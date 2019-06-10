Страхи Зеленского. Новый президент Украины пропускает удары, - А.Каневский

07:42 10.06.2019

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 10.06.2019



Рассуждая в начале мая, как уживутся в системе украинской власти Аваков и Зеленский, мы исходили из того, что долго их "медовый месяц" длиться не будет. К этому и идет.



Подконтрольные Авакову национал-радикалы из структур, созданных на базе "Азова"*, после вступления Зеленского в должность себя не проявлявшие, за несколько дней совершили сразу несколько вылазок в крупных городах. Самыми громкими стали их групповые выступления в Харькове, первой столице Украины, – снос бюста выдающемуся полководцу Великой Победы маршалу Жукову и нападение на офис Украинского еврейского комитета (УЕК).



Оба случая – чувствительный удар по Зеленскому. В здании, где размещается УЕК, находится офис консула Израиля. Что означают беспорядки антисемитского свойства лично для Зеленского, ясно без комментариев. Оба инцидента явились знаком, который Аваков подал президенту после того, как тот вроде бы не выделил министру внутренних дел квоту в избирательном списке партии "Слуга народа".



Судя по тому, что в случае с нападением на офис УЕК Государство Израиль промолчало, что промолчали еврейские международные организации и СМИ, всех удалось убедить войти в сложную ситуацию новоизбранного президента.



А вот снос бюста Жукова замолчать не удалось. Правда, и тут единственной реакцией – полуофициальной – стало изложение позиции президента его пресс-секретарем Юлией Мендель в "Фейсбуке". По словам Мендель, "ситуация в Харькове [поясняем: "ситуацией" назван вандализм. – А.К.] вокруг памятника маршалу Жукову – яркий пример непродуманности и несовершенства гуманитарной политики [??? – А.К.], которая проводилась в последние годы… закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним [что за коллизия? – А.К.], – так же как с переименованием проспекта, – присутствует. Тем более при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в городе Харькове".



Слова у Мендель составлены так, чтобы ничего нельзя было понять. Закон о декоммунизации, вычеркнувший десятки лет истории Украины, назван "несовершенством гуманитарной политики". А "отсутствие консенсуса" – это что такое? Любому, кто знает настроения харьковчан, известно: выродков, поддержавших уничтожение памяти о Жукове, единицы.



Свидетели утверждают, что большинство "активистов", сносивших памятник, были иногородние. Зная это, мэр Харькова Геннадий Кернес призвал попробовать вернуть городскому проспекту имя маршала Жукова, но юлил при этом, как Мендель: он, мол, должен "быть арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону".



А когда совсем уйти от выражения мнения не удалось, Зеленский и тут уклонился от оценок – призвал "национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям 2 июня".



Значит ли это, что у Кернеса, Мендель, Зеленского своего мнения о значении Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в освобождении Украины от фашизма и о попытках уничтожить память о нем нет? Или мнение есть, но они его держат при себе?



И то и другое плохо. А для главы государства такое "или / или" способно обернуться политическим самоубийством.



Данное состояние ума можно назвать "болезнью Порошенко" – страхом перед национал-радикалами. Точнее – перед темной внешней силой, при поддержке которой штурмовики устанавливают на Украине свои порядки. Однако от Зеленского, которого поддержали 73% избирателей, люди ждут другого. Ждут не двусмысленности, а ясной политики.



Не будем говорить о феноменальном отсутствии у Зеленского опыта политического руководства. Сделаем скидку на кратковременность его пребывания у власти – всего три недели. В такой ситуации президенту остается лишь держать удар. Однако Зеленский пропускает удары один за другим. Рассчитывает, что все волшебным образом изменится после парламентских выборов. Только от того, что 21 июля украинские избиратели опустят избирательные бюллетени в урну, в политике ничего волшебным образом не поменяется.



Перемены происходят по-другому. И это первое, что нужно твердо усвоить новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, если он не хочет остаться зицпрезидентом, при котором все останется, "как при Порошенко". И здесь любые страхи, в том числе перед гипотетическим выступлением молодчиков из уличных банд, кто бы их ни понукал, должны исчезнуть.



Для Зеленского, которого многие воспринимают как клоуна, это особенно важно. Значимо не только действие, но и бездействие: отсутствие реакции на языковой "закон Порошенко"; отсутствие реакции на уничтожение памятника Жукову и прочее.



Служившие в армии знают, что, если слабому солдату дать сержантское звание, назначить командиром отделения хотя бы и приказом министра обороны, толку не будет. Так же и с ожиданием перемен от магического акта "торжества демократии" 21 июля.



Точку невозврата Зеленский пока не прошел. У него еще есть время. Он еще может не просто показать, а явить себя народу сильным лидером. Однако время это быстро истекает.