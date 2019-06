National Interest: Насколько эффективно новое торговое оружие КНР?

08:06 09.06.2019

Существует три важных фактора, которые могут подорвать любые попытки КНР использовать поставки редкоземельных элементов в качестве оружия против США



Максим Исаев, 8 июня 2019,



По мере того как Вашингтон и Пекин движутся в направлении затяжной торговой войны, китайские чиновники все чаще обсуждают возможность использования поставок редкоземельных элементов (РЗЭ) в качестве оружия. Ясно одно, Китай уже давно осознал свое превосходство в данной сфере и стремится его укрепить, пишут Эндрю Эриксон и Габриел Коллинс в статье для издания The National Interest.



Однако насколько эффективным оружием являются поставки РЗЭ в Соединенные Штаты и нынешнее почти единоличное доминирование Китая в переработке РЗЭ в готовый металл? В январе 1992 года китайский реформатор Дэн Сяопин заявил:



"На Ближнем Востоке есть нефть, а в Китае - редкоземельные элементы… На долю китайских месторождений редкоземельных элементов приходится 80% выявленных мировых запасов. Вы можете сравнить размеры этих запасов с запасами нефти на Ближнем Востоке. Это имеет чрезвычайно важное стратегическое значение. Мы должны быть уверены в правильности своего подхода к проблеме редкоземельных элементов и в том, что мы в полной мере используем преимущества нашей страны в отношении редкоземельных ресурсов".



Теперь Пекин указывает на эти преимущества для создания драматического эффекта. В прошлом месяце, 29 мая, в китайской газете "Жэньминь жибао" опубликовали достаточно резкий комментарий, в котором говорилось: "США хотят использовать продукцию, которую они производят из экспортируемых Китаем РЗЭ, для блокирования развития КНР. Китайский народ никогда на это не согласится. В настоящий момент США слишком переоценивают свои возможности манипулировать глобальной цепочкой поставок".



"Американской стороне не следовало бы недооценивать способность Китая защищать собственные права и интересы в области развития. Потом не говорите, что мы вас не предупреждали", - говорится в "Жэньминь жибао".



Как отмечает другое китайское издание The Global Times, сама формулировка "не говорите, что мы вас не предупреждали" используется очень редко и имеет очень важное значение, поскольку подобная формулировка была использована "Жэньминь жибао" в 1962 году, перед тем как Китай вступил в войну с Индией. Те, кто хорошо знаком с китайским дипломатическим языком, знают вес этой фразы, отмечает The Global Times.



Итак, какие именно варианты может задействовать Китай? Чисто теоретически, китайская минеральная мощь огромна, КНР является ведущим мировым производителем РЗЭ. Несмотря на попытки глобальных потребителей диверсифицировать источники поставок, китайские поставщики по-прежнему сохраняют за собой доминирующие позиции, особенно в области переработки руд в полезные материалы. Фактически, единственный американский производитель РЗЭ - MP Materials - отправляет добытые в США редкоземельные минералы на переработку в Китай. Более того, Китай ревностно отстаивает это преимущество. Китай уже повысил торговые пошлины с 10% до 25% на РЗЭ, которые MP Materials отправляет в Китай для переработки. Между тем Вашингтон не стал включать РЗЭ в список китайских товаров, в отношении которых Соединенные Штаты планируют ввести дополнительные пошлины.



С другой стороны, существует три важных фактора, которые могут подорвать любые попытки КНР использовать поставки РЗЭ в качестве оружия против США. Во-первых, эмбарго на поставки РЗЭ в США не только укрепит уверенность других стран в необходимости открытия шахт за пределами КНР, но, возможно, что более важно, приведет к созданию дополнительных мощностей по переработке РЗЭ за пределами Китая. Если Пекин решит использовать поставки полезных ископаемых против американских интересов, это решение может активизировать и ускорить реализацию существующих планов по созданию американских мощностей по переработке РЗЭ.



Во-вторых, эмбарго в отношении РЗЭ укрепило бы мнение о том, что китайские цепочки поставок сырьевых товаров не заслуживают доверия. Другим странам пришлось бы позаботиться о диверсификации своих поставок РЗЭ. Если достаточное число иностранных компаний решит, что китайские поставки важнейших исходных материалов создают неприемлемые риски, это может подорвать способность Пекина в плане реализации своих ключевых целей промышленного развития.



В-третьих, эмбарго на поставки РЗЭ может привести к гораздо более разрушительным ответным мерам со стороны Соединенных Штатов, включая более жесткие санкции в отношении экспорта полупроводников и других важнейших технологических компонентов, без которых многие китайские фирмы буквально не смогут выжить. Китай контролирует значительную часть глобальной цепи поставок редкоземельных элементов, но покупатели могут диверсифицировать источники поставок.



Производство полупроводников и полупроводникового оборудования высшего класса находится в руках ограниченного числа компаний, которые ревностно охраняют свою интеллектуальную собственность. Эти компании расположены в основном на территории США, стран Западной Европы, либо в Азии, на территории таких союзников Соединенных Штатов, как Япония и Южная Корея. Учитывая высокий уровень концентрации данных компаний и согласованность политических действий между перечисленными странами, существует возможность введения более жестких ограничений на поставки полупроводников. Без необходимых чипов китайские технические продукты либо окажутся на более низком уровне, либо вообще перестанут работать. Другими словами, гораздо сложнее найти альтернативные источники поставок полупроводников, чем альтернативные источники поставок редкоземельных минералов.



К риску потенциального китайского эмбарго на экспорт редкоземельных элементов следует отнестись очень серьезно. Но сопутствующие последствия для Китая могут оказаться гораздо более тяжелыми, чем для американской стороны. Китай либо блефует, либо не учел все возможные последствия, с которыми он может столкнуться в случае подобного эмбарго. РЗЭ-оружие Китая - это очень грубое оружие, после взрыва которого радиоактивные осадки нанесут неприемлемый урон экономическому благополучию страны.