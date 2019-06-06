"Ситуация спокойная". Банки Казахстана развеяли монетно-алтынные слухи

13:10 08.06.2019

Продолжение Казахстан сохранит свою национальную валюту - министр финансов Казахстанские банки прокомментировали появившиеся слухи в социальных сетях и мессенджерах, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее в Сети появилась фейковая информация о нехватке монет, ажиотаже в отделениях банков и планах по переходу на единую валюту алтын. Как подчеркнула председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова, ситуация в банке стабильная, ажиотажа и очередей нет. "В последнюю пару дней мы наблюдали активизацию валютно-обменных операций, но в масштабах банка их объемы совсем небольшие. Любые заявки клиентов на конвертацию или обналичивание средств банк исполняет в обычном режиме и в любом объеме. На сегодняшний день мы видим даже приток депозитов в иностранных валютах. Так что готовы принять всех желающих без заминок", - сказала она. Глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе назвал появившуюся в соцсетях информацию ложной и провокационной.



"Текущая ситуация с курсом и переживания казахстанцев в первую очередь связаны с распространением ложной и провокационной информации о ситуации в банковском секторе и о стабильности национальной валюты. Как правило, решения, принятые во время ажиотажа, оказываются неправильными и невыгодными. Нужно просто посмотреть на три важных фактора. Во-первых, цена на нефть достаточно высокая, чтобы поддержать экономики, зависимые от цены на нефть. Во-вторых, курс рубля стабильный и укреплялся в течение этого года. А это валюта ближайшего экономического партнера Казахстана. В-третьих, международные рынки капитала в этом году показывают высокие темпы роста и практически отыграли падения прошлого года". В Евразийском банке сообщили, что финансовый институт работает в стабильном режиме. "Ситуация в отделениях по всему Казахстану спокойная. Очередей и ажиотажа не наблюдается. Банк работает в обычном режиме, оттоков по депозитной базе физических и юридических лиц нет. Также мы не видим массового переворота клиентов из тенге в доллары, доля конвертации депозитов из KZT в USD от всего депозитного портфеля составляет менее 1 процента", - заявили в банке. В АТФБанке также отметили, что все отделения и филиалы банка работают в штатном режиме. "Наша депозитная база стабильна, никаких оттоков средств банк не наблюдает. Мы готовы в полном объеме оказать все услуги, предусмотренные для наших клиентов. По любым вопросам клиенты банка могут обратиться в круглосуточный контакт-центр по номеру 2424". Также нет ажиотажа в отделениях Банка ЦентрКредит . "Все филиалы и РКО функционируют в стандартном режиме. Также не наблюдается повышенного спроса на ту или иную услугу", - заявили в БЦК. Об отсутствии ажиотажа говорят и в Сбербанке. "Все отделения работают и обслуживают клиентов в стандартном режиме. Отрицательной динамики оттока по вкладам банка не наблюдается. Наоборот, необходимо отметить положительную динамику остатка вкладов в сравнении с тем же периодом 2018 года", - рассказали там. "Все отделения работают в штатном режиме. Ажиотажа в отделениях нет, и оттока по вкладам мы не наблюдаем", - подчеркнули в Альфа-Банке. В ForteBank отметили спрос на конвертацию средств в иностранную валюту. "Все отделения работают в обычном режиме. Ликвидность ForteBank одна из самых высоких на рынке, это означает, что клиенты в любое время получат все услуги и сервисы. Мы рекомендуем не поддаваться на непроверенные информационные сообщения, которые обычно распространяются перед важными событиями республиканского масштаба", - прокомментировали в фининституте. По данным Жилстройсбербанка, по состоянию на 15.00 456 вкладчиков открыли новые вклады и 95 человек получили банковские займы. Также в плановом режиме проходят процедуры объединения, деления, уступки вкладов. Все региональные филиалы и центры банковского обслуживания работают в штатном режиме. "В Telegram-канале появилась лживая информация о том, что граждане закрывают накопительные счета в ЖССБК. Также была приложена фотография о якобы массовых очередях в отделениях банка. Уведомляем авторов данного сообщения о том, что ЖССБК, в соответствии с УК РК, подано заявление в правоохранительные органы. Сегодня до конца дня банк планирует выдать еще не менее 200 займов, вчера было выдано 279 займов, и уже сейчас клиенты получают ключи и готовятся справить новоселье", - сообщили в банке, подчеркнув, что финансовый институт имеет все возможности и ресурсы для выполнения всех обязательств перед клиентами.



Ждать ли девальвации после выборов, ответили в Нацбанке Ранее экономист Олжас Худайбергенов отмечал, что предпосылок для девальвации нет. В Ассоциации финансистов Казахстана назвали появившиеся слухи провокационными. По оценке организации, в течение месяца курс сохранится в диапазоне 384-385 тенге за доллар с учетом стабильной ситуации в экономике. МВД принимает меры по установлению виновных в распространении фейковой рассылки. За такие действия предусмотрена ответственность по статье 274 "Распространение заведомо ложной информации". Между тем в Нацбанке еще раз подчеркнули, что тенге подешевел из-за снижения стоимости нефти с 70 до 61 доллара за баррель, или более чем на 12 процентов. "Это оказало прямое влияние на курс тенге. Курс по состоянию на 6 июня достиг уровня 384,53 тенге за доллар. Ослабли и курсы валют некоторых развивающихся экономик, в том числе торговых партнеров Казахстана. Помимо внешних факторов, на ослабление тенге повлияла психологическая реакция рынка, подогреваемая прогнозами в социальных сетях", - заявили в финансовом регуляторе. В Нацбанке подчеркнули, что за последние сутки цена на нефть выросла, что позитивно повлияло на курс тенге. По состоянию на закрытие 7 июня биржевой курс тенге закрылся на уровне 383,26, показав рост в 0,3 процента. "Национальный Банк Казахстана рекомендует взвешенно подходить к приобретению иностранной валюты, курс может колебаться как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления", - посоветовали в финрегуляторе.