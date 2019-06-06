 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Погромы и десятки задержанных. Что произошло в кыргызском Ороке, - "РО"
20:16 08.06.2019

Погромы и десятки задержанных. Что происходит в селе под Бишкеком

Накануне в кыргызстанском селе Нижний Орок вблизи Бишкека произошла драка и погромы во время праздничного намаза к окончанию священного месяца Рамадан. После этого 31 человека задержали, один подросток попал в больницу, сейчас его состояние оценивается как стабильное. О том, что стало причиной конфликта, не сообщается.

Во время беспорядков неизвестные выбили окна примерно в 15 домах и подожгли 2 сеновала. Вскоре около ста человек вышли на улицы. Сообщалось, что часть из них требовала выселить семьи троих молодых людей, участвовавших в драке.

В селе Орок под Бишкеком произошли погромы и массовые аресты
Нусхабардорӣ шуд
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На место прибыли несколько сотен сотрудников милиции и спецподразделений. Они дежурили в селе и ночью. Уже 6 июня сообщили, что ситуация стабилизировалась, всех задержанных отпустили. Среди них был местный депутат, но его выпустили под домашний арест.

Утром люди снова стали собираться около главной мечети, чтобы получить разъяснения о сложившейся ситуации у старейшин и местного руководства.

"Пришли к единому согласию. Единое согласие заключается в том, что обе стороны не имеют каких-то претензий к друг другу, а будут жить в согласии, в мире и благополучии. Конфликт уже улажен, но конфликт, который был с дракой, он будет расследоваться в рамках законодательства", – заявил собравшимся Эркинбек Аширбаев, зампредставителя правительства по Чуйской области.

Несмотря на то, что жители вскоре разошлись, милиционеры по-прежнему остаются в селе. По словам одного из представителей милиции, пока приказа покидать село не поступало.

На фоне погромов в Кыргызстане требуют отставки главы Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова. Во время пресс-конференции он отказался отвечать на вопрос журналистки. По его словам, ему не понравилось ее лицо. Между ними произошел следующий диалог:

– Я отвечаю "Ала-Тоо-24". Всем остальным большое спасибо!

– А другим вы не ответите?

– Не отвечу.

– Почему?

– Лицо, лицо ваше мне неприятно.

– Только из-за этого?

– Да.

– Вам только лицо журналиста не нравится?

– Почему? Некоторые журналисты мне нравятся. Вот вы, например, мне нравитесь (Обращается к другому репортеру – НВ).

– А почему именно ее не нравится?

– Ну не нравится. Я же не виноват.

В Кыргызстане требуют отставки главы Чуйской области. Он отказался говорить с журналисткой – ему не понравилось ее лицо

Позже Абдраимов ушел в кабинет и отказывался говорить с прессой. Некоторые журналисты посчитали, что таким образом он нарушил закон и ограничил доступ граждан к общественно-важной информации.

"Подобное поведение любых чиновников – неважно какого ранга – недопустимо. Понятно, что в селе Орок была сложная ситуация, он мог как-то более корректно себя повести и сказать, извините, я сейчас занят, но, к сожалению, чиновники в последнее время позволяют себе так вести себя, что они захотели – дали информацию, захотели – не дали информацию", – говорит корреспондент "24.kg" Татьяна Кудраявцева.

Позже чиновник все-таки вышел из кабинета и объяснил свою реакцию тем, что журналистка "отвечала очень грубо, прокурорским тоном".

Премьер-министр Кыргызстана обещал изучить инцидент и дать оценку поведению своего подчиненного. Сегодня Абдраимов считается одним из главных кандидатов на место нового главы Кабмина Кыргызстана.

Источник - rus.ozodi.org
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