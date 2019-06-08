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|Вице-консул Монголии в Стамбуле попался с 70 кг героина в дипмашине
08:10 10.06.2019
ВИЦЕ-КОНСУЛ ПОПАЛСЯ НА ПЕРЕВОЗКЕ 70 КИЛО ГЕРОИНА В ДИПМАШИНЕ
В Германии арестован вице-консул генконсульства Монголии в Стамбуле Б.Баттушиг с 70 килограммаами героина в машине, сообщает Mongolnow.
Как отметили в таможне Германии, машину с дипломатическими номерами остановили на выезде с Чехии. За перевозку наркотика также арестован водитель дипломата с 20-летним стажем.
Перевозки наркотических средств и психотропных веществ осуществлялись вышеперечисленными лицами на протяжении более года, уточняет издание.