 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Кыргызстану не нужен президент, у которого колхоз в голове!" - митинг в Бишкеке
16:59 08.06.2019

"КЫРГЫЗСТАНУ НЕ НУЖЕН ПРЕЗИДЕНТ, У КОТОРОГО КОЛХОЗ В ГОЛОВЕ!" - СДПК ГОТОВА ПОТРЕБОВАТЬ ДОСРОЧНОЙ ОТСТАВКИ ЖЭЭНБЕКОВА

В Бишкеке прошел митинг под лозунгом "За реальную борьбу с коррупцией". В нем участвовали депутаты парламента и экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По итогам акции принята резолюция, в которой отмечено, что действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков использует лозунг борьбы с коррупцией для прикрытия откровенных политических преследований и сведения счетов с людьми, неугодными его режиму.

"Сооронбай Жээнбеков несет персональную ответственность за сложившуюся ситуацию, ведущую к деградации правовой системы в стране, депрофессионализации и криминализации всей вертикали силовых структур. По сути, он поощряет непродуманные действия силовых структур, которые ведут к параличу системы принятия государственных решений и в целом государственного управления", - указано в резолюции.

Кроме того, в ней есть требования о том, чтобы президент Сооронбай Жээнбеков прекратил позорную практику имитации борьбы с коррупцией и принял исчерпывающие меры по возвращению правоохранительных органов в правовое поле, прекратил давление на суды и правоохранительные органы, начал декриминализацию сектора безопасности.

Мы требуем, чтобы президент прекратил политическое преследование неугодных его режиму политиков и общественных деятелей. Политические заключенные должны быть освобождены.
Резолюция участников митинга против коррупции

"Мы требуем, чтобы госорганы уважали Конституцию и прекратили порочную практику ограничения конституционных прав граждан на мирные собрания граждан на всей территории Кыргызстана", - говорится в резолюции.

В документе прописано требование о том, чтобы ГКНБ и МВД перестали заниматься политическим сыском.

Члены политсовета СДПК предупреждают: если в ближайшие месяцы президент страны и его окружение не перестанут вести опасные политические игры с судьбой народа Кыргызстана и кыргызской государственности, они вынуждены будут поставить вопрос о досрочной отставке Сооронбая Жээнбекова.

"Кыргызстану не нужен такой президент, у которого колхоз в голове и Кокандское ханство", - заявил сегодня на митинге экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Он обвинил нынешнего главу республики в политических гонениях.
"Сооронбай Жээнбеков был зоотехником или председателем колхоза. Он был с 2010 года губернатором, где самая крупная таможня. Он был старшим братом спикера, лучшим другом президента. И как они не могли влиять на кадры? Я считал его честным человеком и выдвигал в аппарат президента, на пост премьера, на пост президента. Жээнбековы были вторыми после меня. Больше того, все, что творилось плохое, творилось с их ведома", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Он признал, что лично продвинул Кубанычбека Кулматова на пост председателя Таможенной службы и он там навел порядок, увеличив сборы в три раза."Была версия, что я дружил с Раимом-миллионом и чаи распивал. Но я его видел только раз - в доме Курсана Асанова. Сейчас против меня толкают Раима, а они могут потом убить, потому что он слишком много знает о них. А это слуги шайтана, хотя сами притворяются мусульманами", - добавил экс-президент.

"Сооронбай Жээнбеков $24 миллиона внес наличными на выборы. Я был в шоке. Мне не говорили правду, зная, что он мой друг. Сапара Исакова и Кубанычбека Кулматова посадили за Раима-миллиона", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Сооронбай Жээнбеков по уши обязан Раиму-миллиону.
Алмазбек Атамбаев
По его словам, Раим-миллион на предвыборную кампанию дал минимум $30 миллионов - 2 миллиарда сомов.

Алмазбек Атамбаев намерен выйти против президента Сооронбая Жээнбекова. "Нам нужна парламентская республика. Каким бы плохим ни был Жогорку Кенеш, это меньшее зло, чем человек, у которого колхоз в голове и Кокандское ханство. В следующий раз мы выйдем с требованием отставки этой шайки-лейки. Мы не колхоз Жээнбекова и не бараны!" - завершил он.

Источник - paruskg.info
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