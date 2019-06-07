Выборы в Испании как предпосылка к реформам в Европейском Союзе, - Л.Пастернак

05:26 08.06.2019

На прошедших парламентских выборах в Испании мы увидели сформировавшуюся сильную проевропейскую, левоцентристскую коалицию во главе с Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) и ее весьма харизматичным лидером – Педро Санчесом. Результаты выборов в этой стране весьма важны для целостного анализа происходящих в большой европейской политике процессов, а также для понимания дальнейшей траектории развития Европейского Союза, учитывая фактор некоторой неопределенности с Brexit, а также нестабильностью политической системы в Италии и Польше.



Испания, как один из крупнейших и влиятельных игроков в составе Евросоюза, продемонстрировала и Берлину, и Парижу, что вполне готова взять на себя ощутимую долю ответственности за судьбу Единой Европы. Именно так можно интерпретировать результаты выборов в парламент страны. Фактически испанские избиратели проголосовали за дальнейшую евроинтеграцию, политику мультикультурализма, которую собирается проводить кабинет Санчеса, а также тесное взаимодействие с партнерами по Атлантике – США и Канадой.



Действительно, Испания вполне может стать третьей силой в Евросоюзе после выхода из организации Великобритании. И такие предпосылки есть: ни у Италии и уж тем более у Польши и Нидерландов в данный момент нет никаких возможностей претендовать на значительное влияние внутри Европейского союза. Именно Италия, Польша и Нидерланды могли бы составить конкуренцию Испании за усиление собственного влияния внутри ЕС после Brexit. Но в Италии и Польше на данный момент мы наблюдаем крайне правую и достаточно популистскую политику партий евроскептиков, которые при этом внушают своим гражданам, что любая форма национализма в данный момент приемлема и даже необходима для спасения Европы в целом, а вот глобализм смертельно опасен для любого европейского государства. Данная политическая повестка абсолютно не сходится с планами остальных стран-участниц ЕС (в частности, Германии, Франции, Испании, стран Балтии, а также стран Бенилюкса). Нидерланды, в свою очередь, сейчас не обладают достаточным экономическим потенциалом для усиления собственного голоса внутри Европы.



Испания в данном случае может подхватить знамя ведущей экономики Евросоюза наравне с Германией и Францией (вполне вероятно, что темпы экономического развития Испании в ближайшие годы могут опередить итальянские). Это позволит ей иметь большее влияние на формирование как внешней, так и внутренней политики ЕС. Педро Санчес на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заверил своего французского коллегу, что Испания остается надежным партнером Франции и стремится к формированию имиджа проевропейски настроенного государства. Либерал Макрон и социалист Санчес договорились сотрудничать во благо Европы.



Союз Мадрида, Парижа и Берлина для укрепления связей между европейскими государствами и реформирования ЕС на данный момент уже не воспринимается как нечто невообразимое и невозможное. Скорее, такой сценарий может рассматриваться как наиболее вероятный. Это шанс для Единой Европы, которая уже не знает воин почти 70 лет, сохранить мир и спокойствие на континенте и вернуть ее жителям веру в общее будущее с хорошими перспективами.



Леонид Пастернак - студент филологического факультета РУДН (журналистика)



7.06.19