Кто там шагает левой... Подцензурные Алишеру Усманову росСМИ выступили против Путина

07:03 10.06.2019

Совместное заявление редакций "Ведомостей", "Коммерсанта" и РБК о деле Ивана Голунова



6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследований издания "Медуза" Иван Голунов.



Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.



Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство.



Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью.



Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.



Мы ожидаем от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения закона и требуем максимальной прозрачности при проведении расследования. Мы будем внимательно следить за ходом расследования и призываем подключиться к этому профильные общественные организации.



Мы считаем, что выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом. Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех.



Газета "Коммерсантъ" №99 от 10.06.2019, стр. 1