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|Задержан ГКНБ?! экс-директор Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека Петрушевский
08:32 08.06.2019
АЛЕКСЕЯ ПЕТРУШЕВСКОГО ЗАДЕРЖАЛИ И ПОДОЗРЕВАЮТ В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ
Экс-директора Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека (ЦРДиМ) Алексея Петрушевского подозревают в злоупотреблении должностным положением. Об этом 24.kg сообщила адвокат Елена Гаврилова.
По ее словам, вчера Алексея Петрушевского вызвали в ГКНБ на допрос в качестве свидетеля. Спустя четыре с половиной часа следователь оформил протокол задержания.
"Моего подзащитного обвиняют в том, что он злоупотребил должностным положением, будучи директором центра. В 2017 году мальчику, чья мать вела асоциальный образ жизни, стала помогать чужая женщина. Алексей Петрушевский разрешил ребенку встречаться с ней. После намерения оформить опеку над мальчиком сразу же нашлись родственники, ребенка отдали им вопреки его желанию. По версии следствия, он не имел права разрешать это", - рассказала Елена Гаврилова.
Алексея Петрушевского уволили 6 марта. Он посчитал увольнение незаконным и обратился в профсоюз. В последнее время на него обрушился шквал критики и даже обвинений в педофилии и продаже детей. В учреждении провели не одну проверку, но факты не подтвердились.
ОТ РЕДАКЦИИ
Непонятно только, при чем тут ГКНБ? Этот частный случай несет угрозу национальной безопасности?