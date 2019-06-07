 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-чемпион казахстанец Г.Головкин нокаутировал канадца Роллса в 4 раунде
11:38 09.06.2019

Головкин нокаутировал Роллса в 4 раунде
Первые 3 раунда Головкин заставил поверить Роллса в свои силы.

Фото : CBS Sports9 июня 2019, 09:16
Экс-чемпион мира казахстанец Геннадий Головкин отправил в нокаут канадца Стива Роллса в главном бою вечера бокса в США, передает Zakon.kz.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (до этого боя 38-1-1, 34 КО) вышел на ринг в Нью-Йорке впервые после поражения от Сауля "Канело" Альвареса (52-1-2, 35 КО), где потерял титулы чемпиона мира. Его соперником был не знавший поражений канадец Стив Роллс (до этого боя 19-0, 10 КО). За это время в карьере GGG произошли изменения. Он заключил контракт с телевещательной платформой DAZN на шесть боев, а также поменял тренера – теперь он готовится к боям под руководством Джонатона Бэнкса, отказавшись от услуг Абелем Санчеса, с которым сотрудничал последние 10 лет.

Первые 3 раунда Головкин заставил поверить Роллса в свои силы, Максим Головкин кричал: "выше руки", Бэнкс посоветовал атаковать, создавать давление и в 4 раунде Головкин добил соперника.

- Чувствую себя как новенький. Благодарю болельщиков, надеюсь, всем понравился. Соперник поработал пару раундов, дал ему показать, что он может, его удары не наносили мне вреда. Он неплохо себя проявил, но потом я посмотрел, что я поймаю соперника и сделал это. Чувствую себя тинейджером, первый бой на DAZN, поддержка со стороны фанатов, мне очень приятно. Я готов к 3 бою с Канело, если хотите Big Drama Show, передайте ему. Я хочу его выиграть, - сказал Головкин после боя.
Детально о том, как проходил бой Головкин-Роллс и сам вечер бокса в Нью-Йорке, где в целом выступили два казахстанца, мы рассказали здесь.

Альберт Ахметов

Источник - Zakon.kz
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