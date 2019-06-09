 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай станет похож на США. Власти КНР вводят аналогичный американскому контроль над экспортом технологий
05:14 10.06.2019

"Коммерсантъ" от 09.06.2019, 17:11
Торговые отношения между Китаем и США, несмотря на многочисленные встречи сторон и попытки договориться, ухудшаются. После того как Дональд Трамп запретил американским компаниям работать с Huawei, китайские власти не стали затягивать с ответными мерами: еще в начале месяца они объявили, что будут помечать всех, кто откажется работать с Huawei, как "неблагонадежных", а теперь, по данным китайских СМИ, намерены привести в действие механизм контроля над экспортом своих технологий.

Национальный комитет развития и реформ Китая получил задание от Коммунистической партии создать "национальную систему контроля над технологической безопасностью", говорится в субботнем сообщении агентства Xinhua. Что именно под этим подразумевается, агентство уточнять не стало, пообещав предоставить все детали "в ближайшем будущем".

По словам главного редактора The Global Times Ху Сицзина, за этой пространной формулировкой прячется намерение Китая "построить механизм контроля, который позволит защитить ключевые технологии страны". "Это значительный шаг на пути к усовершенствованию их системы, а также ответная мера на давление со стороны США. Как только система начнет работать, экспорт некоторых технологий в США окажется под контролем властей",- сообщил господин Ху в своем аккаунте в Twitter.

В торговую войну готовы вступить центробанки
Контроль над экспортом технологий, которые могут иметь отношение к национальной безопасности, уже давно осуществляется американскими властями. Речь идет как о цифровых технологиях, так и военных разработках или технологиях двойного назначения. В Китае же подобного механизма до сих пор не было. Первый законопроект, который мог бы стать базой для внедрения такого механизма, был разработан Министерством торговли КНР еще два года назад. В марте о подготовке законопроекта говорили на Всекитайском собрании народных представителей. Теперь, кажется, законодательная база для введения государственного контроля над продажей технологий за рубеж готова.

Кирилл Сарханянц

Источник - Коммерсант
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