Израилю дали право на захват новых территорий, - И.Субботин

06:49 10.06.2019

Посол США допустил пересмотр статуса палестинских земель

Игорь Субботин



9.06.19



Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан могут получить официальный статус.

Вашингтон допускает, что Израиль может аннексировать часть территорий на Западном берегу Иордана. Такое предположение прозвучало в интервью посла США в Израиле Дэвида Фридмана газете New York Times. Его слова могут свидетельствовать, что "сделка века" по поводу арабо-израильского урегулирования, которую в ближайшее время должна обнародовать администрация президента Дональда Трампа, вероятно, содержит пункты о переходе части палестинских земель под контроль еврейского государства.



"При определенных обстоятельствах, думаю, Израиль имеет право удерживать некоторые, но маловероятно, что все земли Западного берега", – заявил Фридман, комментируя позицию США относительно возможных экспансионистских устремлений израильтян.



Впрочем, глава американской дипмиссии отказался отвечать на вопрос, как отреагируют власти США в том случае, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху все-таки решится на аннексию некоторых частей Западного берега реки Иордан. "У нас действительно нет позиции (на этот счет. – "НГ"), до тех пор пока мы не поймем, как в каких масштабах, на каких условиях, почему это имеет значение и отчего это хорошо для Израиля, для региона, почему это не создает больше проблем, чем решений", – говорит Фридман. Для того чтобы судить, необходимо видеть полную картину, убежден американский посол.



Опасения по поводу того, что израильское руководство может решиться на такой сценарий, действительно имеют под собой основания. Накануне парламентских выборов 9 апреля Нетаньяху, чья партия "Ликуд" стала одной из победительниц гонки, пообещал распространить израильский суверенитет на еврейские поселения, которые расположены на Западном берегу. Соответствующее заявление он сделал в эфире Двенадцатого канала израильского телевидения. "Я не буду делить Иерусалим и не буду выкорчевывать поселения, – сказал премьер. – Я обеспечу нам контроль над территориями к западу от реки Иордан, а что касается вопроса про следующий этап, отвечаю – да, я распространю суверенитет (на еврейские поселения Западного берега. – "НГ")". Несмотря на то что его высказывания были широко интерпретированы как предвыборный ход, подозрения по поводу сценария с расширением суверенитета все равно остались.



После слов Фридмана американская сторона попыталась смягчить впечатление от его интервью. В разговоре с агентством Reuters один из американских дипломатов на условиях анонимности заявил, что еврейское государство не представляло плана аннексии территорий Западного берега. Такая идея даже не обсуждалась в ходе двусторонних переговоров, отметил представитель Госдепартамента. Впрочем, для наблюдателей слова Фридмана стали сигналом, что пункт о расширении израильского суверенитета может быть включен в так называемую сделку века – план администрации президента США по поводу того, как урегулировать палестино-израильский конфликт. Текста сделки пока обнародовано не было. В Белом доме планировали выпустить его в этом месяце – по окончании священного месяца Рамадан.



По утверждению арабоязычной прессы, проект урегулирования ближневосточного конфликта, который разработан американскими дипломатами, предусматривает создание Государства Палестина на большей части Западного берега реки Иордан. В то же время, если верить этим сообщениям, США намерены считать Западный Иерусалим столицей еврейского государства, а столицей палестинского – только некоторые районы Восточного Иерусалима. План американской администрации включает пункт о Старом городе, в котором находится одна из главных святынь ислама – мечеть Аль-Акса. По ее данным, этот район будет находиться под совместным управлением израильтян, палестинцев, представителей Иордании и некоторых других государств. Сделка века, которая еще даже не была опубликована, успела навлечь на США гнев палестинской стороны. Ее считают прямым следствием израильского лоббизма в США.



Не исключено, что речь может идти о распространении израильского суверенитета на еврейские поселения в Иудее и Самарии. В экспертной среде полагают, что расширение израильских границ – вполне осуществимая опция, особенно с учетом американской поддержки. "Такой вариант возможен, вопрос лишь в масштабах", – заявил в разговоре с "НГ" руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.