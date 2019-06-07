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Белоруссия-Беларусь: страна невыученных украинских уроков, - А.Цуканова
07:33 08.06.2019

Украинские уроки с точки зрения Запада Белоруссией, действительно, не выучены: мешает тесная связь с Россией, которой не было у Украины практически с самого начала самостийного плавания.

Путь Украины: пустить по ветру наследство и отказаться от прошлого

Конечно, сперва украинско-российская дружба, сотрудничество и партнерство держались на мощном наследии, которое досталось УССР от единой страны, но чем больше проедалось и уничтожалось это наследство, тем чаще-гуще украинские "наследники" отторгали от себя и кооперацию с Россией, и общую историю и культуру.

И даже само собой подразумевается, что территория УССР, доставшаяся самостийной Украине, такой и должна быть, но в качестве материнской страны при этом выступает не СССР, и не Российская империя, а государство-химера УНР, никакого наследства не нажившее и преемникам ничего не оставившее.

В 2018-2019 годах украинское руководство окончательно сложило для себя картину мира: "совок" – долой, "геть від Москви", "война с Россией", "Украина – наследница УНР". Памятники Ленину, а вместе с ним и Жукову "декоммунизированы", Украинский институт национальной памяти насаждает "альтернативную историю", в сознание жителей самостийной державы ввинчен тезис "украинцы – не русские", из которого следуют бредовые исторические изыскания и "открытия". Юного жителя Украины с детского садика натаскивают на знание того, что Киевская Русь – это и есть Украина, а Москва появилась позже и украла всю украинскую историю великих побед. (Про Новгород ничего не говорят, поскольку существование Новгорода не вписывается в новейшую историю Украины). Тотальная украинизация призвана вытеснить русский язык, а спайка униатов и ПЦУ – Русскую православную церковь. Ну а армия и карательные органы ликвидируют живых носителей русского культурного кода: одних – физически, убивая снарядами и пулями, других – морально, тюрьмами, захватом храмов, "переформатированием" их детей в "украинцев – не русских" через образование и "патриотические организации" типа "Пласта".

Население принято не спрашивать – с 1991 года, когда итогами одного референдума были нивелированы результаты другого, на котором народ Украины (кроме жителей галицких областей) ясно обозначил свое желание оставаться в составе одной страны.

Что же теперь удивляться тому, что новый президент Украины В. Зеленский толкает те же речи, что и предыдущий глава государства, против которого дружно проголосовала Большая Украина, но за которого высказался Львов? В очередной раз избирателя провели на мякине, подсунув ему куклу, читающую с листа слово в слово то же самое, что ранее читал П. Порошенко, к бесславному концу своего правления походивший на персонажа фильма ужасов.

Мнение людей, голосовавших против Порошенко (73% избирателей), никто учитывать не собирается, значит, и дальше продолжится чудовищный эксперимент по превращению жителей Украины в "украинцев – не русских, украинцев – врагов русских".

Все это время Запад воплощал свои планы на Украине через: а) сеть НКО; б) галицкие области как колыбель униатства и настоящего украинства; в) компрадорскую элиту, привыкшую продавать Родину "за бусы"; г) украинскую диаспору за рубежом. Ныне дошло до абсурда: львовские "волонтеры" взялись за юго-восток Украины, поскольку, по их мнению, там не хватает "патриотичности". А посему надо если не взрослых, то детей точно обратить в свою веру ("украинцы – не русские, русские – враги украинцев") через "Пласт", за которым теперь законодательно закреплено финансирование из государственного и местных бюджетов (галичанин Парубий позаботился).

Как направить Белоруссию на украинскую дорожку

Митинг БЧБ-оппозиции

Таковы украинские уроки. Белоруссией они пока не выучены, поскольку страна не ушла с союзной орбиты и, более того, имеет с Россией открытые границы, единую церковь, русский язык в качестве государственного наравне с белорусским, договор о создании Союзного государства и военную доктрину к нему, состоит в ЕАЭС и ОДКБ. В докладе лондонского Chatham House (он же – Королевский институт международных отношений), опубликованном в ноябре 2018 года, все эти факторы названы "уязвимостями". По мнению британских аналитиков, главная беда Белоруссии – "слабая белорусская идентичность" ("белорусы – не русские" плохо внедряется в массовое сознание). Соответственно, донорам проекта отрыва Белоруссии от России Chatham House советует вкладывать средства в проекты "мягкой белорусизации" и противодействия Русской православной церкви, а также подрывающие российско-белорусское сотрудничество.

Что касается "мягкой белорусизации", цель здесь жесткая – вызвать "ассоциации, направленные на поощрение повторного открытия корней страны в истории Великого княжества Литовского". То есть Беларусь (не Белоруссия!) должна зарубить на носах хотя бы молодых своих граждан: белорусы – не русские, корни – "литвинские", материнское государство – ВКЛ.

Одновременно с этим НКО и "свободные СМИ" призваны подрывать у белорусского народа убежденность в том, что Россия – самая близкая, братская страна для Беларуси. Здесь годится все: нападки на Союзное государство, РПЦ, русский язык, наследие СССР – все, что работает на общее прошлое и настоящее. Причем в Белоруссии, возглавляемой "последним диктатором Европы", прекрасно себя чувствует огромная сеть западных и финансируемых Западом НКО, многие подрывные мероприятия которых проводятся на глазах у "диктатуры". В 2019 году на праздновании в Минске очередного дня основания государства-призрака БНР уже публично звучали призывы к "неотложной денонсации договора о Союзном государстве Беларуси и России". Ряд белорусских экспертов утешает себя и власти тем, что поддержка этих идей невелика, но пример Украины говорит, что большинство народа можно силой и при внешней поддержке "положить" под меньшинство, да еще поплясать на этом большинстве, пролив реки крови.

Судя по возросшей активности белорусских НКО в плане перестройки сознания населения, доклад лондонского Chatham House был не только внимательно прочитан, но и взят на вооружение. Нет сомнений, что НКО, "свободные СМИ", "мозговые центры" и отдельные журналисты получат свои гранты, образовательные программы, тренинги и другие иностранные вспомоществования "на демократию". В конце 2017 года, помнится, было много шума вокруг темы прекращения финансирования проектов USAID в Белоруссии (мол, Дональд Трамп считает деятельность агентства пустой тратой денег американцев). Да нет же, у USAID все благополучно – в Белоруссии они "укрепляют лидерский потенциал" женщин и девушек, "усовершенствуют предпринимательские навыки", организуют "незабываемые поездки" в США, занимаются программами обмена, окучивают предпринимателей, готовят волонтеров.

Одновременно посольство США в Белоруссии развивает программу малых грантов для НКО, направленных на поддержку "гражданского общества", причем упор делается на "ажыццяўленне дзейнасці ў рэгіенах", а среди преимуществ желающих получить до 25000 американских долларов из бюджета США указывается сотрудничество грантоедов с другими грантоедами. С виду все благопристойно. Однако за вывеской грантовой поддержки проектов, направленных на "паляпшэння инфармаванасці ў пытаннях навакольнага асяроддзя і вырашэння экалагічных праблем", вполне может скрываться деятельность НКО "по противодействию строительству Свято-Софийского собора в Витебске", когда горожан "вдруг" начинает не устраивать храм – поначалу как угроза деревьям, кротам и грызунам, а потом и вовсе общественное мнение в "свободных СМИ" сводится к опросу: "Ці патрэбны Віцебску Сафійскі сабор". Разумеется, в Интернете находится "большинство", которое отвечает: "Не, не патрэбны" (71%). Известный белорусский журналист Эльвира Мирсалимова пишет: "Неудивительно, что "штаб по противодействию строительству Свято-Софийского собора в Витебске" был организован теми оппозиционерами и националистами, чья деятельность связана с проведением тренингов и семинаров. Ими же организуются и поддерживаются петиции против "московских луковиц на белорусских храмах", против установки памятников Александру Невскому, княгине Ольге и другим деятелям общерусской истории. На поверку окажется, что подавляющее количество тренеров-коучей не православные, а представители иных конфессий, сект или попросту атеисты".

Вот и выходит, что "решение экологических проблем", финансируемое в Белоруссии американцами (и не только), – это лицо, а с изнанки – борьба с православием в целом и с Русской православной церковью в частности.

Ныне, согласно результатам исследования аналитического центра SEA, дискредитацией Церкви в Белоруссии предметно занят "мозговой центр" BISS, несколько НКО, три десятка (!) интернет-изданий разного пошиба, столько же групп в социальных сетях, двадцать экспертов и топ-блогеров. Вся эта гоп-компания навязывает обществу идею самостийной белорусской церкви. И если ранее такая мысль вообще не укладывалось в головах белорусов, то сейчас стараниями грантоедов (в том числе поборников экологии) созданы поводы для дискуссий об автокефалии. С учетом того, что тема эта поддерживается извне (из Константинополя уже заявили о готовности рассмотреть вопрос о "томосе", если появится такое обращение), грантоеды, работающие в Беларуси против РПЦ, без заработков не останутся.

К "экологической" вполне можно отнести и деятельность по противодействию строительству в Белоруссии Островецкой АЭС, которое ведет Росатом, – здесь грантоеды ведут непримиримую борьбу за лосося. Их главный аргумент: из-за того что вода из речки Вилия будет использоваться для охлаждения реактора и сбрасываться назад более подогретой (разница температур составит до 5 градусов), лососевые могут уйти на нерест в другое место. При этом "экологи" признают, что рыба нерестится в холодных притоках Вилии, куда слегка подогретая вода не доходит. Однако, по их мнению, отдельные лососи и семги могут решить сплавать в другое место на нерест, и тогда им придется преодолевать участок с более теплой водой, сброшенной АЭС, и они, конечно, откажутся нереститься в Островецком районе. И вот на этих предположениях можно построить широкую кампанию против БелАЭС (против Росатома, против России), а если сюда добавить напоминания о катастрофе на Чернобыльской АЭС, есть перспектива будоражить дискуссией и власти, и общество, и заграницу (при безусловной поддержке Польши и Литвы).

По данным SEA, в кампании дискредитации БелАЭС задействованы шесть белорусских политических сил, четыре "мозговых центра", парочка НКО, все те же три десятка "свободных СМИ" и около сотни блогеров, групп в социальных сетях и экспертов. Размер интернет-охвата – более 38 миллионов показов блогов и публикаций (около 900)! А тут и американский телеканал НВО подоспел с сериалом "Чернобыль", который, по мнению белорусских грантоедов, – сигнал к тому, чтобы задуматься о безопасности БелАЭС в Островце. Отлично же понимают: бить по атомной станции – значит подрывать российско-белорусское сотрудничество, именно это и оплачивается иностранными донорами, а отнюдь не нерест лосося. Просто на клетке со слоном написано: "Буйвол".

(Продолжение следует)

АРИНА ЦУКАНОВА | 07.06.2019

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559968380
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