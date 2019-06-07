 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Около 500 человек доставили в полицию с митингов в Алматы и Нур-Султане
21:06 09.06.2019

На самих избирательных участках обстановка была стабильной.

На брифинге в ЦИК заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев сообщил о том, что с мест несанкционированных митингов в Алматы и Нур-Султане были доставлены в полицию 500 человек, передает Zakon.kz.

- Было задействовано 19 тыс. полицейских, 6 тыс. сотрудников службы ЧС, а также волонтеры. Безопасность на улице и в общественных местах обеспечивали 10 тыс. сотрудников, полиции, военнослужащих, Нацгвардии. В целом, голосование прошло в корректной и спокойной обстановке, существенных нарушений общественного порядка ни на одном из 9903 объектов голосования не было допущено, - сказал Кожаев.

Но, по его словам, не обошлось без некоторых инцидентов.

- К сожалению, прошло не без инцидентов с участием наблюдателей и журналистов. На участке №377 неизвестный человек вступил в словесный конфликт с наблюдателем Абдрашитовым. При этом наблюдатель от подачи заявления в полицию отказался, - пояснил спикер.
Он сказал, что если на самих избирательных участках обстановка была стабильной, то на улицах Алматы и Нур-Султана были попытки дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикально настроенных элементов путем организации проведения несанкционированных акций.

- В городах Нур-Султане и Алматы с мест проведения незаконных акций было доставлено в органы внутренних дел около 500 человек. Например, в городе Нур-Султане пресечены попытки перекрытия оживленной дороги и создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи. Говоря о действиях полицейских, можно уверенно сказать, что все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом, в общении с гражданами стражи порядка вели себя максимально корректно, - сказал Кожаев.

При задержании правонарушителей специальные средства не применялись. Распространяемые в социальных сетях сведения о пострадавших от действий полиции, даже о гибели человека в ходе пресечения противоправных действий, не соответствует действительности.

По состоянию на 16.00 9 июня число задержанных составляло порядка 100 человек.

Источник - Zakon.kz
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