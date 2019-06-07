Таджикистан запустил второй агрегат Рогунской ГЭС

00:13 10.06.2019

Второй агрегат Рогунской ГЭС запущен в тестовом режиме, то есть на холостом ходу, не производя при этом электроэнергию.



Агентство "Азия-Плюс" сообщило 7 июня со ссылкой на свой источник в правительстве, что "второй агрегат будет запущен на пониженной мощности" и о том, что точная дата официального пуска второго агрегата пока неизвестна.



Два агрегата Рогунской ГЭС должны быть установлены и запущены на временной основе и производить до 2021 года электроэнергию, после чего будут по плану заменены.



Первый агрегат гидроэлектростанции был официально запущен 16 ноября 2018 года, однако в марте этого года он был приостановлен и власти после нескольких недель молчания подтвердили слухи о том, что "вода в водохранилище была спущена". По их словам, вода была спущена "с целью проведения профилактических работ и проверки состояния первого агрегата ГЭС".



Такая ситуация повлияла и на сроки пуска второго агрегата ГЭС, который по плану должен был быть запущен в апреле текущего года.



На Рогунской ГЭС должно быть установлено 6 агрегатов общей мощностью 3600 МВт и в случае успешного запуска всех агрегатов среднегодовая выработка электроэнергии составит более 17,0 млрд. кВтч в год, что должно хватить, по мнению властей, не только для внутреннего пользования, но и для экспорта электроэнергии в Афганистан и Пакистан.



Строительство Рогунской ГЭС было начато еще в сентябре 1976 года и к началу гражданской войны в Таджикистане было пройдено 21 км тоннелей, возведена перемычка плотины высотой 40 метров, почти возведены трансформаторный и агрегатный залы. Однако в 1993 году строительство было законсервировано и затем сначала из-за гражданской войны, а затем и из-за нехватки денег и критики проекта со стороны соседних государств таджикские власти смогли приступить к возобновлению строительства Рогунской ГЭС только в 2016 году.



До настоящего времени Таджикистан продолжал строительство ГЭС за счет собственных средств. По информации Министерства финансов Республики Таджикистан, в 2019 году на строительство гидроэлектростанции из госбюджета выделено 2 млрд 100 млн сомони или 222 млн долларов. В прошлом году на эти цели было выделено 4,7 млрд сомони, из которых 3,4 млрд шло из государственного бюджета и остальные средства – за счет евробондов.



Теперь строительство ГЭС вступило в решающую фазу и требует огромных финансовых вложений. Однако сам Таджикистан таких средств выделить из бюджета не может и поэтому обратился за помощью в привлечении инвестиций во Всемирный банк.