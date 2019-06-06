Мир на пороге новой энергетической революции, - Уэйд Аллисон

18:44 08.06.2019

Мир оказался на пороге новой энергетической революции



Мир не приблизится к новой энергетической революции без реалистичной, научно обоснованной энергетической политик



КСАНДР БЕЛОВ, 8 июня 2019, 06:51 - REGNUM



Протестующие по всему миру требуют отказаться от использования углеродного топлива ради сохранения окружающей среды. Тем не менее немецкая стратегия энергетического поворота (Energiewende), предполагавшая постепенный отказ от использования ископаемого углеродного топлива и ядерной энергии в пользу возобновляемых источников энергии, не привела к сокращению выбросов углекислого газа, пишет Уэйд Аллисон в статье для издания Project Syndicate.



Проблема заключается в том, что в ответ на антиядерные настроения политики стремятся постепенно отказаться от ядерной энергетики, направляя инвестиции в такие возобновляемые источники энергии, как ветер и солнце.



Научившись использовать силу ветра, воды и огня - в основном то, что мы сейчас именуем "возобновляемыми источниками энергии" - наши древние предки получили господство над природой. Но их источники энергии были очень слабыми и зависели от благоприятной погоды. В результате этого их уровень жизни был очень низким, а продолжительность жизни - короткой. Ситуация изменилась кардинальным образом после промышленной революции. У людей появились двигатели, сначала паровые, а затем двигатели внутреннего сгорания, работающие на нефти и газе. Существует такое понятие как "удельная энергоемкость" топлива - количество единиц электроэнергии (кВт/ч) в одном килограмме топлива. Удельная энергоемкость ископаемого топлива составляет 1−7 кВт*ч/кг, что в тысячу раз больше, чем у любого возобновляемого источника энергии, при этом ископаемое топливо вы можете использовать где угодно и когда угодно, независимо от погоды.



Именно стремление получить доступ к столь мощным ископаемым источникам энергии предопределило большинство экономических и политических событий за последние 250 лет. За этот период численность глобального населения увеличилась в восемь раз, а продолжительность жизни удвоилась. Уровень жизни людей резко увеличился.



Однако сегодня мы стоим на пороге новой энергетической революции. Преимущества ископаемого топлива больше не могут перевесить связанные с ним издержки, а возобновляемые источники энергии так и остались слабыми и ненадежными, как и в период, предшествовавший промышленной революции. Обширные поля солнечных панелей и леса гигантских ветроэнергоустановок позволяют получить лишь малую часть необходимой энергии. Как наглядно продемонстрировала энергетическая стратегия Германии - Energiewende - энергии, получаемой из возобновляемых источников, недостаточно.



Мир не приблизится к новой энергетической революции без реалистичной, научно обоснованной энергетической политики. Единственным другим широко доступным топливом, известным науке, является ядерное топливо, которое позволяет получить огромное количество энергии при наименьших издержках для окружающей среды. При этом удельная энергоемкость ядерного топлива в пять миллионов раз больше удельной энергоемкости ископаемого углеродного топлива.



Одного килограмма ядерного топлива достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности одного человека в электроэнергии на всю жизнь. И для этого не потребуется выбрасывать в атмосферу 1800 тонн CO2, либо сбрасывать 10 млн тонн воды с дамбы. Отходы от этого ничтожного количества ядерного топлива также минимальны.



Помимо одиночного распада радиоактивных атомов, ядерная энергия прочно заперта внутри отдельных ядер, которые никогда не встречаются друг с другом, кроме как в центре Солнца. Ядра не высвобождают свою энергию преждевременно, потому что только свободный нейтрон может взломать "замок", а такие "ключи" быстро распадаются: их период полураспада составляет 10 минут. В результате этого ядерная энергия может высвобождаться только внутри работающего реактора. В этом заключается суть исключительной физической безопасности ядерной энергии.



Более того, природа защитила живые организмы от ядерного излучения. За три миллиарда лет жизнь эволюционировала и приобрела защиту от естественной радиации, например, исходящей от горных пород. Природа предусмотрела механизмы восстановления после естественного облучения. Умеренное облучение безвредно для здоровья. Более высокие дозы облучения регулярно используют для диагностики и лечения рака, благодаря исследованиям Марии Кюри.



Если ядерные технологии используют в здравоохранении для лечения людей, почему нельзя сделать тоже самое для планеты. Действительно, ядерная энергия намного безопаснее любого другого источника энергии. Ради нашего будущего и будущего нашей планеты мы должны изменить курс и принять ядерную энергетику. С точки зрения безопасности - в том числе экологической, надежности и эффективности ядерная энергия является наилучшим кандидатом на замену ископаемого топлива. Без ядерного топлива энергетическая революция, в которой так остро нуждается мир, никогда не наступит.



Александр Белов