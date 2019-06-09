Все, что шевелится и не шевелится: Мигранты в Европе насилуют даже манекены

08:44 10.06.2019

Из стран ЕС продолжают поступать новости об очередных преступлениях трудовых беженцев



Виталий Карюков



9.06.19



Мы уже писали о судебном процессе, который проходит в настоящее время в немецком Висбадене, где судят 22-летнего беженца из Ирака Али Б. за изнасилование 11-летней школьницы и убийство 14-летней немки Сюзанны Фельдман. На днях к уже существующим обвинениям в адрес убийцы и насильника добавилось еще несколько, в том числе -нападение, грабеж и принуждение. В частности, как сообщается, на судебном заседании дал показания молодой мужчина Юнесс А., который выступил с обвинениями в адрес подсудимого. Он заявил, что еще до убийства девочки в прошлом году он в ночное время шел домой. Когда он проходил через парк, ему повстречались двое, один из которых, Али, пытался его изнасиловать (другим, по предположениям прокуратуры, был его соучастник Мансур К.).



По словам потерпевшего, злоумышленники сначала попросили у Юнесса закурить. Сунув руки в карман за сигаретами, немец почувствовал, что в шею ему уперся острый нож. После чего мигрант вынудил его идти за ним к ближайшим кустам, а затем - снять штаны. Юнесс утверждает, что он пытался быть корректным и предложил мигранту деньги, но тот отказался: "Наверное, ему нужно было что-то другое", - вспоминал немец уже в суде. Так или иначе, незадачливый ночной путешественник отчетливо понял, что с ним сейчас сотворят. А посему, защищая свою честь и достоинство, оттолкнул потенциального насильника и со всех ног бросился прочь из парка. На судебном процессе Юнесс объяснил, что впоследствии, когда развернулась шумиха из-за убийства Сюзанны, началась поисковая операция по поимке двух злоумышленников, среди которых был и Али. Мужчина увидел его фотографию, которую показывали по телевидению, и узнал в нем своего ночного визави. Так или иначе, но подсудимому теперь вменяется еще и попытка изнасилования мужчины.



Нельзя утверждать, что "нетрадиционные взаимоотношения" мужчин с мужчинами - это какая-то особенная линия поведения выходцев с Ближнего Востока, но случаются иногда и более необычные - казусные ситуации, которые вообще не поддаются никакому объяснению. Так, например, пару месяцев назад в Турции случилось нечто, выходящее за рамки нормального человеческого поведения. Поначалу сообщение о краже в турецком городе Анталия дорогостоящей шубы из местного магазина меховых изделий не вызвало особенной реакции у публики. Но через какое-то время, когда были изучены данные камер видеонаблюдения, достоянием общественности стали некоторые подробности происшедшего.



И турецкий новостной телеканал Haberturk добавил в свои сообщения не совсем обычной "клубнички". Так, задержанными оказались трое местных жителей. Они оставили многочисленные отпечатки пальцев на манекене, на который, собственно, и была надета та самая шуба. Как сообщает телеканал Haberturk, в момент кражи похитители не только целовали этот манекен, но и приставали к нему. Что же касается преступников, то они были задержаны, но вскоре их отпустили, как бы выразились в наших правоохранительных органах, "под подписку о невыезде".



Нечто похожее произошло в Европе, где предметом вожделения мигрантов становится, выражаясь словами писателя Сергея Федотова, "все, что шевелится", а также и то, что не шевелится вовсе. Беженцы насилуют там даже манекены. По крайней мере, в одном из торговых центров очевидцы стали свидетелями совершенно уродливой картины, когда один из беженцев вступил в сексуальную связь с обычным магазинным манекеном. Снимавшие это извращенное действо на смартфоны пользователи сразу же выложили свои видеоролики в сеть. Именно вот эта реакция европейцев и поражает: они никак не реагируют на явно провокационные, а порой и хулиганские действия мигрантов - просто пассивно снимают все на смартфоны или безучастно наблюдают за происходящим.



Не "парятся" они и тогда, когда случается нечто более серьезное. Так, например, никто не подал голоса и не возмутился, когда в Магдебурге (земля Саксония-Анхальт) в одном из трамваев некто Бахара М. ни за что, ни про что избил двух студентов - парня и девушку. И самое непонятное, что эта немотивированная агрессия мигранта никого не смутила: ни один из пассажиров трамвая не вступился за молодых людей и даже не стал вмешиваться в инцидент, когда выходец с Ближнего Востока "просто так" ударил 18-летнюю Левкен по лицу кулаком. Более того, когда ее кровь полилась на одежду одного из пассажиров, тот пригрозил девушке судебным иском за моральный ущерб - облитые кровью собственные штаны. А в довершение дебошир следующим ударом еще и сломал ей руку.



Затем агрессия мигранта перекинулась на соседа девушки - студента медицинского университета Рамина. Но самое удивительное, что когда мерзавца задержали, то даже не завели на него уголовное дело. Его просто отпустили, хотя судмедэксперты определили раны потерпевших, как опасные для жизни. Дело в том, что этого мигранта в полиции давно и хорошо знают, как хулигана и правонарушителя. Но ведь не убил же никого! Мало ли что сломал нос и руку - это же не убийство. Только через две недели, когда об инциденте стало известно общественности, мерзавца, наконец, арестовали. Что же нужно для того, чтобы немцы превратились хотя бы во вменяемых людей, способных постоять за себя? И как остановить этот процесс вырождения немецкой нации, который уже давно стал лавинообразным? Нет ни ответа, ни решения этой проблемы. А значит, чувствующие свою безнаказанность хулиганы и отморозки еще долго будут главенствовать в политкорректной Германии и мультикультурной Европе. И чем это закончится - никто толком не знает.