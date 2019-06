В Восточно-Китайском море российский БПК "Адмирал Виноградов" пытался таранить американский ракетный крейсер "Чанселорсвилль"

21:27 07.06.2019

Российский и американский военные корабли едва не столкнулись. Стороны винят друг друга



Корабли вылавировали. Но кто виноват?

Россия и США обвинили друг друга в опасном сближении своих боевых кораблей, едва не закончившемся столкновением. Участниками инцидента в Восточно-Китайском море стали американский ракетный крейсер "Чанселорсвилль" и российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".



Российские военные заявили, что маневры американского крейсера едва не привели к столкновению с российским кораблем.



"Инцидент произошел в пятницу в 6:35 по московскому времени в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США", - процитировали российские СМИ пресс-службу Тихоокеанского флота РФ.



Также в сообщении отмечается, что крейсер "Чанселорсвилль" внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 метрах от корабля, а российский экипаж совершил вынужденное экстренное маневрирование.



"На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", - заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота.



Также на сайте

Американские военные обвиняют в инциденте БПК "Адмирал Виноградов"

В свою очередь американская сторона возложила ответственность на российских моряков, назвав их действия "небезопасными и непрофессиональными".



"Находясь в Филиппинском море, российский противолодочный корабль класса "Удалой" совершил небезопасный маневр по отношению к крейсеру "Чанселорсвилль"", - заявил официальный представитель Седьмого флота США Клейтон Досс.



Он назвал заявления российских военных пропагандой. По его словам, российский корабль подошел к "Чанселорсвиллю" на расстояние 15-30 м.



Обе стороны возлагают ответственность друг на друга, называя действия оппонента небезопасными. Помимо разных изложений инцидента отличается также и географическое местоположение. Американские военные утверждают, что это произошло в Филиппинском море, а российские настаивают, что в Восточно-Китайском.



Американский крейсер "Чанселорсвилль"

В распоряжении CNN оказалась фотография сближения двух кораблей. Американские военные ранее сообщили телеканалу, что хотят рассекретить фото инцидента, чтобы доказать свою правоту. Затем фото было распространено другими агентствами.



ВМФ США опубликовал два видео инцидента, на которых видно опасное сближение. В сообщении говорится, что крейсеру "Чанселорсвилль" пришлось совершить опасный маневр, чтобы избежать столкновения.



U.S. Navy

@USNavy

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (1/2)



U.S. Navy

@USNavy

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (2/2)



Сигнал США?

В интервью CNN капитан в отставке Карл Шустер, служивший в ВМФ США, рассказал, что этот эксцесс необычен, поскольку произошел на большом удалении от российских территориальных вод.



"Обычно россияне тревожат наши корабли, когда те находятся в водах, которые Россия считает сферой своего влияния - Черное море, Баренцево море, воды у Владивостока. Очевидно, что Путин отдал приказ российскому ВМФ при всякой возможности оказывать давление на американские корабли. Возможно, это стало проявлением солидарности с китайским лидером Си Цзиньпином во время его визита в Россию. Хотя, скорее всего, это сигнал о том, что Россия готова бросить вызов превосходству США на мировой арене и на морях", - цитирует его слова CNN.



Перехват самолета-разведчика ВМС США российским истребителем. Видео

Это далеко не первый случай, когда военные двух стран сообщают об опасных сближениях боевой техники. 4 июня российский Су-35 трижды за три часа перехватил американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon над Средиземным морем, заявило командование Шестого флота США.



Снимок российского БПК, сделанный с борта американского крейсера

Военные отметили, что первое и третье сближение были безопасными, а второе - нет, потому что российский самолет осуществил высокоскоростной проход перед американским самолетом, подвергнув риску жизни пилотов. Второй перехват продолжался 28 минут.



По мнению американского командования, несмотря на то, что российский самолет находился в международном воздушном пространстве, его маневры были безответственными. "Небезопасные действия увеличивают риск просчета и вероятность столкновения в воздухе", - говорится в сообщении.



Характеристики кораблей

Ракетный крейсер "Чанселорсвилль" (CG-62)



Полное водоизмещение - 9800 т



Длина - 173 м



Максимальная скорость - 59 км/час



Экипаж - 30 офицеров и 300 матросов



Вооружение:



Две установки вертикального пуска управляемых ракет МК 41

Восемь противокорабельных ракет "Гарпун"

Две 127-мм артиллерийские установки Mark 45

Два 25-мм пулемета МК 38

2-4 крупнокалиберных пулемета Браунинг М2

Два зенитных артиллерийских комплекса Phalanx CIWS

Два торпедных аппарата Mark 32

Два вертолета

Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов"



Полное водоизмещение - 7500 т



Длина - 163 м



Максимальная скорость - 54 км/час



Экипаж - 293 человека



Вооружение:



2 × 4 ракето-торпед ПЛРК "Раструб"

Две 100-мм одноствольные артиллерийские установки АК-100

Две 45-мм полуавтоматические универсальные пушки 21-К

Четыре 30-мм артиллерийских установки АК-630

Две реактивно-бомбометометных установки "Смерч-2"

Два зенитно-ракетных комплекса "Кинжал"

Два торпедных аппарата ПТА-53

Два вертолета

Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны и дипломатии:

Два военных корабля, две разные истории, но одна реальная возможность инцидента и возможных человеческих жертв. Не существует какого-либо оправдания для столь тесного сближения судов такого размера.



Один из них - или, возможно, оба - были неправы. Обе стороны винят друг друга. Но подобные случаи происходят все чаще, и в целом, похоже, это результат скоординированной политики России по провоцированию действий США и их союзников в море при любой возможности.



Зачастую эти инциденты происходят в Черном море, которое Москва иногда расценивает как свой водоем. С таким мнением не согласны черноморские страны, входящие в НАТО или желающие туда вступить.



В Азиатско-Тихоокеанском регионе подобные инциденты между Россией и США происходят реже. Обычно трения возникают между американскими и китайскими самолетами и кораблями. Но где бы это ни происходило, подобное нагнетание обстановки опасно и нецелесообразно.