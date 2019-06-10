 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 10.06.2019
09:16  Что казахам следует изменить в себе, чтобы стать передовой нацией?
09:14  Операция "Ликвидация"? Что сотворили с машиностроением Киргизии
08:59  Министром ЕЭК от Киргизии стал Нурлан Акматов
08:44  Все, что шевелится и не шевелится: Мигранты в Европе насилуют даже манекены
08:10  Вице-консул Монголии в Стамбуле попался с 70 кг героина в дипмашине
07:51  В Таджикистане в жару продлили школьные занятия еще на 2 недели. Повторение - мать...
07:44  Как Малайзия выросла из британской колонии в передовую экономику? - М.Столетов
07:42  Страхи Зеленского. Новый президент Украины пропускает удары, - А.Каневский
07:29  Сын, зятья и внук Мирзияева поехали на свадьбу сыновей эмира Дубая. За чей счет и зачем в таком количестве?
07:11  Индийский коридор. Новый фронт глобальной торговой войны, - Д.Косырев
07:07  Гибридная страна. Что происходит в Молдове? - В.Соловьев
07:03  Кто там шагает левой... Подцензурные Алишеру Усманову росСМИ выступили против Путина
06:49  Израилю дали право на захват новых территорий, - И.Субботин
06:45  Додон и Плахотнюк делят Молдавию, - С.Гамова
05:14  Китай станет похож на США. Власти КНР вводят аналогичный американскому контроль над экспортом технологий
04:38  Скончался народный писатель Кыргызстана Мырзабек Тойбаев
00:15  Дракон, нефть и шашлык. Перейдет ли Казахстан на иероглифы?
00:13  Таджикистан запустил второй агрегат Рогунской ГЭС
Воскресенье, 09.06.2019
22:06  Экзитполы КазВыборов: Токаев - 69%, Косанов - 14,9%, Еспаева - 4,7%, Ахметбеков - 3%...
21:06  Около 500 человек доставили в полицию с митингов в Алматы и Нур-Султане
20:53  Диджитализация и прочая абракадабра. Греф истошно пиарит сам себя
14:37  В Молдавии стремительно развивается политический кризис: президентов - 2, премьер-министров - 2...
14:24  В Душанбе вышел новый исторический труд супругов Дубовицких и Г.Шерматова "У врат Востока"
12:41  КазЕлбасы проголосовал на выборах Казпрезидента
11:38  Экс-чемпион казахстанец Г.Головкин нокаутировал канадца Роллса в 4 раунде
11:19  Лидер кыргызского общественного движения "Кырк уруу жети дубан ынтымагы" Дуйшенов пытался дать взятку. Его задержали
11:17  Ай сделали ая-яй. Кыргызстанка Валя Шевченко нокаутировала американку и защитила титул чемпионки UFC
10:23  Кто ведет США к развалу? - А.Запольскис
10:20  Москва - Пекин: удастся ли сохранить глобальную стабильность? - В.Павленко
08:06  National Interest: Насколько эффективно новое торговое оружие КНР?
07:04  Лучше России только Россия, - Р.Устраханов
00:32  Кто "слил" кыргызского Раима-миллиона, - Ачык саясат
00:24  Чего боится Уолл-стрит, - С.Кожемякин
Суббота, 08.06.2019
23:13  Казахстан кипит перед президентскими выборами, - Маркус Акерет
20:16  Погромы и десятки задержанных. Что произошло в кыргызском Ороке, - "РО"
19:51  Что ждало русских княгинь, попавших в плен к татарам?
18:44  Мир на пороге новой энергетической революции, - Уэйд Аллисон
17:33  Казахи XIX-нач. XX вв.: обрезанные, бритоголовые, бородатые магометане в засаленных тюбетейках, - Н.Даутбек-кызы
16:59  "Кыргызстану не нужен президент, у которого колхоз в голове!" - митинг в Бишкеке
14:09  Неоконченная война. Уроки кризиса внутри и вокруг Афганистана, - М.Слинкин
13:10  "Ситуация спокойная". Банки Казахстана развеяли монетно-алтынные слухи
08:36  Усман-бурдж. Башню Алишера Усманова соорудят в Намангане
08:32  Задержан ГКНБ?! экс-директор Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека Петрушевский
07:40  Экс-вице-премьера Киргизии по силовому блоку Атаханова выпустили из СИЗО
07:33  Белоруссия-Беларусь: страна невыученных украинских уроков, - А.Цуканова
07:27  Десант в Босфор. Упущенные возможности Первой мировой (история), - А.Олейников
07:22  В чем сила Поднебесной. Особенности стратегической культуры, - А.Бартош
05:26  Выборы в Испании как предпосылка к реформам в Европейском Союзе, - Л.Пастернак
00:59  Китай и ЕС. Будет ли Пекин играть в поддавки с Евросоюзом? - Е.Пустовойтова
Пятница, 07.06.2019
22:43  "Не по Шариату". В Туркменистане запретили татуировки
22:39  Арестован начальник Павлодарского облздрава Мукашев. Вымогал с тендера 10%
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Страхи Зеленского. Новый президент Украины пропускает удары, - А.Каневский
07:42 10.06.2019

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 10.06.2019

Рассуждая в начале мая, как уживутся в системе украинской власти Аваков и Зеленский, мы исходили из того, что долго их "медовый месяц" длиться не будет. К этому и идет.

Подконтрольные Авакову национал-радикалы из структур, созданных на базе "Азова"*, после вступления Зеленского в должность себя не проявлявшие, за несколько дней совершили сразу несколько вылазок в крупных городах. Самыми громкими стали их групповые выступления в Харькове, первой столице Украины, – снос бюста выдающемуся полководцу Великой Победы маршалу Жукову и нападение на офис Украинского еврейского комитета (УЕК).

Оба случая – чувствительный удар по Зеленскому. В здании, где размещается УЕК, находится офис консула Израиля. Что означают беспорядки антисемитского свойства лично для Зеленского, ясно без комментариев. Оба инцидента явились знаком, который Аваков подал президенту после того, как тот вроде бы не выделил министру внутренних дел квоту в избирательном списке партии "Слуга народа".

Судя по тому, что в случае с нападением на офис УЕК Государство Израиль промолчало, что промолчали еврейские международные организации и СМИ, всех удалось убедить войти в сложную ситуацию новоизбранного президента.

А вот снос бюста Жукова замолчать не удалось. Правда, и тут единственной реакцией – полуофициальной – стало изложение позиции президента его пресс-секретарем Юлией Мендель в "Фейсбуке". По словам Мендель, "ситуация в Харькове [поясняем: "ситуацией" назван вандализм. – А.К.] вокруг памятника маршалу Жукову – яркий пример непродуманности и несовершенства гуманитарной политики [??? – А.К.], которая проводилась в последние годы… закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним [что за коллизия? – А.К.], – так же как с переименованием проспекта, – присутствует. Тем более при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в городе Харькове".

Слова у Мендель составлены так, чтобы ничего нельзя было понять. Закон о декоммунизации, вычеркнувший десятки лет истории Украины, назван "несовершенством гуманитарной политики". А "отсутствие консенсуса" – это что такое? Любому, кто знает настроения харьковчан, известно: выродков, поддержавших уничтожение памяти о Жукове, единицы.

Свидетели утверждают, что большинство "активистов", сносивших памятник, были иногородние. Зная это, мэр Харькова Геннадий Кернес призвал попробовать вернуть городскому проспекту имя маршала Жукова, но юлил при этом, как Мендель: он, мол, должен "быть арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону".

А когда совсем уйти от выражения мнения не удалось, Зеленский и тут уклонился от оценок – призвал "национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям 2 июня".

Значит ли это, что у Кернеса, Мендель, Зеленского своего мнения о значении Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в освобождении Украины от фашизма и о попытках уничтожить память о нем нет? Или мнение есть, но они его держат при себе?

И то и другое плохо. А для главы государства такое "или / или" способно обернуться политическим самоубийством.

Данное состояние ума можно назвать "болезнью Порошенко" – страхом перед национал-радикалами. Точнее – перед темной внешней силой, при поддержке которой штурмовики устанавливают на Украине свои порядки. Однако от Зеленского, которого поддержали 73% избирателей, люди ждут другого. Ждут не двусмысленности, а ясной политики.

Не будем говорить о феноменальном отсутствии у Зеленского опыта политического руководства. Сделаем скидку на кратковременность его пребывания у власти – всего три недели. В такой ситуации президенту остается лишь держать удар. Однако Зеленский пропускает удары один за другим. Рассчитывает, что все волшебным образом изменится после парламентских выборов. Только от того, что 21 июля украинские избиратели опустят избирательные бюллетени в урну, в политике ничего волшебным образом не поменяется.

Перемены происходят по-другому. И это первое, что нужно твердо усвоить новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, если он не хочет остаться зицпрезидентом, при котором все останется, "как при Порошенко". И здесь любые страхи, в том числе перед гипотетическим выступлением молодчиков из уличных банд, кто бы их ни понукал, должны исчезнуть.

Для Зеленского, которого многие воспринимают как клоуна, это особенно важно. Значимо не только действие, но и бездействие: отсутствие реакции на языковой "закон Порошенко"; отсутствие реакции на уничтожение памятника Жукову и прочее.

Служившие в армии знают, что, если слабому солдату дать сержантское звание, назначить командиром отделения хотя бы и приказом министра обороны, толку не будет. Так же и с ожиданием перемен от магического акта "торжества демократии" 21 июля.

Точку невозврата Зеленский пока не прошел. У него еще есть время. Он еще может не просто показать, а явить себя народу сильным лидером. Однако время это быстро истекает.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560141720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Избирательные бюллетени получили 77,4% от общего количества избирателей, включенных в списки
- Политологи оценили явку на выборах президента Казахстана
- Экзитполы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана
- Борьба за Казахстан: кто сменит Назарбаева
- Экс-кандидаты поздравили Токаева с победой
- Н.Нигматулин: политика Елбасы заложила прочную основу сотрудничества с Узбекистаном
- А.Смаилов: развивать евразийскую экономическую интеграцию путем кооперации
- Касательно ситуации на валютном рынке
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  