Китай и ЕС. Будет ли Пекин играть в поддавки с Евросоюзом? - Е.Пустовойтова

00:59 08.06.2019

Елена Пустовойтова

05.06.2019



Мы привыкли думать, что все, что под нашей Сибирью на карте, – от Монголии до Вьетнама – нас ценит и понимает и готово сотрудничать с нами во всякие времена. Понятное дело, это легко превратится в заблуждение, если наши южноазиатские соседи в какой-то момент решат, что дружба с Россией им не выгодна... Такой момент сейчас старательно готовят в Брюсселе, которому Пекин настойчиво протягивает руку и торговое равноправие на фоне разногласий Европы и США. Разменной картой в этой новой игре Евросоюза станут наши южные соседи.



То, что Поднебесная предлагает сегодня Европе и миру – так называемый "win-win", означающий обоюдную и равную выгоду экономических связей, – не более чем риторический прием в политическом диалоге. На практике "win-win" станет для Европы китайской "бетономешалкой", которая "сцементирует" юанем все, что в нее попадет. Но менять американский доллар на женьминьби Европа еще долго не будет намерена. Собственно, на это и указывает реакция того же Лондона, где на майской встрече с журналистами китайский посол Лю Сяомин задал сакраментальный вопрос: "Изберет ли Лондон сотрудничество на условиях взаимной выгоды в рамках инициативы "Один пояс – один путь"?" (BRI), пишет China Daily.



Ответом, скорее всего, будет "нет", несмотря на то, что апрельский форум этой инициативы в Пекине на треть состоял из европейских политиков, и в нем приняли участие даже глава МВФ и Генеральный секретарь ООН.



Только Италия с ее гигантским государственным долгом в 2,3 триллиона евро, а это выше 130 процентов ВВП (хуже только у Греции – 180 процентов), может позволить себе, что называется, в частном порядке, подхватить идею BRI.



В Брюсселе откровенно боятся продвижения Китая в Европу и делают максимум для того, чтобы ограничить китайские инвестиции и защитить свой рынок от китайских товаров.



Рожденный по ту сторону Атлантики принцип "America first", несмотря на то, что он больно отозвался на торговле со Штатами, дал европейским политикам яркий пример того, как должен вести себя Евросоюз в отношении партнера, которого считает "младшим". В последние годы Брюссель настойчиво внедряет в головы европейцев, что нельзя развязывать руки Пекину. И не безуспешно: в Германии и Франции, к примеру, китайские инициативы в Европе поддерживают уже не 58 процентов населения, как 10 лет назад, а около 40, хотя Пекин уже влил в экономику только этих двух стран более 67 миллиардов долларов инвестиций.



В ответ на "win-win" Брюссель начал компанию по перевербовке активных союзников Пекина по BRI в Центральной Азии, предложив государствам этого региона вывести отношения с ними "на новый уровень", разумеется, под европейские стандарты и интересы. Уже одобренный Еврокомиссией, этот проект после утверждения на Совете ЕС будет положен на стол на встрече министров иностранных дел стран ЕС и Центральной Азии 7 июля в Бишкеке.



Чем и кого Брюссель собирается приручить? Он предлагает "более сильное, современное и неэксклюзивное партнерство" Казахстану, Киргизии, Таджикистану, Туркмении и Узбекистану, не запрещая им при этом сотрудничать с Россией и Китаем или участвовать в других интеграционных инициативах вроде Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет Deutsche Welle. Но "новый уровень" взаимодействия Брюсселя с этим регионом на удивление мало отличается от старого: то же гендерное равенство, якобы для "противодействия радикализации", укрепление безопасности через "формирование современного пограничного контроля в Центральной Азии и в Афганистане", обмен информацией по кибербезопасности и гибридным угрозам. Ну, и конечно: "ЕС очень заинтересован в том, чтобы Центральная Азия развивалась как регион основанного на правилах сотрудничества и более тесных связей, а не как регион конкуренции и соперничества", – цитирует проект Deutsche Welle.



За возможность "дружить по-новому" ЕС традиционно требует реформ, укрепляющих "демократию" и "верховенство права", борьбу с коррупцией и активизацию "политического диалога" через привлечение гражданского общества и местных парламентов.



В Брюсселе убеждены, что Центральная Азия нуждается в новых моделях экономического развития и в диверсификации экономик – развитии частного сектора, улучшении инвестиционного климата, свободном рынке. За послушание – конфетка: ЕС обещает поддерживать вступление всех стран Центральной Азии во Всемирную торговую организацию (ВТО).



На этот крючок одна за другой ловились в свое время страны Восточной Европы. Станет ли играть в эти "поддавки" центрально-азиатская пятерка – для нас больной вопрос. Правда, в отличие от Брюсселя, Пекин не требует от своих партнеров по BRI ни реформ, ни демократии – только взаимовыгодной торговли. И на свой крючок цепляет миллиарды долларов инвестиций. Потому пока и выигрывает. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альмайер неспроста ведь заговорил на апрельском форуме BRI в Пекине о коллективном участии ЕС в этом мегапроекте. Правда, по слухам теперь Меркель готовит министру замену.



Стоит обратить внимание и на то, как новую волну критики Китая сейчас поднимает Reuters. Торгово-промышленная палата Европейского Союза в Китае, жалуется агентство, обнаружило, что 20 процентов европейских фирм, работающих в Китае, были вынуждены передать китайцам свои технологии, тогда как два года назад таких было только 10 процентов. Но два года назад никто и не вводил 25-процентные пошлины на китайские товары и не запрещал поставлять комплектующие крупнейшему китайскому производителю электроники Huawei. Объективности ради, отметил Bloomberg, в начавшейся "холодной войне" технологий победит тот, у кого хватит терпения выдержать боль длительных потерь.



Китайцы терпеть умеют и деньги на это у них есть. Но что гораздо более важно, они быстро учатся на угрозы отвечать. Крупнейшее информационное агентство Поднебесной Синьхуа только что объявило о том, что в Китае появился негативный список доступа на китайский рынок, который будет обновляться каждый год. Этот список определяет секторы, области и виды бизнеса, закрытые для инвесторов, тогда как не включенные – открыты для инвестирования всеми участниками рынка. Говоря попросту, попавшие в список компании без разговоров вылетают с самого перспективного рынка мира. А что будет, если китайцы перестанут выпускать комплектующие для Apple? Или внесут в "негативный список" американские Qualcomm, Microsoft, JP Morgan Chase или британскую GlaxoSmithKline? Тогда формула "win-win" уже не покажется для Европы опасной.



Таким образом, ЕС стоит сегодня перед выбором: укреплять по-американски стену протекционизма и отгораживаться от китайских технологий и капиталов или поприжать гордыню и удвоить сотрудничество с Пекином там, где присутствует взаимный интерес. Выгодно это будет и России, пока связка интересов Москва-Пекин обходится без гордиевых узлов в Средней Азии.



Парадокс ситуации в том, что на самом деле будущее Европы больше зависит не от Брюсселя, а от того, в какие "поддавки" захочет поиграть с ней Пекин.