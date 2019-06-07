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|Ай сделали ая-яй. Кыргызстанка Валя Шевченко нокаутировала американку и защитила титул чемпионки UFC
11:17 09.06.2019
9 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Иван МАРЧЕНКО
Валентина Шевченко нокаутировала американку и защитила титул чемпионки UFC
Фото gettyimages.com. Эпизод боя между Валентиной Шевченко (слева) и Джессикой Ай
Валентина Шевченко победила на турнире UFC 238 по смешанным единоборствам.
Турнир прошел 8 июня (9-го по бишкекскому времени) в Чикаго (США). В программе было 13 профессиональных поединков.
В одном из них Валентина Шевченко защищала титул чемпионки UFC в весовой категории до 57 килограммов, который завоевала в декабре 2018-го. Противостояла ей американка Джессика Ай.
С самого начала Шевченко завладела преимуществом. На 26-й секунде второго раунда ударом ногой в голову она отправила соперницу в нокаут.
Это был восьмой бой и шестая победа Валентины в UFC. Всего за ее плечами 20 боев и 17 побед в ММА.