 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 07.06.2019
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Четверг, 06.06.2019
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Арестован начальник Павлодарского облздрава Мукашев. Вымогал с тендера 10%
22:39 07.06.2019

Главе упрздрава Павлодарской области грозит до 7 лет лишения свободы

Сегодня в Павлодаре суд санкционировал арест на два месяца руководителя областного Управления здравоохранения Ораза Мукашева. Напомним, ходатайство подало антикоррупционное ведомство. Главврача области подозревают в получении взятки в сумме 3 млн тенге. По версии следствия, незаконное вознаграждение Мукашев получил от руководителя одной из компаний за победу в тендере по государственным закупкам профилактических препаратов для медучреждений региона. Свою "услугу" он оценил в 3 миллиона тенге или 10% от суммы заключенных договоров. С поличным его задержали сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции. Мукашеву инкриминируют совершение уголовного преступления по статье 366 части 2 "Получение взятки", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет. Сегодня главный врач области заявил, что признает вину и раскаивается. Адвокат просила для своего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд отклонил ходатайство. Балтабай Дунбекбаев, судья Специализированного следственного суда г. Павлодара: - Судья постановил ходатайство следователя по особо важным делам антикоррупционной службы Сарсенбаева о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мукашева Ораза Сарсенгалиевича удовлетворить. Санкционировать меру пресечения в виде совершения под стражей в отношении Мукашева Ораза Сарсенгалиевича сроком на два месяца. Срок содержания под стражей исчислять с момента его фактического задержания с 22 часов 20 минут 5 июня 2019 года. Постановление подлежит немедленному исполнению.

Источник - 24.kz
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