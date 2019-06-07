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КазЕлбасы проголосовал на выборах Казпрезидента
12:41 09.06.2019

Назарбаев прибыл на свой участок в городе Нур-Султан в 10.20.

Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев проголосовал на своем избирательном участке №58, расположенном во Дворце школьников по пр. Б. Момышулы, передает корреспондент Zakon.kz.

Назарбаев прибыл на избирательный участок в 10.20. Он отметился в списках избирателей, получил бюллетень и прошел в кабинку для голосования.

До голосования Елбасы переговорил с международным наблюдателем от МПА СНГ Михаилом Гусманом.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Голосование началось в 7.00 и продлится до 20.00 местного времени.

Общее количество избирательных участков по Казахстану - 9 970, в том числе 65 участков в 51 зарубежной стране. Наибольшее количество участков за границей открыто в России. Казахстанцы могут проголосовать в посольстве Казахстана в Российской Федерации в Москве (избирательный участок №265), еще четыре избирательных участка открыты при генеральных консульствах и консульствах Казахстана в Астрахани, Казани, Омске и Санкт-Петербурге.

По состоянию на 1 января 2019 в Реестр избирателей РК Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан.

После закрытия избирательных участков в 20.00 начнется подсчет голосов избирателей. Он должен завершиться в срок не позднее 12 часов с момента окончания голосования.

Напомним, на пост президента претендуют семь кандидатов. Это:

Жамбыл Ахметбеков - от Коммунистической народной партии;
Дания Еспаева - от партии "Ак жол";
Амиржан Косанов - от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" ("Судьба нации");
Толеутай Рахимбеков - от партии "Ауыл";
Амангельды Таспихов - от Федерации профсоюзов Казахстана;
Касым-Жомарт Токаев (действующий президент Казахстана) – от партии Nur Otan;
Садыбек Тугел - от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" ("Орлы великой степи").

За ходом голосования следят казахстанские и международные наблюдатели. ЦИК РК для наблюдения за выборами президента аккредитованы 1013 наблюдателей, из них: 866 наблюдателя от 9 международных организаций и 147 наблюдателя от 41 иностранного государства.

Принципиальное отличие этих выборов от электоральных кампаний прошлых лет - впервые в независимом Казахстане в бюллетенях не будет фамилии Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. 19 марта 2019 года он объявил о досрочном прекращении своих полномочий. Согласно Конституции, к исполнению обязанностей президента приступил действующий на тот момент председатель Сената Парламента - Касым-Жомарт Токаев. 20 марта 2019 года состоялось принесение президентской присяги Токаевым.

9 апреля Токаев выступил с обращением к народу и объявил о проведении досрочных выборов президента.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Источник - Zakon.kz
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