное, даже не через 10.

Их объединяют две вещи: раздражение по поводу того, как к ним относится Вашингтон и, в какой-то мере, Брюссель, - и энергетическая промышленность. В общем-то, это главное. Северная Корея - не та проблема, которую Китай и Россия когда-либо решали или были бы заинтересованы в ее решении. Говоря словами Путина, у стран есть право на то, чтобы ими управляли их собственные лидеры. Северная Корея - проблема Северной Кореи, и если бы все придерживались того же мнения, никто бы не проводил испытания ракет.

Другие три темы, объединяющие интересы Китая и России, сильно отличаются по политическому и экономическому значению. Самое важное - это Арктика. Россия для Китая - возможность доступа к этим ледяным водам.

Другой вопрос, в котором они сходятся - это Иран. Россия продает Ирану оружие и поставляет туда энергию. Китай закупает там нефть, поэтому санкции, которые наложили на Иран, для Китая словно удар под дых.

Наконец, у обеих стран есть интересы в Венесуэле. Это две крупнейшие страны с формирующимся рынком, которые на словах поддерживают горе-президента Николаса Мадуро, чтобы он остался у власти. Обе страны потеряли кучу денег, кредитуя Мадуро. Так что этот вопрос их тоже объединяет.

Настоящей основой отношений между Москвой и Пекином являются нефть и газ. И это вполне оправдано. Китай и Россия соседи. У России много энергии на продажу. Китаю нужна энергия. Дважды два - четыре.

Газопровод "Сила Сибири", связывающий газовые месторождения в Восточной Сибири с Китаем, будет запущен в конце этого года. Проект появился не из-за напряженности с Западом. Дело исключительно в спросе и предложении, это чистый бизнес. Его начали развивать еще в 2014 году, когда Китай понятия не имел, что грядет торговая война.
Российские нефтегазовые компании тогда сталкивались с санкциями, но газопровод уже существовал на бумаге.

Второй газопровод в Китай из Западной Сибири, "Алтай", находится в разработке у "Газпрома". Он мог бы дать компании возможность переключать поставки между Европой и Азией в случае более глубоких санкций. Этот трубопровод еще не построен, хотя Китайская национальная нефтяная корпорация, скорее всего, готова вложить деньги в проект. Они говорят об этом с 2015 года.

В июне прошлого года российская государственная атомная энергетическая компания "Росатом" подписала четыре новых соглашения о поставках ядерной энергии с правительством Китая. Это было одно из крупнейших соглашений по ядерной энергетике за время российско-китайских отношений. Может, это и выгодно для "Росатома", но в этом вопросе им стоит присмотреться к компании "Вестингхаус" (Westinghouse), прежде чем радоваться (так, на всякий случай).

"Несмотря на газетные заголовки, поворот в сторону Азии, о котором трубит Россия, пока не происходит", - говорит Агата Демарайс (Agathe Demarais), директор по глобальному прогнозированию в компании "Экономист интеллидженс юнит" (EIU).

Начнем с того, что Россия поставляет совсем немного энергии в страны Азии. Большинство уходит в Европу.

Более того, российский экспорт в Китай составляет 10,9% от общего объема экспорта, а это намного ниже, чем в Европейском союзе. ЕС важнее для России и в качестве рынка, и в культурном отношении. Китай - это новый рынок. Это зарождающаяся дружба. У каждого из них есть более важные друзья, с которыми приходится считаться.

Так что, когда газеты представляют все так, будто эти две страны готовы сформировать некий антиамериканский альянс, считайте, что они просто драматизируют, не более того.

"Похоже, что для Китая не является приоритетом укрепление отношений с Россией, которую он рассматривает в качестве младшего партнера, - говорит Демараис. - Пока не ясно, привели ли осложнения в отношениях России и Китая с США к углублению российско-китайских отношений".

Согласно "Экономист интеллидженс юнит", Россия была одной из первых стран в мире, которая заключила соглашение о валютном свопе с Китаем, хотя это, вероятно, было ответом на ранние санкции в 2014 году. Россия готовилась к худшему и поступила мудро.

Эта сделка позволяет России и Китаю вести торговлю энергоносителями напрямую в местных валютах без необходимости использовать доллар. Такое соглашение направлено на укрепление торговых связей, но главная цель состоит в том, чтобы защитить Россию - а теперь и Китай - на случай, если Вашингтон наложит на них санкции, подобные иранским, которые наказывают огромными штрафами торговые делки в долларах.

Это также важно для Китая.

Китайским банкам и компаниям становится все труднее получать доллары, поскольку торговая война не только препятствует способности страны получать долларовые доходы от экспорта, но и снижает готовность иностранных кредиторов предоставлять им доллары, сообщила сегодня газета "Сауф Чайна пост" (South China Post).

Пока неясно, насколько тревожна эта ситуация на самом деле. Но неужели кто-то думает, будто Россия вмешается и одолжит им рубли?

Я тоже так не думаю.

07.06.2019

Кеннет Рапоза
Оригинал публикации: Russia And China Only Look Like They Are Becoming Buddies. It"s Mostly Talk.Опубликовано 05/06/2019

Источник - иноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559930700
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