Кто ведет США к развалу? - А.Запольскис

10:23 09.06.2019 Если демократы победят на выборах, они убьют американский капитализм



Когда прогноз политических и экономических перспектив Соединенных Штатов в связи с набирающей популярность идеей Green New Deal (Зеленый Новый курс) вышел в печать, большинство критиков и обозревателей встретили его с веселой иронией. Мол, в былые времена среди политиков встречались фрики и куда большего масштаба. На их фоне программа демократической социалистки, члена Палаты представителей США Александрии Окасио-Кортес выглядит еще не самым чудовищным бредом.



Одно дело нести треш на митингах ради популярности у толпы, и совсем другое - претендовать на серьезные руководящие посты в (пусть уже явно только пока) ведущем государстве планеты. Действующий президент Америки сказал, что такой социализм в США невозможен, значит, так тому и быть.



Однако не прошло и полугода, как изложенные в анализе теоретические выводы начали воплощаться буквально с точностью "до копейки". Члены Демократической партии Соединенных Штатов новую зеленую концепцию не только взяли за основу, они превратили ее в конкретную программу, с которой идут на президентские выборы 2020 года. И что самое главное, в представленном виде она вполне себе реализуема на практике.



Поздно вечером 9 февраля 2019 года сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен официально объявила о своей заявке в качестве кандидата в президенты США. Конечно, пока речь идет лишь о начале борьбы за выдвижение от Демократической партии, список участников предстоящих праймериз включает одиннадцать фамилий. Пять из которых на данный момент имеют шансы на уровне статистического шума (у одного - 3%, у остальных по 1% вероятности успеха).



Да и сама Уоррен, с 8%, занимает лишь четвертую строчку рейтинга, что меньше, чем у другой известной американской популистки, генерального прокурора Калифорнии - Камалы Харрис, имеющей 10%. А лидерами демократов в президентской гонке пресса вообще считает Барни Сандерса (25%) и Джо Байдена (28%).



Но тут есть три существенных момента, явно меняющих итоговый расклад. Во-первых, Байден о своем выдвижении еще не объявил, хотя по американской политической традиции предельным рубежом для этого шага считается самое начало лета года, предшествующего выборному. А это как раз сейчас.



Во-вторых, против него уже начата серьезная борьба на потопление. Тем более что там очень даже есть за что. В разных грязных сделках коррупционного характера он и его сын замазаны по самую маковку, и не только на Украине. В случае официального выдвижения не только Трамп, но и собственные конкурирующие соратники по партии не преминут спустить на него всех собак, отбиться от которых будет очень непросто.



Ну, и в-третьих, у Байдена имеется огромный политический и подковерный бюрократический вес, но полностью отсутствует сколько-нибудь внятная избирательная программа, без чего лезть в драку является чистым самоубийством.



Так что очень даже может быть, разговоры о его президентских амбициях так и останутся журналистскими предположениями. В этом случае Сандерс выходит на первое место по вероятности, а Харрис попадает в тройку лидеров. И вот с этого момента ее заявление имеет все шансы оказаться богатым источником идей для программ конкурентов, так как их всех объединяет самый махровый популизм ярко выраженного левацкого типа.



Уже сейчас и Сандерс, и Харрис на встречах с потенциальными избирателями и предвыборными спонсорами частенько козыряют отдельными идеями из Зеленого Нового курса. Абсолютно ничто не помешает им взять на вооружение и практические элементы программы самой Уоррен. Ибо содержит она вещи, для доброй половины американцев крайне благозвучные.



Даже внутри США ни для кого не является секретом, что главную проблему Америке сегодня создает принципиальный кризис капитализма как политико-экономической системы. Пригодных для продолжения экспансии новых рынков на планете нет. Существующие поделены и оккупированы корпорациями. Большинство из них, в особенности входящие в ТОР-10 столпов американской экономики, превратились в монстров, не приносящих пользы обществу. Потому их следует разделить по той же схеме, что и Standard Oil Джона Рокфеллера в 1911 году.



Google Shawn Collins

Google

Первыми кандидатами на раскулачивание Харрис назвала Google, Amazon, Facebook и Apple. Тут, конечно, можно было бы посмеяться, учитывая финансовый масштаб и размер лоббистского ресурса обозначенных жертв, но линию их обороны сильно портит ставшая мейстримом даже среди ведущих американских политиков история с нулевыми налоговыми выплатами корпорации Amazon за 2017 и 2018 годы с почти 23 млрд долларов чистой прибыли. В стране денег на социальные программы дефицит, а эти гады нагло жируют. Распять их!



Впрочем, не только их. Ставшую чрезвычайно популярной в Америке идею "отобрать и поделить" кандидат в президенты превратила в программный пункт о введении дополнительных налогов на сверхбогатых. До 90% их доходов, в особенности полученных через систему хедж-фондов. И вообще полному разгрому подлежит вся сложившаяся банковско-финансовая система. В частности, в случае своей победы Уоррен намерена добиться запрета для банков на любую инвестиционную деятельность как таковую.



Ну и еще по мелочи, пара страниц прочих моментов мелким шрифтом. Например, отменить льготы по тарифам для алюминиевой, сталелитейной и угольной промышленности. Мол, все равно 4/5 их общего объема получают не американские производители, а местные офисы и филиалы зарубежных, в том числе китайских, европейских и даже российских компаний. Еще законодательно разрешить американским фирмам производить дженерики даже в случае отсутствия официального согласия на это зарубежных держателей патентов на медицинские препараты. Почему это США должны прогибаться под какую-то европейскую Bayer AG?!



А чтобы никто из зарубежных конкурентов не мог манипулировать курсами своих национальных валют, "когда президентом стану я", в руки главы исполнительной власти американского государства должен перейти прямой контроль над Федеральной резервной системой - посредством ее национализации! Кроме этого, администрация президента должна самостоятельно устанавливать текущую стоимость доллара, размер учетной ставки и объем его ежегодной эмиссии.



Хотя в настоящий момент федеральный бюджет формирует практически половину национального ВВП, уровень влияния государства на экономику сенатор из Массачусетса считает совершенно недостаточным. Поэтому полагает обязательным на базе Департамента торговли создать новый Департамент экономического развития для формирования обязательного к исполнению всеми компаниями четырехлетнего (!) стратегического плана строительства экономики Соединенных Штатов.



С последующим контролем его исполнения и субсидирования малого бизнеса. В круг полномочий американского аналога советского Госплана предполагается включить безусловное право выдавать частным компаниям разрешения на ведение бизнеса с любыми другими странами. Или не выдавать, если сочтет нужным.



Понятно, что только такими мерами вернуть Америке абсолютное мировое лидерство невозможно. Необходим новый глобальный технологический прорыв, каковым должна стать обширная программа опережающего развития любых видов "зеленой промышленности" во всех без исключения отраслях экономики.



Сами они, конечно, не разовьются. Помочь им обязано государство, для чего предполагается выделить из бюджета около 2 трлн долларов на целевые федеральные закупки их продукции и услуг. В том числе 1,5 трлн - непосредственно, и 0,5 трлн на финансирование поддержки новых исследований и создание передовых технологий в рамках Нового Зеленого курса.



Еще 100 млрд должны будут пойти на стимулирование закупок "зеленой продукции" со стороны иностранных государств. Что ни разу не удивительно, учитывая обязательность требования к стартапам платить своим работникам не менее 15 долларов в час. Зато по расчетам сенатора упомянутые меры позволят в течение 10 лет создать в Америке по меньшей мере 1 млн новых рабочих мест.



С экономической точки зрения все перечисленное является чудовищным нагромождением откровенной нелепости, гарантированно убивающей капитализм и саму американскую экономику. Особенно в свете решения проблем через безграничную денежную эмиссию. Но вместе с тем следует признать минимум два важных фактора, играющих в пользу повышения вероятности ее практической реализации.



Во-первых, Америка действительно находится в глубочайшем идейном тупике, выйти из которого традиционными методами капиталистической модели хозяйствования реально невозможно. На это указывает очевидный провал программы Трампа, сумевшего добиться лишь сиюминутных локальных тактических успехов, но так и не нашедшего способа вернуть домой производственные мощности американских корпораций, а главное - их деньги.



Во-вторых, продолжение следования текущим курсом, очевидно, ведет к банкротству США в перспективе ближайших 10−15 лет. Для решения проблемы требуются какие-то другие меры, предложить которые пока толком не сумел никто. Углубляющаяся атомизация общества и экономических сил формирует сильнейший общественный запрос на революцию. Неважно, какую, без разницы, к чему действительно ведущую, главное чтобы решительную и простую в части конкретных шагов. А что может быть проще во все времена популярной идеи отобрать деньги у богатых в сочетании с убеждением, что государство обязано, пусть даже из воздуха, дать (именно дать, даром!) любую недостающую сумму?



Происходящее сейчас в Америке со стороны может показаться процессом очень даже привлекательным. Гегемон мало того что всем надоел, его поведение в последние пять лет вообще теряет геополитическую адекватность, лишь обостряя всякую международную напряженность. Не только экономическую - сегодня сложно найти такую страну на планете, которой бы Вашингтон не объявил санкции или не угрожал их введением, но и прямо военную. Нагляднейшим тому примером служит ситуация вокруг Ирана и безосновательные требования к России прекратить бомбежки "мирного" сирийского населения в Идлибе.



Однако при всем этом действующая администрация США хотя бы остатки адекватности в мировосприятии еще сохраняет, тогда как все кандидаты от демократов уже сейчас прямо демонстрируют психологическую готовность нарушать что угодно, включая самоочевидные нормы и правила, ради достижения их субъективной версии счастья. В том числе в военной области. И это, прошу заметить, в стране, обладающей крупнейшим на данный момент ядерным арсеналом на планете.



Впрочем, тут против них серьезно играет сложившийся баланс сил, обеспечивающий (к счастью) ядерный паритет, являющийся достаточной основой глобального сдерживания. Однако принципиальность проблемы, несущей Америке реальную угрозу ее существованию, но невозможной разрешить традиционными силовыми методами, неизбежно выльется в усиление попыток США к максимальному расширению и углублению зоны глобального хаоса. Через дестабилизацию государственных конструкций везде, где Вашингтон еще сохраняет хоть какое-то политическое и финансовое влияние.



Как это выглядит на практике, хорошо видно на примере Ближнего Востока, Украины и бывшей Югославии. В том числе через обострение внутренних конфликтов в Средней Азии и по линии Восточного вала, кроме всего прочего захватывающего Белоруссию. Если отражать броски танковых корпусов мы умеем хорошо, то в области противодействия гибридным войнам серьезная проблема пока еще сохраняется.



И самое главное. Происходящее сейчас во внутренней американской политике имеет самое непосредственное влияние на всю мировую экономику, в которую Россия интегрирована достаточно сильно не только в качестве ведущего поставщика, например, энергоносителей, продовольствия и, в последнее время, технологической продукции. Критичной остается наша зависимость в целом ряде ключевых технологий, особенно в передовых отраслях.



От того, сумеет ли Трамп удержать за собой Овальный кабинет или место в нем займет кто-то из упомянутых выше социальных популистов, фактически зависит оставшийся срок до экспоненциального ускорения закукливания США внутри их кластера. Это неизбежно вытекает из сути экономических проблем Америки и путей их решения, взятых на вооружение ее правящей элитой.



Если действия Трампа можно сравнивать с жесткой посадкой, вызывающей хоть и серьезный, но все-таки растянутый во времени итерационный процесс разрыва международных связей, то победа кого-либо вроде этой Элизабет Уоррен неизбежно обернется для США катастрофой, по масштабу всеобщей разрушительности сопоставимой со взрывом Йеллоустоуна. Станет ли такой сценарий катастрофой для России и остальной части мира? Навряд ли.



Александр Запольскис



9.06.19 Источник - regnum.ru

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