Вице-консул Монголии в Стамбуле попался с 70 кг героина в дипмашине

08:10 10.06.2019

ВИЦЕ-КОНСУЛ ПОПАЛСЯ НА ПЕРЕВОЗКЕ 70 КИЛО ГЕРОИНА В ДИПМАШИНЕ

В Германии арестован вице-консул генконсульства Монголии в Стамбуле Б.Баттушиг с 70 килограммаами героина в машине, сообщает Mongolnow.



Как отметили в таможне Германии, машину с дипломатическими номерами остановили на выезде с Чехии. За перевозку наркотика также арестован водитель дипломата с 20-летним стажем.



Перевозки наркотических средств и психотропных веществ осуществлялись вышеперечисленными лицами на протяжении более года, уточняет издание.