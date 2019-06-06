Кто "слил" кыргызского Раима-миллиона, - Ачык саясат

00:32 09.06.2019

КТО "СЛИЛ" "РАИМА-МИЛЛИОНА"?

Автор - Админ Вчера, 16:47

В последних числах мая на сайте "Азаттыка" было опубликованы материалы о бизнес-империи семьи Матраимовых, их таможенном лобби и махинациях, позволивших вывести из страны $700 млн. В распоряжение журналистов попали документы, свидетельствующие о систематических выводах денежных средств, а также указывающие на фирмы, связанные с Матраимовыми. Как и в случае с "КТ Мобайл", скандалом, в который оказался втянут премьер-министр Абылгазиев, обстоятельства поступления информации в СМИ и само ее содержание заставляют предполагать намеренный слив фактов. Разбираемся, кому это может быть выгодно.



Еще неделю назад любой кыргызстанец мог подтвердить, что "Раим-миллион" у нас в стране фигура неприкосновенная. Сколько бы ни разоблачали Матраимова журналисты, проводящие опись – даже на первый взгляд немереного – имущества якобы "честного труженика" таможни, и сколько бы ни требовал справедливого расследования его источников доходов народ, беспокоиться Матраимову было не о чем.



Его семью публично поддержал сам президент, оба клана давно дружны, а организованная финполовская проверка, которую Жээнбеков пообещал общественности, растянулась на пять месяцев и ничем существенным до сих пор не закончилась. В том, что Финпол ничего крамольного на главного предполагаемого коррупционера страны не найдет, с самого начала никто в общем-то и не сомневался.

Под крылом у действующей власти Матраимов почувствовал себя настолько свободно, что даже изменил собственному принципу держаться подальше от камер и оставаться непубличной персоной – начал появляться на крупных мероприятиях среди почетных гостей, приглашать депутатов и членов правительства на собственные тои, а после и вовсе записал довольно дерзкое видеообращение к экс-президенту Атамбаеву. Где, и глазом не моргнув, заявил, что репутация его чиста, а Атамбаев ее незаслуженно чернит. Демонстрация полной уверенности в своей безнаказанности у Матраимова получилась действительно впечатляющая.



В условиях, когда вступиться за одиозного таможенника и всю его семью готов сам президент, представить, у кого может хватить духу слить компромат на Матраимова, непросто. И тут имеет смысл вспомнить недавний скандал с премьер-министром. Мухаммедкалый Абылгазиевтоже пользуется поддержкой президента и входит в круг наиболее приближенных к нему лиц. Так что наличие у главы кабмина родственников на госдолжностях и подкидывание им наиболее "хлебных" проектов могло бы и дальше оставаться делом сугубо кулуарным, но информацию по "КТ Мобайл" технично слили в СМИ.



В результате скандала, в числе прочего, лишился своего места руководитель секретариата Национального форума Открытого правительства Иманкадыр Рысалиев. Предсказать такое развитие событий было несложно, а важной эта отставка стала в первую очередь потому, что Рысалиев близкий друг президента и один из серых кардиналов его аппарата, имеющий большое влияние на главу страны. В окружении Сооронбая Жээнбекова Рысалиев составлял конкуренцию другому "теневому решале", а именно Асылбеку Жээнбекову. Из всего рукаппарата отставка Рысалиева была выгодна только ему, поскольку позволила упрочить свое положение.

Дальше остается только сложить два и два, чтобы ответить на вопрос, кто именно запустил скандал с "КТ Мобайл" и устроил многоходовку с устранением Рысалиева и самой крупной на сегодняшний день медиаатакой на премьер-министра. Разделять рычаги влияния и властные полномочия с кем-то еще Асылбек Жээнбеков явно не намерен.



Говоря о том, как информация, позволившая нарыть веский компромат на Матраимова, просочилась в СМИ, политологи и медиаэксперты сегодня в один голос заявляют, что тут не обошлось без отечественных спецслужб. Ни у кого больше таких сведений и документов, учитывая положение Матраимовых, быть просто не могло. И вряд ли нужно лишний раз повторять, кто в стране контролирует чекистов. Без указания Жээнбековых в означенном ведомстве сейчас ничего не случается.



Так что и отмашку на слив информации нужно искать не мельче, чем в самых высших властных кругах. Где Матраимов со своей коррупционной бизнес-империей, подмявший под себя всю южную таможню и имеющий достаточно финансового ресурса и президентской поддержки, чтобы открыто двинуться в политику, вновь оказывается конкурентом не кому иному, как Асылбеку Жээнбекову. Брат президента уже не раз демонстрировал, что считает себя хозяином на юге, и слишком уж размечтавшиеся о возможных политических перспективах Матраимовы быстро перестали быть ему друзьями.



Что характерно, фабрика жээнбековских интернет-троллей тут же взялась отрабатывать версию о том, что слив "Раима-миллиона" - дело рук Атамбаева и его людей, ведь именно Атамбаев выступал с резким осуждением Матраимова. Но версия эта не выдерживает никакой критики. Сторонники экс-президента и он сам действительно далеко не в восторге от деяний коррумпированного таможенного барона, но будь у команды Атамбаева на руках доказательства, их бы обнародовали гораздо раньше. Тянуть с этим для экс-президента не имело бы никакого смысла.



Продумана ли попытка свалить ответственность за слив информации на Атамбаева, или жээнбековские агитаторы по привычке используют любой способ привязать текущую информповестку к экс-президенту, пока трудно сказать. Но тот факт, что за передачей документов в СМИ стоит Асылбек Жээнбеков, сомнений не вызывает, у него есть для этого и веский повод, и соответствующие рычаги.



Дружба кланов, как видно, закончилась. Неприкосновенный еще совсем недавно Райымбек Матраимов вновь исчез с радаров, и на вопрос о его местонахождении не может ответить никто. Но любопытней сейчас, пожалуй, даже не то, куда подался отсиживаться "Раим-миллион", а то, знает ли сам президент, из-за кого в его ближайшем окружении уже второй раз заваривается такая каша с компроматами.



Источник - Ачык саясат плюс