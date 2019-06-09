Додон и Плахотнюк делят Молдавию, - С.Гамова

06:45 10.06.2019 После визита Козака в Кишинев ситуация в республике накалилась до предела



Сторонники демократов выступили против Игоря Додона, но против них готовы выйти сторонники президента, и тогда будет майдан.

Конституционный суд (КС) Республики Молдова признал вне закона президента Игоря Додона, назначив вместо него и.о. – экс-премьера Павла Филипа. Кроме того, КС распустил парламент, избранный в феврале и только в субботу сформировавший парламентское большинство и создавший правительство. Против парламентской коалиции социалистов и блока правых партий ACUM выступили демократы во главе с Владимиром Плахотнюком, олигархом, про которого говорят, что он "захватил страну". Сторонники Демпартии, часть из которых в балаклавах, взяли в кольцо правительство и основные министерства. Если учесть, что судьи КС, и.о. президента и сам Плахотнюк – граждане Румынии, можно предположить, кого они в случае нужды позовут на помощь. Приднестровье на всякий случай укрепляет границы.



Решение о временном исполнении обязанностей президента и назначении Павла Филипа врио президента страны не может быть квалифицировано иначе, как государственный переворот, считает президент Института стратегических инициатив, экс-вице-министр иностранных дел Республики Молдова Андрей Попов, передает noi.мd. В то время как лидеры ДПМ говорят об "узурпации власти", на самом деле мы являемся свидетелями узурпации власти со стороны руководства Демократической партии – Влада Плахотнюка, Павла Филипа и Адриана Канду, утверждает Попов.



"Я так понимаю, что Влад Плахотнюк и его близкий круг не были готовы к событиям, произошедшим в течение последних суток. Они не рассматривали варианта отказа от власти и не думают, что им придется ее потерять. Для него личные ставки чрезвычайно высоки. То же самое можно говорить и о нескольких десятках человек из его окружения. Но переворот не может быть осуществлен ими в одиночку без активной (и видимой!) поддержки сотен и тысяч чиновников, руководителей учреждений, государственных служащих, офицеров, прокуроров и судей", – добавил эксперт.



Следует отметить, что ситуация, сложившаяся в Молдавии, прецедентов не имеет, хотя некоторые эксперты и сравнивают ее с украинским майданом. Власть, избранная народом, налицо – это президент Додон и парламент. Однако этой легитимной власти противостоит власть реальная, представленная главой Демпартии, который в официальной иерархии – никто, человек без должности. К тому же и без рейтинга народного доверия. Тем не менее он держит в руках все силовые министерства, а также Конституционный суд. О том, что "Молдова – это захваченное олигархами государство", сказал в свое время глава Совета Европы Турбьерн Янгланд, после чего фраза стала крылатой. Ее использовали в конце минувшей недели руководители блока АСUМ, настаивая на принятии парламентом закона о деолигархизации страны. Социалисты приняли это условие правых, и в подписанном коалиционном соглашении зафиксирован этот пункт.



Парламентское большинство поделило главные государственные должности: спикером парламента стала Зинаида Гречаная, лидер Партии социалистов, а премьер-министром – Майя Санду, руководитель партии "Действие и солидарность" (PAS). Министром МВД парламент утвердил лидера партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. Майя Санду и Андрей Нэстасе выступают за европейский вектор развития страны, а также за объединение РМ с Румынией. Санду поддерживают США, так как знают ее по работе в аппарате МВФ. За Нэстасе – ЕС. Додон всегда выступал за развитие связей с Россией, и теперь именно это ставится ему в вину: демократы обвиняют президента в предательстве, утверждая, что он обещал Москве за поддержку федерализацию своей страны. То есть речь идет о втором "плане Козака", заметил "НГ" руководитель кишиневского института стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатол Царану.



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Владимир Плахотнюк и Павел Филип (в центре)

подняли людей на восстание. Фото Reuters Он рассказал, что в воскресенье митингующие на центральной площади сторонники Демпартии скандировали "Мы – народ! Додон – предатель". По словам Царану, во главе демонстрантов шел Владимир Плахотнюк, а за ним – люди в масках, что напомнило о событиях в Киеве в 2014 году, главными героями которых были парни в балаклавах. Царану полагает, что "если противостоящие партии позовут на улицы свой электорат, то майдан Молдове обеспечен". При этом он сказал, что комбатанты (участники боевых действий на Днестре в 1992 году), ранее бывшие опорой движению Андрея Нэстасе, теперь перешли на сторону демократов. Ветераны вооруженного конфликта в Приднестровье обиделись, что акумовцы создали коалицию с Партией социалистов, неформальным лидером которой является Игорь Додон. А он, "как показали телеканалы, принадлежащие Плахотнюку, возлагал в Приднестровье венки погибшим в вооруженном конфликте – приднестровцам и донским казакам". Понятно, что это тот самый подготовленный демократами компромат, о котором предупреждал накануне население Додон, но он оказался эффективным. И президент получил дополнительные голоса "против", хотя, по данным портала tribuna.md, по-прежнему возглавляет рейтинг самых активных и популярных политиков.

События в течение дня в Кишиневе развивались стремительно. Додон обратился за помощью к международным партнерам, послам, аккредитованным в РМ. Тем более что в адрес спикера Гречаной продолжали поступать заявления с признанием нового утвержденного правительства и руководства парламента.



Майя Санду призвала полицейских, карабинеров, пенитенциарные учреждения и спецназ перейти на сторону государства и выполнять свой долг перед страной и гражданами. "Вчера было избрано новое правительство. Мы пришли не мстить, мы пришли вершить справедливость. Приказываю вам выполнять свой долг перед страной и гражданами", – заявила Санду. Но ее никто не услышал. Народ ждал, когда на помощь позовет Додон или Нэстасе. Но они медлили. Додон сказал: "Готовьтесь к выходу на улицы. Но не сейчас". Нэстасе постарался образумить полицейских, которые по решению нового парламента должны ему подчиняться, но не сделали этого.



Партия социалистов заявила, что не признает все решения "так называемого Конституционного суда, а на самом деле – шести человек, подконтрольных антинародному режиму Демократической партии, принятые за последние несколько дней".



Пока депутаты заседали в парламенте и решали, что делать, Плахотнюк выступал со сцены, установленной на площади Великого национального собрания. Он требовал отставки Игоря Додона, который, по словам Плахотнюка, "все еще думает, что он президент".



Назначенный КС и.о. президента Павел Филипп назначил новые парламентские выборы – на 6 сентября. Народ перестал вообще что-то понимать.



"Конституционный суд усугубил политический кризис в Республике Молдова своими решениями и заключениями, с которыми он выступил в последние несколько дней", – высказал мнение конституционный эксперт Теодор Кырнаца. По его словам, КС не имел права распускать парламент без фактического изучения произошедших в парламенте событий, а также без доступа к документам.



Между тем президент Игорь Додон обратился к полиции: "Господа офицеры, я как Верховный главнокомандующий прошу вас выполнить свой долг и не допустить провокаций, не выполнять приказы, которые не соответствуют закону. Ситуация поменялась, мы перешли за "красную" черту. Мы не хотели этого и не призывали людей выйти на улицу".



На заседании в воскресенье депутаты Партии социалистов и блока АСUМ приняли декларацию о констатации узурпации власти в стране бывшим антинародным руководством Молдавии, которое утратило доверие как населения, так и международного сообщества.



Бывший лидер Христианско-демократического народного фронта Молдавии Юрий Рошка так высказался относительно действий Демократической партии: "Что ни говори, Плахотнюк – это явление планетарного масштаба. Он добился уникального результата с серьезнейшими последствиями: примирение русских и американцев. В условиях тотальной конфронтации между США и Россией (Украина, Сирия, Иран, Венесуэла и т.д.) Запад в лице ЕС и США оказался в союзниках России для изгнания узурпаторов", передает noi.md.



Однако пока ни Россия, ни ЕС, ни США не вмешиваются в то, что происходит в Молдавии. Евросоюз в воскресенье поддержал созданную в РМ коалицию и легитимное правительство. Об этом заявили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Ханн.



Совет Европы призвал "все политические силы в Молдавии действовать ответственно и спокойно в сложившейся ситуации". "Политические проблемы должны обсуждаться и решаться демократически избранными представителями страны в парламенте", – говорится в заявлении официального представителя СЕ Даниэля Хольтгена.



Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, недавно побывавший с визитом в Кишиневе, назвал действия прежних властей РМ откровенно криминальными. "Становятся еще более понятными требования людей, зачастую с противоположными политическими убеждениями, о необходимости "деоккупации" Молдовы от криминального режима", – сказал он журналистам.



По словам вице-премьера, "попытки правящей, так называемой "Демократической" партии Молдовы преподнести политический процесс последней недели как стремление России заключить сепаратные соглашения с Демпартией" – попытка выдать желаемое за действительное". "Плахотнюк действительно предлагал заключить тайные соглашения Партии социалистов с Демпартией с обязательствами последней диаметрально поменять внешнеполитический вектор Молдовы с Запада на Восток. Как нам достоверно известно, эти предложения были категорически отвергнуты", – подчеркнул Козак. Он отметил, что историческая практика показывает, что любые тайные соглашения неизбежно приводят к катастрофе



Накануне Владимир Плахотнюк обвинил Додона в попытке навязать Демпартии условие федерализации РМ. В 2003 году этот пункт предусматривался "планом Козака" по урегулированию приднестровского конфликта. Известно, что президент РМ Владимир Воронин отказался тогда подписать данный меморандум, хотя ранее завизировал все его страницы. Теперь в Кишиневе демократы пытаются обыграть "второй план Козака", якобы проталкиваемый Игорем Додоном. Однако Додон заявил, что именно о федерации "Козаку сказал Плахотнюк в моем офисе".



Ситуация в Молдавии остается напряженной: ни одна из властей – реальная и самозваная – не руководит страной. Государственная машина парализована. Работают только фермеры на полях. И те боятся, что в случае консервации старой власти Россия откажется пропускать на свой рынок молдавскую продукцию. Что тогда делать с абрикосами, яблоками, сливами, виноградом? В минувшем году много продукции пропало из-за отсутствия спроса.



В это время в Тирасполе говорят о нарастании румынской угрозы. В случае обострения ситуации в Кишиневе туда могут въехать румынские танки: совместный военный договор двух стран это предусматривает. На всякий случай Приднестровье укрепляет границу с РМ. На заседании Совместной контрольной комиссии 6 июня молдавская делегация призвала приднестровских коллег "к отказу от деятельности по установке границы в зоне безопасности".



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



9.06.2019 Источник - независимая газета

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