Лидер кыргызского общественного движения "Кырк уруу жети дубан ынтымагы" Дуйшенов пытался дать взятку. Его задержали

11:19 09.06.2019

8 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Сотрудники милиции задержали лидера общественного движения "Кырк уруу жети дубан ынтымагы" Замирбека Дуйшенова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Уточняется, что ранее следователь ОВД Сокулукского района М.О. сообщил, что лидер общественного движения Замирбек Дуйшенов настойчиво предлагал ему взятку в $1 тысячу.



"Деньги предназначались для изменения меры пресечения подозреваемому Амангельди Артыкову, ранее задержанному за незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта. Замирбека Дуйшенова задержали при получении 10 тысяч сомов. Его водворили в ИВС", - сообщили в МВД.