Скончался народный писатель Кыргызстана Мырзабек Тойбаев

04:38 10.06.2019

10 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



В Кыргызстане 8 июня на 84-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры, народный писатель КР, драматург Мырзабек Тойбаев. Пресс-служба главы государства распространила некролог.



В сообщении отмечается, что жизнь и творческий путь выдающегося драматурга будут служить прекрасным примером для многих поколений. Его имя навечно сохранится в памяти кыргызского народа.



Мырзабек Тойбаев родился 25 января 1935 года в селе Талды-Булак Чуйской области. В 1958-м окончил факультет филологии Кыргызского государственного университета. В 1965–1968 годы учился в аспирантуре Института языка и литературы Академии наук Киргизской ССР. В 1970-м защитил кандидатскую диссертацию "Образ нового человека в киргизской драматургии".



Трудовой путь начал в 1958 году редактором радио, ответственным редактором студии Фрунзенского телевидения. Работал заведующим редакцией культуры и искусства Киргизской советской энциклопедии, главным редактором объединенной репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Киргизской ССР, директором Дома актеров, литературным консультантом Союза писателей, президентом Ассоциации драматургов Кыргызстана. С 2006-го - президент Ассамблеи деятелей культуры КР.



В 1963 году вышла в свет его первая книга "Доброта". В произведениях Мырзабека Тойбаева ярко и образно отражены острые проблемы общества. Его пьесы "Жаңы келин" ("Невеста"), "Жоронун жоруктары" ("Проделки Жоро") стали произведениями кыргызской классической драматургии.



Перу Мырзабека Тойбаева принадлежат прекрасные переводы на кыргызский язык произведений Хамзы Хакимзаде Ниязи, Сергея Михалкова, Антона Чехова, Калтая Мухаметжанова и других.



"В знак признания таланта и выдающихся заслуг Мырзабеку Тойбаеву присвоены почетные звания заслуженного деятеля культуры, народного писателя Кыргызской Республики. Он награжден медалью "Манас-1000" и другими наградами", - отмечается в сообщении.



Гражданская панихида состоится 10 июня в 10.00 в Кыргызском национальном драматическом театре им. Т.Абдумомунова.