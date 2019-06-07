В Душанбе вышел новый исторический труд супругов Дубовицких и Г.Шерматова "У врат Востока"

14:24 09.06.2019

В Российском центре науки и культуры города Душанбе состоялась презентация книги таджикских историков и журналистов "У врат Востока", повествующей об истории взаимоотношений народов России и Центральной Азии.



На презентации книги "У врат Востока" приняли участие представители посольства России в Таджикистане, историки, журналисты, преподаватели столичных вузов, а также сами авторы данного произведения, сообщает АП.



Книга "У врат Востока" написана профессиональными историками Таджикистана – Виктором и Ириной Дубовицких, а также известным журналистом Гафуром Шерматовым.



"Второе, дополненное и переработанное издание книги очерков "У врат Востока" повествует читателю об истории взаимного познания народов России и Средней Азии – процессе, продлившемся более тысячелетия и включающем в себя десятки тысяч интереснейших событий и судеб людей, многие из которых незаслуженно забыты современниками", - рассказал на презентации журналист-историк Гафур Шерматов.



По словам авторов, большая часть работы создана на основе материалов архивов, а также нескольких сериалов статей, повествующих о событиях совместной истории с IX века нашей эры до наших дней, и адресуется молодежи, студентам, а также всем тем, кто интересуется прошлым России и Таджикистана.



"Книги "появляются на свет" по-разному: одни авторы пишут, что называется, "на одном дыхании", другие перерабатывают их многие годы, добавляя материал к сюжетам буквально по крупицам", - рассказывает один из авторов книги, Виктор Дубовицкий.



По его словам, история этой книги началась примерно 30 лет назад, когда он, занятый своей кандидатской диссертацией, решил поделиться с читателями столичной газеты "Вечерний Душанбе" не вошедшими в его работу интересными архивными материалами: "Читатели встретили их с огромным интересом, а ведущие газеты и журналы страны вышли с предложением подготовить и для них материалы на ту же тему".



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