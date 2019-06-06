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|Экс-вице-премьера Киргизии по силовому блоку Атаханова выпустили из СИЗО
07:40 08.06.2019
Экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов освобожден из-под стражи. Об этом сообщило МВД.
По данным ведомства, он "изъявил желание сотрудничать со следствием, в связи с чем ему изменили меру пресечения". Он вышел под домашний арест.
"7 июня 2019 года для проведения следственных мероприятий по уголовному делу из СИЗО-1 Бишкека в Следственную службу МВД вывезен следственно-арестованный Шамиль Атаханов. В ходе следственных действий с участием адвоката Атаханов изъявил желание сотрудничать со следствием, в связи с этим ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на другую", - говорится в сообщении."По досудебному производству проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия", - сообщило МВД.
Напомним, Шамиль Атаханов задержан 23 мая. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.