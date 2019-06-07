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Казахстан кипит перед президентскими выборами, - Маркус Акерет
23:13 08.06.2019

7 июня 2019 г.
Маркус Акерет | Neue Zürcher Zeitung

"В Казахстане впервые пройдут президентские выборы без политического родоначальника Нурсултана Назарбаева. Это вызывает больше потрясений, чем это было бы угодно государственной власти", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

С самого начала было ясно, что Касым-Жомарт Токаев, дипломат, бывший премьер-министр, министр иностранных дел и председатель Сената, может стать президентом по милости Назарбаева, отмечает автор статьи Маркус Акерет. "Казалось, что, благодаря своему опыту, дипломатическому мастерству и абсолютной преданности вплоть до "бесцветности", он лучше всего подходит для того, чтобы закрепить влияние клана Назарбаева (...)", - говорится в статье.

На место президента Назарбаев мог бы продвинуть и свою политически активную дочь Даригу. "Однако Назарбаев оказался достаточно умен для того, чтобы понять, что это династическое решение вызвало бы критику и недовольство внутри страны и за ее пределами. Позволив Дариге стать преемницей Токаева на посту председателя Сената, который формально считается второй по важности должностью в государстве, он вместе с тем оставил для себя лазейку. Многие предполагают, что в недалеком будущем (...) Дарига все же поднимется на место Токаева или станет могущественным премьер-министром", - пишет Акерет.

"Трансформация такой политической системы, заточенной под одного человека, проходит не без потрясений и непредсказуемости. Кажется, Назарбаев недооценил, сколько негодования накопилось в обществе, - отмечает журналист. - С начала передачи власти наружу выступило недовольство деспотической политикой и общественными проблемами, особенно среди молодых казахов. 21 апреля во время марафона активисты растянули на обочине дороги плакат с надписью "От правды не убежишь" и намеком на свободные выборы. Они были приговорены к 15 суткам ареста. В первые дни мая прошли другие протесты и задержания - достаточным было поднять вверх пустой лист. Ответом стала блокировка интернета 9 мая, в День Победы".

"Два десятилетия оппозиционная политическая карьера была невозможной, - продолжает издание. - (...) Оппозиционные политики, активисты и те, кто порвал с режимом, подвергались уголовному преследованию чаще всего под необоснованным предлогом, их отстраняли, заставляли эмигрировать, или же они, как впавший в немилость зять Назарбаева, погибали при загадочных обстоятельствах. Хотя Токаева с самого начала не воспринимали как самостоятельного игрока, перемены во главе государства снабдили политический биотоп кислородом".

Правда, отмечает Акерет, в выборе кандидатов это проявляется лишь незначительно. В лице Амиржана Косанова впервые за несколько лет в выборах может принять участие оппозиционный политик, но "для большинства оппозиционеров он слишком податлив". Настоящей организованной оппозиции в стране нет, кандидаты в президенты, хотя и представляют разные партии, во многом являются персонажами для отвода глаз "с порой полностью нелепыми общественно-политическими представлениями для симуляции на самом деле несуществующего плюрализма", указывает издание.

Переименованием столицы Астаны в Нурсултан, а также неспособностью проявить определенную самостоятельность Токаев лишил себя тех симпатий, которые могли бы достаться ему как новичку. "Тем не менее, его, вероятно, выберут солидным большинством голосов. Если же исход окажется удручающим для государственной власти, это будет знаком недовольства в стране. Однако у Токаева тогда будет еще меньше возможностей высвободиться из клана Назарбаева", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.

Источник: Neue Zürcher Zeitung

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560024780
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