Министром ЕЭК от Киргизии стал Нурлан Акматов

08:59 10.06.2019

24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Экс-председатель правления ОАО "Манас" стал министром ЕЭК



Экс-председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Нурлан Акматов стал новым членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.



По ее данным, в его компетенции вопросы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе. Нурлан Акматов сменил на посту Мукая Кадыркулова.

Новый член коллегии ЕЭК, как и его предшественник, - кадровый таможенник. Нурлан Акматов поступил на службу в таможенные органы Кыргызстана в 1995 году и прошел путь от рядового инспектора до председателя Государственного таможенного комитета.

С 2011 по 2018 год работал заместителем руководителя "Газпром нефти Азии", а в 2018-2019 годах возглавлял правление ОАО "Международный аэропорт "Манас".