КазЕлбасы проголосовал на выборах Казпрезидента

12:41 09.06.2019

Назарбаев прибыл на свой участок в городе Нур-Султан в 10.20.



Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев проголосовал на своем избирательном участке №58, расположенном во Дворце школьников по пр. Б. Момышулы, передает корреспондент Zakon.kz.



Назарбаев прибыл на избирательный участок в 10.20. Он отметился в списках избирателей, получил бюллетень и прошел в кабинку для голосования.



До голосования Елбасы переговорил с международным наблюдателем от МПА СНГ Михаилом Гусманом.



Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Голосование началось в 7.00 и продлится до 20.00 местного времени.



Общее количество избирательных участков по Казахстану - 9 970, в том числе 65 участков в 51 зарубежной стране. Наибольшее количество участков за границей открыто в России. Казахстанцы могут проголосовать в посольстве Казахстана в Российской Федерации в Москве (избирательный участок №265), еще четыре избирательных участка открыты при генеральных консульствах и консульствах Казахстана в Астрахани, Казани, Омске и Санкт-Петербурге.



По состоянию на 1 января 2019 в Реестр избирателей РК Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан.



После закрытия избирательных участков в 20.00 начнется подсчет голосов избирателей. Он должен завершиться в срок не позднее 12 часов с момента окончания голосования.



Напомним, на пост президента претендуют семь кандидатов. Это:



Жамбыл Ахметбеков - от Коммунистической народной партии;

Дания Еспаева - от партии "Ак жол";

Амиржан Косанов - от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" ("Судьба нации");

Толеутай Рахимбеков - от партии "Ауыл";

Амангельды Таспихов - от Федерации профсоюзов Казахстана;

Касым-Жомарт Токаев (действующий президент Казахстана) – от партии Nur Otan;

Садыбек Тугел - от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" ("Орлы великой степи").



За ходом голосования следят казахстанские и международные наблюдатели. ЦИК РК для наблюдения за выборами президента аккредитованы 1013 наблюдателей, из них: 866 наблюдателя от 9 международных организаций и 147 наблюдателя от 41 иностранного государства.



Принципиальное отличие этих выборов от электоральных кампаний прошлых лет - впервые в независимом Казахстане в бюллетенях не будет фамилии Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. 19 марта 2019 года он объявил о досрочном прекращении своих полномочий. Согласно Конституции, к исполнению обязанностей президента приступил действующий на тот момент председатель Сената Парламента - Касым-Жомарт Токаев. 20 марта 2019 года состоялось принесение президентской присяги Токаевым.



9 апреля Токаев выступил с обращением к народу и объявил о проведении досрочных выборов президента.



Оксана Скибан, Нур-Султан