Экзитполы КазВыборов: Токаев - 69%, Косанов - 14,9%, Еспаева - 4,7%, Ахметбеков - 3%...

22:06 09.06.2019

Экзитполы определили лидера выборов президента Казахстана



Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, набирая 69,94% голосов, свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного "Научно-исследовательским центром "Молодежь".



Такие данные озвучил директор ТОО "Научно-исследовательский центром "Молодежь" Талгат Калиев в воскресенье, передает ТАСС.



В опросе приняли участие 12 тыс. избирателей на 300 участках. По данным опроса, Амиржан Косанов набирает 14,96%, Жамбыл Ахметбеков – 3,06%, Дания Еспаева – 4,78%, Толеутай Рахимбеков – 2,71%, Амангельды Таспихов – 2,63% голосов.



Согласно экзитполу исследовательского института "Общественное мнение", действующий президент Казахстана набирает 70,13% голосов. Организация опросила 13,2 тыс. избирателей.



В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.



В день выборов президента в Казахстане задержали 500 протестующих.



9 июня 2019, Ольга Никитина