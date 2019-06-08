Москва - Пекин: удастся ли сохранить глобальную стабильность? - В.Павленко

10:20 09.06.2019 Какой месседж миру адресуют Владимир Путин и Си Цзиньпин?



Только что завершился государственный визит в Российскую Федерацию лидера КНР Си Цзиньпина, совмещающего три важнейших партийных и государственных поста - генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР и председателя Центрального военного совета КНР.



Подробные итоги визита и переговоров с российским президентом Владимиром Путиным еще ждут своего анализа. Пока же, по горячим следам, очевидно, что отношения двух стран значительно продвинулись по пути дальнейшего сближения, как и связи лидеров, которые в настоящий момент являются его главными гарантами.



На чем сейчас следует сосредоточиться - это на главном итоговом документе встречи двух лидеров - "Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху". Ибо сам факт его принятия сторонами переводит отношения между ними в совершенно иную плоскость, чем ранее.



Одно дело - обмен мнениями в ходе переговоров, ни к чему во многих случаях не обязывающий, ибо "совпав" даже по 80−90% позиций, разногласия все равно остаются и, кроме того, каждая из сторон в таких случаях вправе толковать эти совпадения по-своему, что, по сути, обнуляет их ценность. И совсем другая ситуация, когда появляется письменный документ, в котором детально прописаны все аспекты двусторонних отношений, а также констатируется общее видение международной обстановки и глобальных тенденций.



Скажут: между Россией и КНР еще с 2001 года и так действует Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Это все так, но не надо забывать, что договор заключался еще при Цзян Цзэмине, в другой международной обстановке, и с тех пор в Китае сменилось два поколения лидеров. Более того, в тот клинч, в котором обе стороны сегодня находятся с США и "коллективным Западом", первой вошла Россия, когда, отклонив унизительные предложения западных элит об интеграции "в Европу" по частям, Владимир Путин выступил со знаменитой мюнхенской речью.



Было это в том самом 2007 году, когда в Китае прошел XVII съезд КПК, по итогам которого уже следующей весной 2008 года Си Цзиньпин занял в руководстве страны позицию официального преемника, став заместителем председателя КНР Ху Цзиньтао. Потом, в марте 2010 года, состоялась памятная поездка нынешнего китайского лидера в Россию, Белоруссию и ряд скандинавских стран, в ходе которой значительную часть времени Си Цзиньпин провел в Подмосковье, где состоялся его обстоятельный обмен мнениями с Владимиром Путиным, занимавшим тогда пост премьер-министра.



Оба они уже тогда понимали, что со значительной степенью вероятности в 2012 году окажутся в своих странах на первых позициях, что и произошло, несмотря на то, что путь к власти Си Цзиньпина, как и возвращение к ней Владимира Путина, отнюдь не были усыпаны розами. Серьезное внутреннее сопротивление оказывалось в обеих странах, но оба лидера смогли его преодолеть.



Похоже, что многие направления предстоящего стратегического сближения обговаривались именно тогда, десятилетие назад, на дальних подступах к сегодняшней современности. И нынешние достижения - плоды именно тех договоренностей, с которых все и начиналось, ибо "с чистого листа" в политике, особенно на таком высочайшем уровне, ничего не происходит.



Сразу отметим, что наибольшее внимание в московском Совместном заявлении двух лидеров от 5 июня уделяется именно двусторонним политическим, экономическим и гуманитарным связям. Уровень детализации беспрецедентный. И по тексту складывается впечатление полной взаимной прозрачности. Что-то давно не припоминается подобных международных документов. Обычно в таких деталях прописываются внутренние планы, стратегии и программы.



"Отношения между Россией и Китаем являются устойчивыми и стабильными, не подвержены влиянию извне, обладают огромным внутренним потенциалом и имеют широкие перспективы развития", - читаем в самом начале первой статьи Совместного заявления. И понимаем, что здесь подчеркнут именно стратегический характер партнерства и его независимость от текущей конъюнктуры, а также отношений с "третьими странами", под которыми легко угадываются США.



Но почему в названии документа упоминается "новая эпоха"? Что это за эпоха, и почему она - именно новая? С одной стороны, формулировка китайская; еще в позапрошлогодних документах XIX съезда КПК, включая политический доклад Си Цзиньпина, говорилось о "социализме с китайской спецификой в новую эпоху", и с тех пор этот словесный оборот утвердился в политических документах КНР.



С другой стороны, как утверждают некоторые эксперты, намекающие на инсайдерскую информацию, проект документа был передан российской стороной Китаю, а не наоборот. И вроде бы именно поэтому был скорректирован первоначальный план визита, который должен был начаться не с Москвы, а прямо с Санкт-Петербурга, с участия Си Цзиньпина в Петербургском экономическом форуме.



В самом начале "узкоформатной" части переговоров со стороны китайского лидера прозвучало, причем не в первый раз, что сейчас происходят настолько кардинальные перемены, каких мир не видел последние сто лет. И что с Россией и Китаем связаны большие надежды не только народов наших двух стран, но и всего международного сообщества.



Уже приходилось упоминать, что ровно век назад, по окончании Первой мировой войны и Версальской конференции, выяснилось, что появившийся на ней миропорядок во главе с "мировым правительством" в лице Лиги Наций - мертворожденный, потому что из этой системы выпала Россия, в которой произошла Великая Октябрьская социалистическая революция.



Ухватившись за эту параллель, отмечаем, что и сегодня миропорядок, сформированный по итогам Холодной войны и распада СССР в виде американской гегемонии, тоже начинает давать трещину и рушиться. "Имперское перенапряжение" настигло США в зените их могущества, и в теряющей свою "исключительность" первой державе мира не находится "пророков" хотя бы уровня Бжезинского, предлагавшего трансформировать американское лидерство в создание "мирового центра совместной политической ответственности".



Курс Дональда Трампа обладает фундаментальным противоречием, которое никак не осознают в Вашингтоне. Америка, провозгласившая себя "снова великой", не хочет и не готова нести издержек своей "великости", а перекладывает их на всех вокруг. В том числе на партнеров, которые - их можно понять - никак не могут взять в толк, почему деньги на глобальное американское лидерство беспардонно, с помощью тарифных санкций вышибают из тех, над кем это лидерство осуществляется.



Именно в этом "новизна" нынешней эпохи, которая внешне проявляется в трещинах, которым пошел еще недавно казавшийся монолитом фундамент западного единства. Цепляясь за несоответствующую этой "новизне" модель глобального управления, западные элиты еще в 2004 году выступили за реформирование к 2020 году Совета Безопасности ООН. Чтобы путем популистских решений об увеличении количества его постоянных членов снять растущее международное недовольство американской гегемонией (Документ ООН A/59/565 [С. 110−112]).



Именно по этой "болевой точке" Запада в Совместном заявлении наносится мощный удар, когда говорится о необходимости "продолжать широкие демократические консультации и обсуждение по вопросу реформирования ООН и Совета Безопасности ООН с участием всех сторон".



При этом "не устанавливая искусственных временных рамок и не навязывая непроработанных проектов реформы". Дополнительно отметим, что с этой солидарной позицией Россия и Китай вместе выступают несколько лет, неизменно вписывая данный пункт в итоговые документы саммитов ШОС.



На фоне экономической детализации особенно выделяется вопрос валютно-финансового взаимодействия. "Обеспечить осуществление финансовыми регуляторами России и Китая действий, направленных на увеличение доли расчетов по внешнеторговым контрактам в национальных валютах", - читаем в документе.



И если большинство комментариев в СМИ ограничиваются здесь констатацией подрыва тем самым позиций доллара, то на самом деле все намного глубже. Речь не столько о судьбе валюты ФРС, сколько об отвязке от существующих институтов глобальной валютно-финансовой системы, в которую встроены центробанки.



Например, от Базельского клуба при Банке международных расчетов (БМР), в который они входят. Хотя очевидно, что реализация этого положения потребует смены нынешнего руководства ЦБ России. Кстати, в Китае это уже произошло, и у регулятора новый руководитель. Чжоу Сяочуаня, пришедшего на пост главы НБК в 2002 году, одновременно с Ху Цзиньтао, сменил И Ган, и причины этой рокировки более, чем прозрачны.



Упоминание влиятельными участниками системы международных отношений ШОС и БРИКС, а также их финансовых институтов, наряду с вовлечением в систему связей в АТР участников АСЕАН и других азиатских форумов, не оставляет сомнений в стремлении перехватить лидерство в глобальных институтах. Наглядно говорит об этом следующее положение итогового документа:



"Способствовать реформированию механизмов глобального управления, оказывать поддержку многосторонней торговой системе, содействовать продвижению обновленной и более справедливой сбалансированной и стабильной международной системы, которая предоставляла бы возможности для дальнейшего развития всех стран и народов".



И далее. "Российская сторона поддерживает инициативу "Один пояс, один путь". Китайская сторона поддерживает продвижение интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Стороны активизируют согласованные усилия по сопряжению формирования ЕАЭС и "Одного пояса, одного пути". Китайская сторона поддерживает инициативу формирования Большого Евразийского партнерства.



Стороны считают, что инициатива "Один пояс, один путь" и идея Большого Евразийского партнерства могут развиваться параллельно и скоординировано, будут способствовать развитию региональных объединений, двусторонним и многосторонним интеграционным процессам на благо народов Евразийского континента".



Это - квинтэссенция российско-китайской мир-системной альтернативы, изложенная на языке конкретных политических формулировок. И означает она, что чужаков, претендующих на глобальное доминирование, Москва и Пекин в Евразии не ждут и приложат все свои силы и влияние, чтобы объяснить это своим соседям по континенту.



Например, применительно к Корейскому полуострову положительные тенденции, нуждающиеся в поддержке, Москва и Пекин видят в расширении диалога Пхеньяна и Сеула и в нормализации отношений между Севером и Югом. Понятно, что это отнюдь не на руку "большому вашингтонскому брату" Южной Кореи, но зато в интересах разделенного корейского народа.



И еще. Новая модель глобального управления, упоминаемая Совместным заявлением, связывается с "сообществом единой судьбы человечества". Это тоже идеологема XIX съезда КПК, которая в его решениях тесно связана с социализмом с китайской спецификой. С точки зрения как теории, так и практики ее еще предстоит осмыслить.



Но в любом случае понятно, что зашифрованная здесь идея перехода к социалистической модели представляется весьма перспективной. Хотя бы потому, что таковая либо ставит крест на американском лидерстве, либо, давая старт формированию мир-системной ему альтернативы, переводит противостояние империалистическому глобализму в плоскость глобального двоевластия двух систем.



Съезд КПК Dong Fang

Съезд КПК

Документ одновременно делает дежурный реверанс в сторону "многополярности", но это скорее для того, чтобы избежать ненужных и некорректных исторических параллелей. Насколько это реально? Это дискуссионный вопрос, и пока, на данном этапе, очень многое в этой конструкции не уложено в систему и держится на личных взаимоотношениях двух лидеров.



Первый же пункт главы о сотрудничестве России и КНР в политической сфере подробно раскрывает роль первых лиц. И уточняет, что речь идет об "обмене ежегодными визитами, проведении двусторонних встреч в рамках международных мероприятий, а также организации телефонных разговоров и обмене посланиями…, планировании и стратегическом руководстве двусторонними отношениями".



Последующие пункты встраивают в лидерскую "вертикаль" диалоги глав правительств, законодателей и политических партий при координирующей роли российской президентской администрации и аппарата ЦК КПК.



Еще один важный тезис, определяющий содержание альтернативной мир-системы, звучит так: "Стороны совместно определят принципы, направления кооперации и конкретные действия в каждой сфере". Отсюда, надо понимать, и та детализация документа, о которой мы говорили вначале. И далее: "Продолжать диалог о концепциях и путях развития, об опыте государственного управления, усилении институтов власти".



Знаменательный тезис, как нельзя лучше свидетельствующий о поиске путей сближения уже на институциональном уровне, а возможно, и на уровне политических систем. И включен он в главу о сотрудничестве сторон в сфере безопасности, что указывает на то, что эта приоритетная сфера взаимодействия наделена идеологической составляющей.



Совместное заявление вообще не чуждо идеологии, что очень важно. В нем, например, содержится пункт о взаимной охране и реставрации военно-мемориальных объектов, о противодействии попыткам фальсификации и переписки истории, что вполне понятно. Именно советский и китайский народы понесли во Второй мировой войне самые страшные потери, значительная часть которых стала результатом зверств немецких и японских оккупантов.



Вечный огонь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вечный огонь

Какой вывод можно вынести из главного документа, которым увенчано пребывание Си Цзиньпина в России? Двух мнений быть не может: между нашими странами складывается полноценное партнерство, очень сильно походящее на политический союз. Конечно, официально говорится об отказе "от установления союзнических отношений, конфронтации" и от "блокирования против третьих стран".



Но с другой стороны, поскольку речь идет о противодействии ведущейся против каждой из сторон экспансии со стороны США и институтов "коллективного Запада", в документе не скрываются формы совместного отпора. Вот лишь некоторые, наиболее говорящие:



- совместное обеспечение безопасности, суверенитета и территориальной целостности России и Китая, в том числе мерами "практического сотрудничества";



- глубокая интеграция и сопряжение национальных стратегий развития с укреплением координации национальных стратегий, программ и практических мер в области развития экономики;



- объединение усилий со странами-единомышленниками в целях защиты мирового порядка;



- решительное пресечение использования кем бы то ни было территории одной стороны для деятельности, направленной против другой из сторон;



- наращивание стратегических контактов между оборонными ведомствами и вооруженными силами, углубление военного доверия и сотрудничества в военно-технической сфере, проведение совместных учений.



Обращают внимание меры, анонсированные Совместным заявлением в сфере информационной безопасности и взаимодействия СМИ двух стран. Речь, в частности, идет об обмене опытом законодательного регулирования информационного пространства, за чем угадывается необходимость противостоять использованию в подрывных целях глобальных социальных сетей. И если в Китае соответствующие меры уже приняты, и страна перешла на собственные социальные сети, то Россия находится лишь в начале этого пути, о чем говорит недавно принятый закон о "суверенном Интернете".



Итоговый документ не скрывает негативного отношения к развернутой со стороны США травле китайского IT-гиганта Huawei, которое отражено в обязательстве сторон "противодействовать введению необоснованных ограничений в отношении доступа на рынок продукции информационно-коммуникационных технологий под предлогом обеспечения национальной безопасности".



Что касается СМИ, то в Совместном заявлении Владимир Путин и Си Цзиньпин призывают их "знакомить народы двух государств с выдающимися достижениями российской и китайской культуры, создавать в обществе благоприятную атмосферу для развития взаимодействия и партнерства между Россией и Китаем".



Целый ряд пунктов посвящен технологическому взаимодействию, что очень важно для обеих стран. Китай благодаря этому получает важнейшие военные технологии, а Россия - гражданские. Примером прямо в дни переговоров стало открытие в Туле производства китайских автомобилей марки Great Wall.



И этот политический союз, которого и Москва, и Пекин придерживаются "по умолчанию", очень может быть, что окажется одной из последних надежд человечества избежать действительно катастрофических потрясений. Тех самых, о которых шла речь на встрече Владимира Путина с представителями мировых СМИ. Человеку и миру свойственно надеяться на лучшее. Так бывало всегда, но далеко не всегда, к сожалению, эти надежды оправдывались. Возвращаясь к "глобальному треугольнику" Россия - Китай - США, констатируем, что остановить сползание к войне в одиночку сегодня не под силу ни Москве, ни Пекину.



Сделать это будет сложно даже совместно, настолько велики мировые диспропорции, как они сложились после распада СССР. Но - возможно. В конце концов, именно в 50-е годы, характеризовавшиеся расцветом советско-китайской дружбы и сотрудничества, были остановлены многочисленные, хорошо теперь известные планы американского ядерного нападения на СССР. Противостоять одновременно Москве и Пекину Запад оказался тогда не готов даже на фоне подавляющего стратегического преимущества, которое, по оценкам военных специалистов, в эпоху Карибского кризиса, в ранние 60-е годы, составляло еще примерно шесть к одному.



Сегодня эти пропорции иные, но как знать, чем обернется весьма вероятное разрушение к 2021 году соглашения СНВ-3, этого последнего "крюка", на котором пока еще держится система международной безопасности. Через призму понимания этого обстоятельства и следует оценивать российско-китайский диалог, взаимодействие и договоренности. Иного не дано, как бы кто этого ни желал.



Владимир Павленко

8 июня 2019, Источник - regnum.ru

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