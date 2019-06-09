Дракон, нефть и шашлык. Перейдет ли Казахстан на иероглифы?

00:15 10.06.2019 Дракон, нефть и шашлык. Перейдет ли Казахстан на иероглифы?

Соседняя республика близка к нам по менталитету, ее жители прекрасно владеют русским языком и замечательно относятся к России. Однако Китай уже весьма активно пытается вытеснить нас оттуда. Будем что-то делать или нет?На улицах города Нур-Султан (бывшая Астана) люди общаются друг с другом по-русски, изредка вставляя казахские слова. Таксист, спрашивая дорогу (навигатор барахлит), открывает окно и интересуется, как проехать к монументу Байтерек: тоже на "великом и могучем".



"Я даже думаю на русском, - говорит мне успешная бизнесвумен Айгуль Тебергенова во время беседы в офисе, расположенном в небоскребе. - И мои дети - аналогично. Я не представляю себе существования без русских книг, кино и в принципе без русской культуры". В городских кафе полным-полно посетителей - люди отмечают 9 Мая, и видно - в Казахстане это действительно народный праздник: чокаясь, компании произносят тосты "За нашу Победу!".



В торговых центрах гремят песни военных лет, у продавщиц повязаны георгиевские ленточки. В общем, полное ощущение, что Казахстан реально близкая России по духу республика. Обозреватель "АиФ" приехал в бывшую Астану, чтобы разобраться: удастся ли нам сохранить добрые отношения с Казахстаном после ухода из власти "елбасы" (отца нации) - экс-президента Нурсултана Назарбаева?



"Наши новые господа"



- Пожалуй, стоит поторопиться - ведь на место России медленно, но верно приходит Китай, - считает бывший сотрудник МИД Казахстана Алексей Сапожников (имя изменено. - Авт.). - В 1997–2003 гг. наша республика в рамках "демаркации границы" передала КНР 407 километров территории, включая спорный участок у озера Жаланашколь, где в 1969 году шли бои между советскими и китайскими войсками.



Россия ежегодно продает в Казахстан товаров на $11,5 миллиарда, а Китай - на $15 миллиардов. Китайский бизнес активно покупает нефтяные и газовые компании - по разным данным, от 20 до 50% (!) казахского "черного золота" принадлежит выходцам из Поднебесной. Уже сейчас китайцы добывают в нашей республике в четыре раза больше нефти, чем РФ, - более 17 миллионов тонн. Интересно, что произойдет дальше?



В столице Казахстана как грибы растут китайские рестораны - у них нет недостатка в посетителях. Только за один год право на работу в республике получили 12 000 граждан КНР. Китайцы в принципе составляют 38% от всех трудовых мигрантов в стране, и, по совсем фантастическим слухам, в Казахстан нелегально пробрались аж 400 тысяч (!) чернорабочих с китайскими паспортами.



Огромный бизнес-центр "Пекин Палас" с загнутыми вверх крышами (так строят здания в самом Китае) видно издалека, по этажам туда-сюда снуют группы китайцев. "Это наши новые господа, - разводит руками менеджер супермаркета неподалеку. - Их все больше и больше. Не удивлюсь, если таблички на домах скоро будут дублировать иероглифами".



Ничего нового: Китай занимается в Казахстане тем же, чем в странах Африки и Латинской Америки, - перевозит сюда рабочих, фермеров, скупает лучшие предприятия, навязывает кредиты, поставляет тонны своих товаров. Проходит 10–20 лет - и страна не может существовать без Китая, не выживет без его денег. Действия КНР понятны. Неясно только, почему Россия смотрит на это сквозь пальцы. Ведь если китайцы сделают Казахстан зависимым, нам радоваться не придется. Эта республика - один из наших союзников в бывшем СССР.



Монгольская мудрость



- Проблемы с дружбой есть и у нас самих - наши власти иногда не знают, чего они хотят, -признается бизнесмен-"нефтяник" Жусуп Ерсултанов. - Несколько лет назад (неофициально, конечно) чаще стали звучать мнения - зачем нам Россия? Нужно искать богатых друзей на Западе, в Турции, на арабском Востоке. Результат таких мнений - письменность Казахстана в скором будущем переведут на латинский алфавит.



Почти 80 лет жили с кириллицей, и вот начнут переделывать карты, таблички, перепечатывать школьные книги. Прорва денег понадобится, страшно даже подумать. И для чего? Дабы показать - мы независимы от русских, от их влияния? Но Казахстан и так самостоятельное государство, принимает решения, какие захочет, - латиница лучше не сделает. Почему, например, Монголия с 1941 года остается с кириллицей и не собирается менять алфавит? Потому что в этом случае у нее скоро появятся иероглифы. Когда под боком столь крупный сосед, как Китай, лучше задуматься.



Вывески в Казахстане пишут на латинице.



"Мы с вами не ссорились"



Собственно, Казахстану повезло, что у него есть нефтяные месторождения и до масштабного падения цен на энергоресурсы имелись запасы валюты. Если взглянуть на маленькие Киргизию и Таджикистан, там Китай не церемонится - заходит как к себе домой. Киргизия с тысячами китайских фермеров, забегаловок с китайской кухней на каждом шагу и "на игле" кредитов из Поднебесной уже выглядит как провинция КНР.



В Таджикистане еще "веселее" - в 2011 году страна передала Китаю 1158 (!) километров своей территории на спорном участке границы, в республику въехало 100 тысяч китайских рабочих для строительства дорог. "Мне совершенно неясно, почему Россия не приходит в Казахстан с инвестициями и культурными проектами, - горячится в разговоре со мной чиновник из администрации бывшей Астаны.



- Китай сюда так активно лезет, что у нас в народе анекдоты рассказывают: как китайцы, не зная, куда инвестировать деньги, "крышуют" небольшие узбекские шашлычные на 4–5 столиков. "С одной стороны, грех жаловаться, - считает учитель Бикбай Алдиярбеков.



- Я прихожу в книжный магазин и вижу: книги на казахском занимают только один (пусть и большой) стенд, а русских, советских и популярных сейчас российских писателей - просто навалом. Ваше хорошее кино у нас всегда идет с аншлагом. За 28 лет независимости Казахстан ни разу не поссорился с Россией. В отличие от Прибалтики, Грузии или Украины, мы уважаем русских и любим ваш язык". - "Почему же тогда переходите на латиницу?" - (Вздох.) "Видите ли, лично меня никто не спрашивал".



Компания казахов (слегка навеселе) садится за соседний столик в кафе. Говорят друг с другом, конечно же, по-русски. Один из них подходит ко мне и говорит: "Брат, что один скучаешь? Праздник же сегодня. Давай поужинай с нами". Местные русские, с которыми я разговаривал, подчеркивают - их никто не трогает, не притесняет. Браки между парами разных национальностей - норма еще со времен СССР. Казахи, русские, украинцы, корейцы живут тут бок о бок десятилетиями, и проблем у них нет. Отношение к РФ и к русской культуре очень дружелюбное.



России следует задуматься над тем, не слишком ли мало внимания мы уделяем Казахстану - и по поводу вкладывания денег в местную нефть с газом, и в культурном смысле. Пока мы лениво размышляем, Китай действует напористо и жестко, скупая в Казахстане все возможное, насаждая свои порядки в сферах бизнеса. Если мы не спохватимся, то можем потерять эту республику.



С другой стороны - и Казахстану, меняя кириллицу на латиницу, тоже пора сообразить: Запад-то вовсе не рядом, зато Китай - на расстоянии вытянутой руки. И если сознательно отказываться от близости с Россией, плохо от этого будет не только нам.



09.06.2019 Источник - stanradar.com

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