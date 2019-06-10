Индийский коридор. Новый фронт глобальной торговой войны, - Д.Косырев

07:11 10.06.2019 К списку стран, с которыми США ведут торговую войну (Китай, государства ЕС, Мексика), добавилась еще и Индия.



Вот и против Индии введены американские санкции… извините, торговые тарифы (это вообще-то одно и то же). Ровно в день начала нового срока правления переизбранного премьера Нарендры Моди США прекратили для Индии фактический статус наибольшего благоприятствования в торговле.



История предельно интересная по множеству причин. Для начала - она рушит всю долго выстраивавшуюся дипломатию Нарендры Моди, выражаемую словами: мы особая страна, мы в стороне от конфликта сверхдержав (например, США и Китая). Мыслители, близкие к команде Нарендры Моди, алгоритм предлагали такой: Индии необходимо четко провести свои "красные линии" в отношениях с США, излагая свои потребности, озабоченности и предпочтения. Индия, в конце-то концов, для США единственный в Азии противовес Китаю - и с ней нельзя обращаться так, как с другими нациями.



Противовес Китаю, правда, получался весьма своеобразный. Сам Моди, как сообщают, весьма гордится таким эпизодом своей дипломатии: на предыдущей "двадцатке" он участвовал в двух отдельных саммитах. Один - это Россия - Индия - Китай, другой - Япония - США - Индия.



Кого Индия выбрала премьер-министром

Кого Индия выбрала премьер-министром

Или совсем недавно индийские фрегаты прошли вместе с военными кораблями США, Японии и Филиппин через Южно-Китайское море: предполагается, что так Америка бросает вызов Китаю. В Дели гордились, что это были именно индийские, а не пакистанские корабли - разбить альянс США и Пакистана было давней задачей. Однако накануне этой демонстрации те же самые индийские корабли зашли в Циндао, на празднование 70-й годовщины китайского ВМФ: баланс…



И тут пришли санкции, они же тарифы. Да еще немедленно после переизбрания Моди. Как это понимать?



Здесь надо сказать вот что: по крайней мере для демократической, либеральной, глобалистской половины Америки Нарендра Моди не просто не свой - он совсем не свой. Достаточно было посмотреть, как соответствующим изданиям США и прочих стран очень хотелось проигрыша Моди на этих выборах в силу его якобы экономических провалов и отхода от идейных основ индийского общества, на которых оно стояло с самого года независимости - 1947-го. Но он не просто выиграл выборы, а выиграл их с грохотом: когда-то монопольно правящий страной Индийский национальный конгресс все равно что исчез с политической сцены, а доминирует там партия Моди с ее идеями возврата к исконным индийским ценностям и роста экономики на основе этого морального возрождения.



Демократы в США расстроились, но совсем по-другому должны были отнестись к победе идейных собратьев люди Трампа: так? А ничего подобного, вот вам тарифы вместо режима наибольшего благоприятствования.



Отметим, что на самом деле речь идет о пустяке - об удорожании на американском рынке товаров на сумму 5,6 млрд долларов из общего объема индийского экспорта в 83,2 млрд в прошлом году. По бестарифному, благоприятствующему режиму в США шел индийский текстиль, ювелирные изделия и автозапчасти.



Но нынешние санкции - это предупреждение: дальше будет хуже. Причем поля будущих битв известны, и это весьма обширные поля. Первая и очевидная проблема называется "иранская нефть". Это глобальная история, когда США решили подыграть арабам и Израилю, наложив свои односторонние санкции на Иран. И сейчас они добиваются, чтобы этим санкциям следовал весь мир, союзники или несоюзники; в частности, любая компания, покупающая нефть у Ирана, будет штрафоваться в США.



В Дели получили ранее отсрочку санкций, но только на шесть месяцев и лишь с целью свести после этого импорт иранской нефти к нулю. Сейчас появляется информация, что Индия (и, кстати, Китай) прекратили эти закупки, хотя доверять таковой я бы не спешил. Индийские дипломаты пытаются объяснить, что Иран - сосед Индии и важный партнер, участник нескольких инвестиционных проектов, но сюжет - в повестке.



Это, впрочем, далеко не все. Известен и полный набор требований США: открыть рынки для американской молочной продукции, снять любые препятствия для доступа в Индию медицинского оборудования, никакого протекционизма в области высоких технологий и так далее. По сути, вся конструкция связей двух стран должна быть перевернута с ног на голову и работать только на Америку.



Теперь посмотрим, как это может отразиться на общей ситуации в Индии. Те, кто пытался диагностировать в стране экономические проблемы, сосредотачивался лишь на безработице, особенно в деревне. Но ее рост шел на фоне мировых рекордов экономики в целом.



Индия в этом году должна обогнать Великобританию, став, по одной из систем подсчета, пятой экономикой мира (и третьей после Китая и США, по другой системе подсчета).

Таков результат первого срока Моди на посту премьера: страна по темпам роста обгоняла даже Китай и увеличила ВВП на 50 процентов. И в течение второго срока планируется сохранять рост на уровне 7 процентов в год.



Теперь представим себе, что страна, где каждый год на рынок рабочей силы выходит 7,5 млн человек, согласится на все американские требования. Это будет не просто провал амбициозной программы Моди "Делай это в Индии" и других его начинаний, это будет провал и катастрофа в целом.



Как Индия хочет стать лидером в Центральном Азии

Как Индия хочет стать лидером в Центральном Азии

Вопрос "зачем они это делают?" - зачем США в открытую требуют уничтожить экономику как близких или далеких союзников, так и стран типа Китая - сложный и интересный. Обычно на него отвечают так: иначе катастрофа ждет уже США с их разваливающейся инфраструктурой, отстающими высокими технологиями и неразрешимыми финансовыми проблемами. То есть драка идет серьезнее некуда. И Индия не единственная страна, которая оказалась в почти невозможной геополитической ситуации.



Индийская мечта выглядит примерно так: стать во всех смыслах третьей державой мира, независимой в принятии любых решений. Использовать для этого экономические возможности как США, так и Китая, и России, и кого угодно, беря у всех лучшее. Ни в коем случае не присоединяться безоговорочно ни к какой другой крупной державе. Стать лидером региона Южной Азии, поддерживая хорошие отношения с соседями этого региона - арабским миром и Центральной Азией, Восточной Азией во главе с Китаем. Быть центром передовых технологий и производств, развивать и лелеять самобытность своей древней цивилизации.



И ведь при Моди всем стало ясно, что цель в принципе достижима. Вот когда оказалось, что мир тем временем стал другим, в нем всем предлагают войти в один из двух противостоящих "лагерей", по принципу "или вы с США, или вы против США". Но чтобы войти в американский лагерь, надо отказаться от своего прекрасного будущего.



Вопрос даже не в том, какой выбор сделает Индия, а сколько ей потребуется времени для принятия каких-то важных решений.



№22 от 10.06.2019, стр. 22

Дмитрий Косырев Источник - Журнал "Огонек"

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