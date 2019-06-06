Усман-бурдж. Башню Алишера Усманова соорудят в Намангане

08:36 08.06.2019

БАШНЮ АЛИШЕРА УСМАНОВА ПОСТРОЯТ В НАМАНГАНЕ

В Наманганской области появится небоскреб Алишера Усманова, сообщил хоким региона Хайрулло Бозоров в рамках форума Invest in Namangan.



По словам глав области, российский бизнесмен проспонсирует возведение 18-ти этажного бизнес-центра.



Алишер Усманов занимает пятое место в рейтинге миллиардеров по версии Forbes, его годовой доход издание оценило в 1,1 миллиарда долларов.