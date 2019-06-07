Ай сделали ая-яй. Кыргызстанка Валя Шевченко нокаутировала американку и защитила титул чемпионки UFC

11:17 09.06.2019

9 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Иван МАРЧЕНКО

Валентина Шевченко нокаутировала американку и защитила титул чемпионки UFC



Фото gettyimages.com. Эпизод боя между Валентиной Шевченко (слева) и Джессикой Ай



Валентина Шевченко победила на турнире UFC 238 по смешанным единоборствам.



Турнир прошел 8 июня (9-го по бишкекскому времени) в Чикаго (США). В программе было 13 профессиональных поединков.



В одном из них Валентина Шевченко защищала титул чемпионки UFC в весовой категории до 57 килограммов, который завоевала в декабре 2018-го. Противостояла ей американка Джессика Ай.



С самого начала Шевченко завладела преимуществом. На 26-й секунде второго раунда ударом ногой в голову она отправила соперницу в нокаут.



Это был восьмой бой и шестая победа Валентины в UFC. Всего за ее плечами 20 боев и 17 побед в ММА.