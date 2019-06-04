 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что ждало русских княгинь, попавших в плен к татарам?
19:51 08.06.2019

Времена, когда татаро-монголы хозяйничали на русской земле, разоряли города, грабили народ – давно в прошлом. Некоторые историки вдохновенно, в деталях, рассказывают о них.

На самом деле, главная проблема в том, что никаких серьезных документов того времени не сохранилось. Летописи, как уже известно, много раз переписывали, составляли намного позже, чем происходили исторические события.

Поэтому, как что было, сейчас понять сложно. Можно только лишь пытаться сопоставлять какие-то факты и строить версии.

Такое вот получилось вступление. Без него просто нельзя было бы рассказывать о том, что ждало русских княгинь, попавших в плен к татарам.

Утверждают, что Чингисхан заявлял, что нет большего удовольствия для воина, чем разорять города противника, грабить их, забирать в плен женщин врага.

Историк Александр Бахтин уверен, что все так и было. В своей книге про плен и рабство у монголов, он пишет, что многие князья, ханы и прочие правители отдавали Чингисхану своих знатных дочерей.

Приводятся такие примеры:

1. Правитель народа хашин Бурхан передал Чингису свою дочь Чахан.
2. Досталась великому завоевателю и принцесса Ци го-гу Ичжу – дочь императора Вэйшао-вана.
Что было с этими женщинами? Можно предполагать, что за все время у Чингисхана собралось множество всяких принцесс, дочек князей и ханов.

По поводу их судеб мнения расходятся.

Некоторые ученые предполагают, что все знатные дамы поступали в гарем Чингисхана и становились его личными наложницами. Именно наложницами, а не женами. Потому что супруга у Чингиса, как утверждается, была одна. Но и на эту тему ведутся споры. Есть альтернативное мнение, что многоженство у татаро-монглов в те времена было.

Некоторые знатные женщины из разных "племен" становились женами высокородных татар.

Но есть и другая точка зрения. Якобы с женщинами, попавшими в плен, у Чингисхана не церемонились. Кто-то, действительно попадал в гарем. Другие – вполне могли стать наложницами простых солдат. Воины якобы возили пленниц с собой и не стеснялись ими пользоваться прямо в походе. Идея здесь такова: унизить женщину – представительницу вражеского народа – это одно из высших удовольствий завоевателя.

Есть версия, что многих пленниц продавали в рабство в разных странах, в том числе, находившихся на территории Северной Африки.

Как было на самом деле – сложно сказать. Но ряд историков утверждает, что русские княгини предпочитали уход из жизни татарскому плену. А это о многом говорит.

Несколько историй, на которых основывается данная точка зрения:

1. Однажды князь Федор Юрьевич, правивший в Рязани, был вызван к Батыю. Правитель кочевников предложил князю привести татарам русских девушек, да покрасивше. На что Федор Юрьевич рассмеялся и сказал, что не бывать такому, негоже православным отдавать жен и сестер своих для утех татарам. Его тут же лишили жизни. А позже Батый разорил Рязань. Евпраксия – жена Федора, увидев татар, выбросилась из окна высокого терема.

2. При осаде Киева знатные женщины укрылись в соборе Святой Софии, где и погибли, но в плен не сдались.

3. В летописях указано, что жена Юрия Всеволодовича – Агафья, погибла в огне, находясь в Успенском соборе во время осады Владимира. По другим данным, Батый смог захватить княгиню и она умерла уже в плену.

Таким образом, русские княгини, как и простые женщины, знали, что у татар сладкой жизни для них не будет, поэтому, предпочитали уход из жизни плену.

А вот русские князья, как ни странно, брали в жены знатных татарок. Так, согласно летописям, Юрий Данилович был женат на дочери хана Узбека, а Федор Чермный – на дочери Менгри-Тимура.

4/06/2019

Источник - zen.yandex.ru
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