Экс-вице-премьера Киргизии по силовому блоку Атаханова выпустили из СИЗО

07:40 08.06.2019

Экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов освобожден из-под стражи. Об этом сообщило МВД.

По данным ведомства, он "изъявил желание сотрудничать со следствием, в связи с чем ему изменили меру пресечения". Он вышел под домашний арест.



"7 июня 2019 года для проведения следственных мероприятий по уголовному делу из СИЗО-1 Бишкека в Следственную службу МВД вывезен следственно-арестованный Шамиль Атаханов. В ходе следственных действий с участием адвоката Атаханов изъявил желание сотрудничать со следствием, в связи с этим ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на другую", - говорится в сообщении."По досудебному производству проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия", - сообщило МВД.



Напомним, Шамиль Атаханов задержан 23 мая. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.