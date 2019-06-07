"Не по Шариату". В Туркменистане запретили татуировки

22:43 07.06.2019

Как передает Радио "Азатлык", одновременно с закрытиями частных магазинов и сервисов по предоставлению различных услуг в Ашхабаде начали выискивать и задерживать мастеров татуировщиков.



Полицейские задерживают, уводят в отделения и допрашивают людей с татуировками, выясняя, где наносился рисунок, и кто его накалывал.



По данным издания, татуировщики находятся в Туркменистане в полулегальном статусе – "официального запрета не было, но салонов, предлагающих данную услугу, также не существовало".



- Это всегда был "серый" бизнес и я сомневаюсь, что выдавали лицензии на такую деятельность. Услуги оказывались не совсем легально, – рассказал корреспондент "Азатлыка".



Официальные СМИ новый запрет не комментируют, однако одно из проправительственных изданий Arzuw news опубликовало статью о вреде татуировок, где также говорится о том, что Шариат запрещает правоверным мусульманам заниматься какой бы то ни было трансформацией тела, иначе они будут прокляты.



К модификациям тела журналисты издания отнесли не только татуировки, но и пирсинг, а также наращивание волос у женщин.



"В мусульманских странах не найдешь ни одного салона тату. И понятно почему: человек, украшающий священный храм души рисунками, будет проклят. Деньги, которые он осмелится взять за такую работу, считаются ворованными. По Шариату и само действие, и полученная за него плата прокляты, а этого боится любой нормальный мусульманин.



В исламе табуируются не только татуировки, но и любые видоизменения тела. Правоверные мусульманки не наращивают волос. Ни мужчины, ни женщины не делают пирсинга. Популярные сейчас в Европе трансформации тела для любого последователя ислама - чудовищный грех", – пишет Arzuw.



Напомним, что ранее жителям Туркменистана запретили носить бороды, наращивать и красить волосы и ногти.



Официальных постановлений или приказов, запрещающих носить бороды, набивать татуировки или красить волосы полицейские предоставить не могут. Все подобные запреты носят устный характер, что противоречит Конституции страны.



Конституция Туркменистана. Редакция 2016 года:



Раздел 1.



Статья 1. Туркменистан – демократическое, правовое и светское государство, в котором государственное правление осуществляется в форме президентской республики […>



Статья 8. В Туркменистане установлено верховенство закона. Государство, все его органы и должностные лица связаны правом и конституционным строем.



Конституция Туркменистана является Основным Законом государства. Закрепленные в ней нормы и положения имеют прямое действие. Законы и иные правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы.



Нормативные правовые акты публикуются в государственных средствах массовой информации или доводятся до всеобщего сведения иным способом, предусмотренным законом.



Нормативные правовые акты, затрагивающие права и свободы человека и гражданина, не доведенные до всеобщего сведения, являются недействующими с момента их принятия.



Статья 18. Государство гарантирует свободу религий и вероисповедания, их равенство перед законом. Религиозные организации отделены от государства, не допускается их вмешательство в государственные дела и выполнение ими государственных функций […>



Статья 19. Идеология политических партий, религиозных организаций, общественных объединений и иных структур не может носить обязательный характер для граждан.



Статья 41. Каждый человек самостоятельно определяет свое отношение к религии, вправе единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных обрядов.



07 июня 2019