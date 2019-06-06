Чего боится Уолл-стрит, - С.Кожемякин

00:24 09.06.2019 Американцы ощутили первые порывы избирательного шторма. Десятки человек заявили о желании побороться за президентское кресло. Определился и главный враг администрации Дональда Трампа. Это… социализм, чьи идеи поколебали застойную политическую систему.



Призрак маккартизма



Машина времени, о которой пишут фантасты, своеобразно воплотилась в Соединенных Штатах. Достаточно прочесть заголовки местных изданий, и возникает стойкое ощущение возврата в начало 1950-х годов. Тогда, напомним, в стране бушевал антикоммунистический психоз, названный по имени инициатора - сенатора Джозефа Маккарти - маккартизмом. Жертвами гонений стали тысячи человек, включая известных писателей, артистов, ученых. Их увольняли с работы, бросали в тюрьмы - и все это сопровождалось обвинениями в "антиамериканской подрывной деятельности".



Казалось бы, повторение маккартизма невозможно, ведь развал СССР давно в прошлом, а руководство США официально объявило о победе в "холодной войне". Однако факт остается фактом: агрессивный антикоммунизм вернулся в политический лексикон. Рупор Республиканской партии - телеканал "Фокс ньюс" - посвящает его раскрутке сюжеты и целые передачи. "Если вы поддерживаете социализм, вы мечтаете о крахе американской экономики", - утверждается в одной из них. Вдохновение нынешние борцы с "красной угрозой" черпают в мрачных страницах маккартизма. Иначе трудно объяснить то шельмование, которому подвергаются заподозренные в симпатиях к левым идеям люди. Мишенями "разоблачений" уже стали режиссер Майкл Мур, актеры Сьюзан Сарандон, Дэнни Де Вито и Марк Руффало, поддержавшие Берни Сандерса.



"Фокс ньюс" не одинок в своем обличительном пыле. Журнал "Новый американец" выступил с редакционной статьей "Большевистское завоевание Демократической партии". В ней говорится о "коммунистическом заговоре" по захвату одной из ведущих политических сил. Да, признают авторы, сегодня американские левые немногочисленны, но и российские большевики в 1910 году насчитывали "всего несколько тысяч человек". Современные же "большевики США" гораздо более подкованы в пропаганде, контролируют профсоюзы и некоммерческие организации, пользуются поддержкой конгрессменов, а также китайских и латиноамериканских товарищей.



Эта невообразимая смесь лжи, сомнительных натяжек и псевдоисторических экскурсов присутствует и в журнале "Национальное обозрение", который посвятил теме целый спецвыпуск "Против социализма". "Конечно, не все социалисты пошли по кровавому пути, проложенному Лениным, но…" - начинает издание свой обвинительный приговор, и этому "но" посвящены тысячи строк от доброй дюжины авторов. По их словам, "начиная с 30-х годов социализм не был такой большой угрозой для США, как сегодня". И эта "угроза", продолжает журнал, грозит стране "несчастьями, нищетой, коррупцией, невежеством, авторитаризмом, отчаянием и смертью". Завершается выпуск объявлением о сборе пожертвований "на борьбу с социализмом".



Подобные публикации являются лишь фоном для куда более громогласных изобличений. В послании конгрессу Трамп коснулся "тревожных призывов о принятии социализма". "Мы рождены свободными и останемся свободными. США никогда не превратятся в социалистическую страну!" - заявил он. Схожие мотивы присутствуют практически в каждом публичном выступлении президента. "Изберете социалиста - получите Венесуэлу", - пугает он американцев.



К кампании присоединились "жирные коты". Миллиардер Уоррен Баффет, обладающий третьим состоянием в мире, назвал капитализм "абсолютным чудом". Аргумент воротилы просто восхитителен. Он предложил сравнить нынешнее состояние страны с тем, что было в… 1776 году, когда образовались США. Все положительные изменения, уверяет Баффет, произошли благодаря свободному рынку. Что касается социализма, то, по словам миллиардера, он не победит ни в 2020-м, ни в 2060 году.



Левая волна



Что же вызвало стройный хор ненавистников левых идей? Первое, что приходит на ум, - формирование образа врага. 3 ноября 2020 года страна будет выбирать президента. Десятки человек уже объявили о желании попытать счастья. Ими созданы избирательные фонды и начаты встречи с электоратом. Судя по последним опросам, Трамп уступает возможным соперникам от демократов, так что республиканцы могут прибегнуть к испытанному методу - обвинениям в "марксизме". Такой ярлык они пытались наклеить на Барака Обаму в 2008 году.



Впрочем, если тогда подобные упреки были чистой воды манипуляцией, теперь у правого лагеря есть веские основания бояться за свое будущее. В опубликованном в мае исследовании Института Гэллапа сообщается, что 43 процента американцев считают социализм благом для страны. Такого мнения придерживаются 58 процентов молодежи, 57 процентов небелого населения и 70 процентов избирателей Демократической партии. 47 процентов граждан (и три четверти сторонников демократов) готовы проголосовать за кандидата-социалиста. Говоря о том, какой строй будет доминировать в мире через полвека, только 57 процентов опрошенных заявили, что либерально-демократический. 29 процентов выбрали вариант ответа "социалистический", а 6 процентов - "коммунистический".



Что же понимают под социализмом простые американцы? Прежде всего социальное равенство и государственный контроль над средствами производства. Существенная доля (до 66 процентов) предпочитает свободному рынку госрегулирование в образовании, здравоохранении, распределении богатства и в других сферах.



Для США с их государственным антикоммунизмом это кажется невероятным. Но условий для распространения левых настроений предостаточно. Вопреки утверждениям властей об огромных успехах, выгоду от экономического роста получает узкий слой. За счет снижения ставки корпоративного налога с 35 до 21 процента и уменьшения подоходного налога, проведенных в интересах богатейших американцев, бюджет недосчитался миллиардов долларов. Это привело к урезанию социальных программ и углублению неравенства. По данным Калифорнийского университета в Беркли, 10 процентов самых обеспеченных граждан владеют 70 процентами богатства, а 1 процент "избранных" - 32 процентами. Если 400 наиболее состоятельных граждан за 30 лет утроили свою долю в национальном богатстве, то "порция" беднейших 160 млн американцев сократилась с 5,7 до 2 процентов.



47 млн человек, в том числе 13 млн детей, живут ниже черты бедности. Только 13 процентов граждан, рожденных в 1980-1990-е годы, имеют собственное жилье. Половина из них выплачивают долги по образовательным кредитам, средний размер которых составляет 37 тыс. долларов. 60 процентов жителей не имеют накоплений даже на экстренные нужды. Число бездомных увеличилось с начала 2000-х годов на две трети и, по официальным оценкам, превысило полмиллиона.



В ближайшие годы число обитателей улиц может резко подскочить. Это произойдет, если власти пересмотрят порог бедности. Администрация Трампа считает его искусственно завышенным, а суммы социальных пособий и число их получателей - раздутыми. Как признала даже вполне элитарная газета "Вашингтон пост", "богатые становятся богаче, и есть веские основания полагать, что это происходит за счет всех остальных".



Дорога к социализму



Успех левых политиков, таким образом, вполне объясним. Не Сандерс поднял протестную волну, а сама эта волна вынесла на своем гребне и Сандерса, и других деятелей, выступающих против вопиющего неравенства. Самым активным в этом плане является движение "Демократические социалисты Америки" (ДСА), чья численность за три последних года выросла с 6 до 60 тысяч. На последних выборах в конгресс победу одержали несколько выдвинутых им кандидатов. Среди них Александрия Окасио-Кортес в Нью-Йорке и Рашида Тлаиб в штате Мичиган. В апреле ДСА добилось успеха в Чикаго. В городском совете теперь заседают шесть социалистов из общего числа депутатов 50. Несколько членов движения избраны мэрами городов. В свою очередь ДСА входит в более широкую "зонтичную" организацию "Наша революция", созданную сторонниками Сандерса и объединяющую до 200 тыс. человек.



Общими их требованиями являются повышение минимальной оплаты труда с 7,25 до 15 долл. в час, всеобщие бесплатные здравоохранение и образование, прогрессивная шкала подоходного налога (со ставкой до 70 процентов), государственные гарантии занятости и так называемый зеленый Новый курс, предусматривающий радикальные меры защиты природы. "Мы боремся с неравенством и хотим вернуть власть рабочим через профсоюзы и реальное представительство, мы хотим преодолеть отчуждение, укрепляя солидарность между людьми. Задача такой власти - удовлетворять потребности людей, а не обеспечивать прибыль для немногих", - говорится в программных документах ДСА.



Конечно, степень радикализма американских левых нельзя преувеличивать. В ДСА заявляют, что в краткосрочной перспективе частная собственность не может быть ликвидирована. Движение выступает за подотчетность бизнеса общественным интересам и многообразие форм собственности. Однако в таких сферах, как энергетика и транспорт, оно требует государственного планирования. Говоря о переходе к социализму, ДСА подчеркивает, что он будет осуществляться мирными средствами. Бхаскар Сункара - редактор ведущего левого журнала "Якобинец" и автор нашумевшей книги "Манифест социализма" - так определяет последовательность шагов: левые должны добиться большинства в законодательных органах власти и гегемонии в профсоюзах, одновременно борясь за демократизацию избирательной системы. После этого придет черед создания массовой рабочей партии, которая и обеспечит постепенную победу социалистического строя.



И все же подъем левого движения - несомненный шаг вперед. Хотя бы потому, что его сторонники выражают несогласие с империалистической политикой. Последние события в Венесуэле в ДСА называют спонсируемой США попыткой переворота и требуют уважения суверенитета других стран.



Предстоящие выборы могут стать важным этапом в развитии левого движения. Ряд политиков, объявивших об участии в них от Демократической партии, постулируют приверженность демократическому социализму. Среди них - Элизабет Уоррен, Камала Харрис, Тулси Габбард и, конечно, Берни Сандерс. Последний назвал Трампа "самым опасным президентом в современной истории США", но подчеркнул, что сосредоточиваться лишь на критике нельзя. "Наша задача - разработать программу, которая отвечает потребностям рабочих, и когда мы это сделаем, мы победим", - заявил он.



То, что левые кандидаты выбирают Демократическую партию, на данном этапе неизбежно. Действующее законодательство предъявляет жесткие требования к малым партиям, фактически отрезая их от большой политики. Однако у данной тактики есть две стороны. С одной - сторонники прогрессивных взглядов получают широкое поле для агитации и трамплин для рывка в органы власти. Показателен пример Денвера - столицы штата Колорадо. Под влиянием левого крыла местное отделение Демпартии приняло платформу с требованием общественной формы владения средствами производства.



Слабая сторона этой тактики заключается в том, что руководство демократов ограничивает влияние левых. Это уже произошло в 2016 году, когда путем манипуляций победа на праймериз была присуждена Хиллари Клинтон. Теперь история повторяется. Ведущие политические стратеги партии отказались работать с Сандерсом, а спикер палаты представителей - демократ Нэнси Пелоси - заявила, что социализм никогда не станет партийной идеологией. Это объясняет, почему руководители оппозиции в конгрессе сделали ставку на Джо Байдена - видного представителя истеблишмента. Их не смущает даже шлейф скандалов, тянущихся за политиком. Как и три года назад, верхушка Демократической партии предпочтет победу соперника-республиканца триумфу кандидата-социалиста.



Но пока демократы вынуждены учитывать рост левых настроений. Опираясь на них, прогрессивные силы способны увеличить влияние и на партию, и на общество в целом. Верной видится позиция Коммунистической партии США. В преддверии намеченного на 21-23 июня съезда она опубликовала проект программы "Дорога к социализму". В ней говорится, что доминирование крайне правых угрожает стране и всему миру, а в "трампизме" отчетливо проявляются признаки фашизма. Это делает необходимым формирование общенародного фронта - широкого альянса классовых и общественных сил, понимающих опасность господства самой реакционной части монополистического капитала. Как и ДСА, коммунисты признают важность сотрудничества с Демократической партией для выдвижения левых активистов. "Хотя обе ведущие партии контролируются капиталистами, они не идентичны, и мы не можем игнорировать эти различия", - заявляют коммунисты, одновременно подчеркивая временный и ограниченный характер такого союза. От социализма как цели борьбы партия не отказывается.



№60 (30847) 7-10 июня 2019 года



Автор: Сергей КОЖЕМЯКИН, политический обозреватель "Правды". Источник - gazeta-pravda.ru

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