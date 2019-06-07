Сын, зятья и внук Мирзияева поехали на свадьбу сыновей эмира Дубая. За чей счет и зачем в таком количестве?

07:29 10.06.2019

Сын, зятья и внук президента Узбекистана Шавката Мирзияева на свадьбе сыновей эмира Дубая. Фото взято из страницы Отабека Умарова в Instagram.

Сын, зятья и внук президента Узбекистана Шавката Мирзияева на свадьбе сыновей эмира Дубая. Фото взято из страницы Отабека Умарова в Instagram.

https://rus.ozodi.org/a/29987908.html



10-летний сын президента Узбекистана Алишер Мирзияев и двое его зятьев – Ойбек Турсунов и Отабек Умаров, а также внук главы государства Миромон приняли участие на свадьбе сыновей вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, эмира Дубая Шейха Мухаммада бин Рашида аль-Мактума, которая состоялась 6 июня.

Об участии членов президентской семьи на свадьбе сыновей Шейха аль-Мактума стало известно после того, как младший зять Шавката Мирзияева Отабек Умаров выложил фотографию со свадьбы на своей странице в Instagram.



На фотографии видно, как эмир Дубая стоит, приложив руки на плечи сына Мирзияева, а зятья главы Узбекистана запечатлены в одном ряду с одним из дубайских женихов.



Напомним, что старший зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов является первым заместителем главы администрации президента, а его второй зять Отабек Умаров – первым заместителем руководителя Службы безопасности президента.



Представляли ли члены семьи Шавката Мирзияева на свадьбе сыновей эмира Дубая правительство Узбекистана или участвовали на свадебном торжестве по личному приглашению – неизвестно. Пресс-служба президента Узбекистана не сообщила о том, что мужская половина семьи Мирзияева приняла участие на свадьбе первой семьи Дубая.



Эмир Дубая женил сразу трех сыновей в день празднования Ид-аль-Фитра – Рамазан хайита. На свадьбе участвовали в основном иностранные гости, приехавшие из арабских стран.



Свадебное торжество прошло в дубайском Всемирном торговом центре. По сообщениям СМИ, если учитывать финансовое состояние эмира Дубая, то свадьба его сыновей прошла достаточно скромно.



Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзияев встречался с эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом аль-Мактумом в ходе своей поездки в Объединенные Арабские Эмираты в марте этого года.



​Тогда узбекистанские СМИ писали о том, что визит главы государства в ОАЭ был "продуктивным", а по его итогам были подписаны ряд важных соглашений, в том числе по реализации перспективных инвестиционных проектов и программ на сумму более 10 миллиардов долларов. Официальная информация о том, какая часть из этой суммы была завезена в Узбекистане – отсутствует.



Правящая элита Узбекистана имеет тесные связи с Шейхом и эмирами Дубая еще со времен президента Ислама Каримова.



Согласно данным из реестра недвижимости Дубая, имеющимся в распоряжении "Озодлика", большинство бывших и нынешних членов руководства страны владеют дорогостоящей недвижимостью, зарегистрированными в Дубае компаниями и счетами в банках Дубая.



Крупные предприниматели, которые в годы правления Ислама Каримова были обвинены в совершении тяжких экономических преступлений, также получили убежище в Дубае.



Материал узбекской службы Радио Свобода